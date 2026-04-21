УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15406 відвідувачів онлайн
Новини Угода України з кредиторами
744 9

ЄС планує надати Україні перший транш із 90 млрд євро вже наприкінці весни, - Домбровскіс

ЄС хоче надати Україні 1-й транш з 90 млрд євро уже навесні чи на початку літа

Європейський Союз розраховує надати Україні перший транш із кредиту обсягом 90 млрд євро наприкінці травня або на початку червня 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, наразі технічна підготовка фінансування триває без затримок. У Єврокомісії не бачать ризиків для зриву графіка і планують завершити всі процедури в зазначені терміни.

"Наразі немає жодних затримок у роботі, і ми не створюємо жодних потенційних затримок. Думаю, можливо скласти плани наприкінці травня – на початку червня", – заявив Домбровскіс.

Умови отримання кредиту

Паралельно тривають переговори щодо тексту Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС. Також формується перелік реформ, які Київ має виконати для отримання коштів у межах цієї фінансової програми.

Домбровскіс зазначив, що Україна зможе дочекатися надходження європейського фінансування завдяки підтримці інших міжнародних партнерів. За його словами, вже мобілізовані ресурси дозволяють покрити поточні потреби до моменту отримання першого траншу.

кредит (4118) Україна (7070) Євросоюз (14947) позика (69)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та давайте вже ті 90 лярдів, всі одразу. Навіщо декілька раз вставати?
показати весь коментар
21.04.2026 14:19 Відповісти
Больше 10 в одни руки не давать, а то опять не всем слугам народа хватит, обидеться поздают мандаты, кто тогда за потужні законопроекти голосовать будет
показати весь коментар
21.04.2026 14:26 Відповісти
Наркоману продають дозу для однієї-двох широк, а не повний пакет.
показати весь коментар
21.04.2026 14:57 Відповісти
а поки що на переламному моменті... чюли і не раз.
показати весь коментар
21.04.2026 14:25 Відповісти
Ага. Оце в нас партнери. Спішать аж падають допомагати нам. То їм орбан ''заважав'', то на початку весни повинні були дати весь транш, а це в кінці весни, може дадуть і то частину і то якщо Україна почне качати кацапську нафту і то це не точно. Є ще ідіоти які повірять в гарантії безпеки від ЄС? Да тільки Україна підпише капітуляцію, всі ті суки відразу про Україну забудуть і кинуться в обійми Х'уйла і будуть благати простити їх засранців
показати весь коментар
21.04.2026 14:26 Відповісти
Паралельно тривають переговори щодо тексту Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС. Також формується перелік реформ, які Київ має виконати для отримання коштів у межах цієї фінансової програми.Європейські аферисти вже й про орбана не згадують, дають зрозуміти,що саме ЄС "ПРОТЯГУЄ",ЧИ ТО ТОРМОЗИТЬ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ
показати весь коментар
21.04.2026 14:28 Відповісти
Якого року?
показати весь коментар
21.04.2026 14:38 Відповісти
Якогось. З початку треба єври поламати на частини.
показати весь коментар
21.04.2026 14:50 Відповісти
Кінцем весни в Європі рауеється 21 червня.
показати весь коментар
21.04.2026 14:48 Відповісти
 
 