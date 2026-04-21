ЄС планує надати Україні перший транш із 90 млрд євро вже наприкінці весни, - Домбровскіс

Європейський Союз розраховує надати Україні перший транш із кредиту обсягом 90 млрд євро наприкінці травня або на початку червня 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами.

За його словами, наразі технічна підготовка фінансування триває без затримок. У Єврокомісії не бачать ризиків для зриву графіка і планують завершити всі процедури в зазначені терміни.

"Наразі немає жодних затримок у роботі, і ми не створюємо жодних потенційних затримок. Думаю, можливо скласти плани наприкінці травня – на початку червня", – заявив Домбровскіс.

Умови отримання кредиту

Паралельно тривають переговори щодо тексту Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС. Також формується перелік реформ, які Київ має виконати для отримання коштів у межах цієї фінансової програми.

Домбровскіс зазначив, що Україна зможе дочекатися надходження європейського фінансування завдяки підтримці інших міжнародних партнерів. За його словами, вже мобілізовані ресурси дозволяють покрити поточні потреби до моменту отримання першого траншу.

