ЄС може ускладнити доступ України до €90 млрд: під загрозою податкові пільги бізнесу

У ЄС розглядають варіант посилення вимог для надання Україні кредиту на €90 млрд

Європейський Союз розглядає можливість посилення умов надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро – частину виплат можуть прив’язати до змін у податковій політиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg.

Суть нових вимог

У центрі обговорення – перегляд пільгової системи оподаткування, яка нині дозволяє частині українських компаній сплачувати лише 5% від виручки. Спочатку цей режим створювався для ФОПів і малого бізнесу, однак зараз ним користуються і більші компанії.

Міністерство фінансів України та міжнародні донори вважають, що така модель:

  •  створює навантаження на військовий бюджет;
  •  спотворює конкуренцію;
  •  підтримує значну частину тіньової економіки.

Що пропонують змінити

За даними джерел, ЄС може вимагати від України запровадження 20% ПДВ для компаній, які:

  •  працюють у межах спрощеної системи;
  •  мають річний дохід понад 4 млн грн.

Це означає фактичне скорочення податкових пільг для значної частини бізнесу.

Контекст допомоги

Йдеться лише про частину великого пакета підтримки. Загалом дворічна допомога ЄС Україні включає:


близько 60 млрд євро на оборону;
інші кошти – на макрофінансову підтримку та програму Ukraine Facility.

У Єврокомісії заявили, що триває робота над меморандумом, який визначить остаточні умови фінансування, але деталей не розкривають.

"Програма реформ узгоджується з МВФ, і в цьому випадку це також так", – зазначив представник Єврокомісії.

Політичні ризики

Очікується, що такі вимоги можуть викликати серйозну напругу всередині України, оскільки зміни є непопулярними.

Додатковим фактором є складні відносини між парламентом і президентом, що може ускладнити ухвалення відповідних рішень.

Навіть якщо реформи відкладуть, у майбутньому Україні все одно доведеться змінювати податкову систему для відповідності стандартам ЄС у процесі вступу.

Що відомо про виплати

Раніше повідомлялося, що перший транш із "військової" частини кредиту становитиме 6 млрд євро і має надійти до червня.

Ці кошти планують спрямувати на закупівлю українських дронів, а в наступних пакетах можуть бути боєприпаси та засоби ППО.

Топ коментарі
+3
ПДВ платить покупець, а не ФОП, тому доїти будуть їх
29.04.2026 11:34 Відповісти
+2
Дуже шкода їм грошенят,так шо орбан-це лише вiдмазка...iмхо..
29.04.2026 11:29 Відповісти
+2
АЛЕ на ті товари, чи послуги, які фоп, чи ТОВ придбає з ПДВ і матиме вхідну ПН з податковим кредитом, ПДВ буде нараховуватися тільки на додану вартість. Відповідно фоп, чи ТОВ на спрощенці буде зацікавлений отримувати ПН вхідну, щоб бути конкурентоспроможним. Бо інакше ціна на придбані товари буде на 20%, ніж у інших, хто це робитиме.
29.04.2026 11:44 Відповісти
ФОПи хочуть подоїти
29.04.2026 11:23 Відповісти
Ну вони ж ціни вищі як в Форі чи АТБ не піднімуть - бо виторгу не буде - покупець здрисне
29.04.2026 11:39 Відповісти
Вірно. Прийдеться просто підняти вартість товарів і послуг від фоп і інших платників ЄП, на 20+%. 20% ПДВ, плюс витрати на бухгалтера, за його адміністрування.
29.04.2026 11:40 Відповісти
Вони і так ніхера не платять. Копійки. Менше ніж звичайний роботяга на заводі.
29.04.2026 11:42 Відповісти
Знаю - кажуть шо в них немає навару - і якшо - шо виходять на мітинги
29.04.2026 11:48 Відповісти
Звичайний роботяга недоотримує, а ФОПи платять. У цьому і є різниця.
І знову ж таки - дай можливість звичайному «заощадити» (конверти) і він погодиться аж бігом. Дивна річ, чи не так? І наостанок - «оптимізація» оподаткування, або іншими словами ухиляння від сплати податків притаманна не тільки для України, а й будь якій іншій юрисдикції, навіть самій просунуто західній
29.04.2026 11:52 Відповісти
Ну наприклад в США несплата податків це тяжкий злочин.
29.04.2026 12:28 Відповісти
Спитайте у студентів, що їздили працювати на літні канікули по програмі Work & Travel, чи вся з/п їм заходила легально, чи конвертами теж 😉 а по друге - бізнес там петляє по повній, і дуже любить чорний кеш. Через те й надмірна любов до кацапів, бо вони інакше майже ні за що не платили 😂 я сам там був не раз, тому точно знаю про що пишу
29.04.2026 13:33 Відповісти
І що цікаво, не знаю як зараз, але не так давно у Штатах було, що на заправках паливо йшло із двома цінниками - один типу базовий, а інший якщо готівкою. І різниця була доволі відчутна. Дивно, з чого б це так? І це тупо на оцих великих електронних табло, тобто взагалі неприкрито 😂
29.04.2026 13:39 Відповісти
а вони цікавились, скільки % саме від ВИРУЧКИ платять великі компанії поза межами спрощеної системи (наче і 18% прибутку, але від Доходи мінус Витрати, а тут вже велика діжка для різних маніпуляцій)...
29.04.2026 12:03 Відповісти
Ізвєрґі!!! Смета на платинові унітази вже узгоджена!
29.04.2026 12:33 Відповісти
Что такое 4 млн дохода? В лучшем случае 500к прибыли с нынешней экономикой. По 45 к в месяц. Зарплата курьера в Киеве.
29.04.2026 14:13 Відповісти
 
 