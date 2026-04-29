ЄС може ускладнити доступ України до €90 млрд: під загрозою податкові пільги бізнесу

Європейський Союз розглядає можливість посилення умов надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро – частину виплат можуть прив’язати до змін у податковій політиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg.

Суть нових вимог

У центрі обговорення – перегляд пільгової системи оподаткування, яка нині дозволяє частині українських компаній сплачувати лише 5% від виручки. Спочатку цей режим створювався для ФОПів і малого бізнесу, однак зараз ним користуються і більші компанії.

Міністерство фінансів України та міжнародні донори вважають, що така модель:

створює навантаження на військовий бюджет;

спотворює конкуренцію;

підтримує значну частину тіньової економіки.

Що пропонують змінити

За даними джерел, ЄС може вимагати від України запровадження 20% ПДВ для компаній, які:

працюють у межах спрощеної системи;

мають річний дохід понад 4 млн грн.

Це означає фактичне скорочення податкових пільг для значної частини бізнесу.

Контекст допомоги

Йдеться лише про частину великого пакета підтримки. Загалом дворічна допомога ЄС Україні включає:



близько 60 млрд євро на оборону;

інші кошти – на макрофінансову підтримку та програму Ukraine Facility.

У Єврокомісії заявили, що триває робота над меморандумом, який визначить остаточні умови фінансування, але деталей не розкривають.

"Програма реформ узгоджується з МВФ, і в цьому випадку це також так", – зазначив представник Єврокомісії.

Політичні ризики

Очікується, що такі вимоги можуть викликати серйозну напругу всередині України, оскільки зміни є непопулярними.

Додатковим фактором є складні відносини між парламентом і президентом, що може ускладнити ухвалення відповідних рішень.

Навіть якщо реформи відкладуть, у майбутньому Україні все одно доведеться змінювати податкову систему для відповідності стандартам ЄС у процесі вступу.

Що відомо про виплати

Раніше повідомлялося, що перший транш із "військової" частини кредиту становитиме 6 млрд євро і має надійти до червня.

Ці кошти планують спрямувати на закупівлю українських дронів, а в наступних пакетах можуть бути боєприпаси та засоби ППО.

