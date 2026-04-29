ЄС може ускладнити доступ України до €90 млрд: під загрозою податкові пільги бізнесу
Європейський Союз розглядає можливість посилення умов надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро – частину виплат можуть прив’язати до змін у податковій політиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg.
Суть нових вимог
У центрі обговорення – перегляд пільгової системи оподаткування, яка нині дозволяє частині українських компаній сплачувати лише 5% від виручки. Спочатку цей режим створювався для ФОПів і малого бізнесу, однак зараз ним користуються і більші компанії.
Міністерство фінансів України та міжнародні донори вважають, що така модель:
- створює навантаження на військовий бюджет;
- спотворює конкуренцію;
- підтримує значну частину тіньової економіки.
Що пропонують змінити
За даними джерел, ЄС може вимагати від України запровадження 20% ПДВ для компаній, які:
- працюють у межах спрощеної системи;
- мають річний дохід понад 4 млн грн.
Це означає фактичне скорочення податкових пільг для значної частини бізнесу.
Контекст допомоги
Йдеться лише про частину великого пакета підтримки. Загалом дворічна допомога ЄС Україні включає:
близько 60 млрд євро на оборону;
інші кошти – на макрофінансову підтримку та програму Ukraine Facility.
У Єврокомісії заявили, що триває робота над меморандумом, який визначить остаточні умови фінансування, але деталей не розкривають.
"Програма реформ узгоджується з МВФ, і в цьому випадку це також так", – зазначив представник Єврокомісії.
Політичні ризики
Очікується, що такі вимоги можуть викликати серйозну напругу всередині України, оскільки зміни є непопулярними.
Додатковим фактором є складні відносини між парламентом і президентом, що може ускладнити ухвалення відповідних рішень.
Навіть якщо реформи відкладуть, у майбутньому Україні все одно доведеться змінювати податкову систему для відповідності стандартам ЄС у процесі вступу.
Що відомо про виплати
Раніше повідомлялося, що перший транш із "військової" частини кредиту становитиме 6 млрд євро і має надійти до червня.
Ці кошти планують спрямувати на закупівлю українських дронів, а в наступних пакетах можуть бути боєприпаси та засоби ППО.
І знову ж таки - дай можливість звичайному «заощадити» (конверти) і він погодиться аж бігом. Дивна річ, чи не так? І наостанок - «оптимізація» оподаткування, або іншими словами ухиляння від сплати податків притаманна не тільки для України, а й будь якій іншій юрисдикції, навіть самій просунуто західній