Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето, - МЗС країни

Угорщина більше не використовуватиме своє право вето щодо політики Європейського Союзу як інструмент шантажу та докладатиме зусиль, щоб повернути довіру партнерів з ЄС та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявила новопризначена міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Право вето

"Занадто часто Угорщина була перешкодою в процесі ухвалення рішень на європейському рівні. Ми використовували право вето не як крайній захід, а для політичного піару", – заявила вона

Під час виступу на парламентських слуханнях щодо затвердження кандидатури, Орбан зазначила, що пріоритетом прем’єр-міністра Петера Мадяра стане відновлення доступу до фінансування з боку Європейського Союзу, яке було призупинено за попереднього уряду через занепокоєння щодо дотримання верховенства права.

Також читайте: ЄС має "засвоїти уроки" з Орбаном та перейти до голосування кваліфікованою більшістю, - фон дер Ляєн

Євтоінтеграція України

Крім того, Орбан зазначила, що Угорщина підтримуватиме тіснішу інтеграцію України до ЄС лише з міркувань "суто національних інтересів", і додала, що новий уряд продовжить політику попереднього уряду, спрямовану на забезпечення додаткових прав для етнічної угорської меншини в Україні.

Читайте: Лідери ЄС засудили блокування Орбаном 90 млрд євро для України, - Кошта