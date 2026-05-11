Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето, - МЗС країни
Угорщина більше не використовуватиме своє право вето щодо політики Європейського Союзу як інструмент шантажу та докладатиме зусиль, щоб повернути довіру партнерів з ЄС та НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявила новопризначена міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.
Право вето
"Занадто часто Угорщина була перешкодою в процесі ухвалення рішень на європейському рівні. Ми використовували право вето не як крайній захід, а для політичного піару", – заявила вона
Під час виступу на парламентських слуханнях щодо затвердження кандидатури, Орбан зазначила, що пріоритетом прем’єр-міністра Петера Мадяра стане відновлення доступу до фінансування з боку Європейського Союзу, яке було призупинено за попереднього уряду через занепокоєння щодо дотримання верховенства права.
Євтоінтеграція України
Крім того, Орбан зазначила, що Угорщина підтримуватиме тіснішу інтеграцію України до ЄС лише з міркувань "суто національних інтересів", і додала, що новий уряд продовжить політику попереднього уряду, спрямовану на забезпечення додаткових прав для етнічної угорської меншини в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ось Орбан спекся
Висновок - треба вбити хутина і хремлівських крис
орбан здорової людини: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето