1 839 11

Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето, - МЗС країни

Угорщина про право вето

Угорщина більше не використовуватиме своє право вето щодо політики Європейського Союзу як інструмент шантажу та докладатиме зусиль, щоб повернути довіру партнерів з ЄС та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявила новопризначена міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

Право вето

"Занадто часто Угорщина була перешкодою в процесі ухвалення рішень на європейському рівні. Ми використовували право вето не як крайній захід, а для політичного піару", – заявила вона

Під час виступу на парламентських слуханнях щодо затвердження кандидатури, Орбан зазначила, що пріоритетом прем’єр-міністра Петера Мадяра стане відновлення доступу до фінансування з боку Європейського Союзу, яке було призупинено за попереднього уряду через занепокоєння щодо дотримання верховенства права.

Євтоінтеграція України

Крім того, Орбан зазначила, що Угорщина підтримуватиме тіснішу інтеграцію України до ЄС лише з міркувань "суто національних інтересів", і додала, що новий уряд продовжить політику попереднього уряду, спрямовану на забезпечення додаткових прав для етнічної угорської меншини в Україні.

Топ коментарі
+4
все рівно імхо треба було ********* з ЄС
показати весь коментар
11.05.2026 12:43 Відповісти
+3
орбан людини курця: ніколи не підтримаємо жодної фінансової допомоги, яку може надати Україні Брюссель .

орбан здорової людини: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето
показати весь коментар
11.05.2026 12:49 Відповісти
+2
У них реально брак прізвищ у мові...?
показати весь коментар
11.05.2026 12:43 Відповісти
Твоя меншина давно виїхала, підкацапник
показати весь коментар
11.05.2026 12:43 Відповісти
Як каже Хаджа Нассредин «або ішак здохне, або падишах помре»
ось Орбан спекся
Висновок - треба вбити хутина і хремлівських крис
показати весь коментар
11.05.2026 12:44 Відповісти
Бл@, знову Орбан. Він що операцію зробив? На що не підеш задля влади і бабла...)))
показати весь коментар
11.05.2026 12:49 Відповісти
Отакої... А зовсім нещодавно тут вата писала, що Мадяр буде гіршим за Орбана...
показати весь коментар
11.05.2026 12:49 Відповісти
Я б не робив поспішних висновків. Сказав, сказала, це вже ми проходили. Тим паче, і так званний новий уряд мадярщини не проти "ви....буватись" стосовно мадяр на Закарпатті. Тому...
показати весь коментар
11.05.2026 13:01 Відповісти
"Оппоньки!!!" Так це що ж, виходить - Фіцо стає резидентом ФСБ, в Євросоюзі? Орбан передав естафету? Тепер зрозуміло, чого це він так різко помчався у Москву - вирішував питання про ціну свого резидентства, і яким чином він отримуватиме свою часточку, за зрадництво...
показати весь коментар
11.05.2026 13:01 Відповісти
Головне щоб ніхто інший естафету не підхопив.
показати весь коментар
11.05.2026 14:03 Відповісти
Все одно, право вето - це смерть для будь-якої політичної системи.
показати весь коментар
11.05.2026 14:03 Відповісти
 
 