Венгрия перестанет шантажировать ЕС правом вето, - МИД страны
Венгрия больше не будет использовать своё право вето в отношении политики Европейского Союза в качестве инструмента шантажа и приложит усилия, чтобы вернуть доверие партнёров из ЕС и НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила новоназначенная министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.
Право вето
"Слишком часто Венгрия была препятствием в процессе принятия решений на европейском уровне. Мы использовали право вето не как крайнюю меру, а для политического пиара", - заявила она
Во время выступления на парламентских слушаниях по утверждению кандидатуры Орбан отметила, что приоритетом премьер-министра Петера Мадяра станет восстановление доступа к финансированию со стороны Европейского Союза, которое было приостановлено при предыдущем правительстве из-за опасений относительно соблюдения верховенства права.
Евроинтеграция Украины
Кроме того, Орбан отметила, что Венгрия будет поддерживать более тесную интеграцию Украины в ЕС исключительно из соображений "чисто национальных интересов", и добавила, что новое правительство продолжит политику предыдущего правительства, направленную на обеспечение дополнительных прав для этнического венгерского меньшинства в Украине.
ось Орбан спекся
Висновок - треба вбити хутина і хремлівських крис
