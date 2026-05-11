Венгрия перестанет шантажировать ЕС правом вето, - МИД страны

Венгрия больше не будет использовать своё право вето в отношении политики Европейского Союза в качестве инструмента шантажа и приложит усилия, чтобы вернуть доверие партнёров из ЕС и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила новоназначенная министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

"Слишком часто Венгрия была препятствием в процессе принятия решений на европейском уровне. Мы использовали право вето не как крайнюю меру, а для политического пиара", - заявила она

Во время выступления на парламентских слушаниях по утверждению кандидатуры Орбан отметила, что приоритетом премьер-министра Петера Мадяра станет восстановление доступа к финансированию со стороны Европейского Союза, которое было приостановлено при предыдущем правительстве из-за опасений относительно соблюдения верховенства права.

Кроме того, Орбан отметила, что Венгрия будет поддерживать более тесную интеграцию Украины в ЕС исключительно из соображений "чисто национальных интересов", и добавила, что новое правительство продолжит политику предыдущего правительства, направленную на обеспечение дополнительных прав для этнического венгерского меньшинства в Украине.

Топ комментарии
все рівно імхо треба було ********* з ЄС
11.05.2026 12:43 Ответить
орбан людини курця: ніколи не підтримаємо жодної фінансової допомоги, яку може надати Україні Брюссель .

орбан здорової людини: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето
11.05.2026 12:49 Ответить
У них реально брак прізвищ у мові...?
11.05.2026 12:43 Ответить
Твоя меншина давно виїхала, підкацапник
Як каже Хаджа Нассредин «або ішак здохне, або падишах помре»
ось Орбан спекся
Висновок - треба вбити хутина і хремлівських крис
11.05.2026 12:44 Ответить
Бл@, знову Орбан. Він що операцію зробив? На що не підеш задля влади і бабла...)))
11.05.2026 12:49 Ответить
Отакої... А зовсім нещодавно тут вата писала, що Мадяр буде гіршим за Орбана...
11.05.2026 12:49 Ответить
Я б не робив поспішних висновків. Сказав, сказала, це вже ми проходили. Тим паче, і так званний новий уряд мадярщини не проти "ви....буватись" стосовно мадяр на Закарпатті. Тому...
11.05.2026 13:01 Ответить
"Оппоньки!!!" Так це що ж, виходить - Фіцо стає резидентом ФСБ, в Євросоюзі? Орбан передав естафету? Тепер зрозуміло, чого це він так різко помчався у Москву - вирішував питання про ціну свого резидентства, і яким чином він отримуватиме свою часточку, за зрадництво...
11.05.2026 13:01 Ответить
Головне щоб ніхто інший естафету не підхопив.
11.05.2026 14:03 Ответить
Все одно, право вето - це смерть для будь-якої політичної системи.
11.05.2026 14:03 Ответить
 
 