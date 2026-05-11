Качка обсудил интеграцию Украины с представительницей ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка провел переговоры с Аней Валлау, комиссаром по фундаментальным аспектам европейской политики, координации ЕС и внешних отношений ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Качка написал на платформе X.

Во время беседы стороны обсудили реформы, которые Украина должна провести на пути к вступлению в Европейский Союз. Также речь шла о дальнейшей интеграции украинского законодательства в нормы ЕС.

Украина продвигает реформы для вступления в ЕС

Тарас Качка подчеркнул, что Украина продолжает активно двигаться к членству в Евросоюзе и уже достигла значительного прогресса. По его словам, значительная часть европейских норм уже внедрена, а процесс согласования законодательства продолжается быстрыми темпами.

Он также отметил, что открытие всех переговорных кластеров стало бы важным политическим шагом и помогло бы ускорить внутренние реформы в стране.

Качка подчеркнул, что Украина остается приверженной евроинтеграционному курсу и продолжает выполнять необходимые обязательства на этом пути.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, в ходе которой обсудили, в том числе, и дальнейшую евроинтеграцию Украины.

По словам президента, Киев готовится к открытию переговорных кластеров в рамках процесса вступления в ЕС.