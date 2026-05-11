Качка обсудил интеграцию Украины с представительницей ЕС
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка провел переговоры с Аней Валлау, комиссаром по фундаментальным аспектам европейской политики, координации ЕС и внешних отношений ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Качка написал на платформе X.
Во время беседы стороны обсудили реформы, которые Украина должна провести на пути к вступлению в Европейский Союз. Также речь шла о дальнейшей интеграции украинского законодательства в нормы ЕС.
Украина продвигает реформы для вступления в ЕС
Тарас Качка подчеркнул, что Украина продолжает активно двигаться к членству в Евросоюзе и уже достигла значительного прогресса. По его словам, значительная часть европейских норм уже внедрена, а процесс согласования законодательства продолжается быстрыми темпами.
Он также отметил, что открытие всех переговорных кластеров стало бы важным политическим шагом и помогло бы ускорить внутренние реформы в стране.
Качка подчеркнул, что Украина остается приверженной евроинтеграционному курсу и продолжает выполнять необходимые обязательства на этом пути.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, в ходе которой обсудили, в том числе, и дальнейшую евроинтеграцию Украины.
По словам президента, Киев готовится к открытию переговорных кластеров в рамках процесса вступления в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це все одно, що інтегрувати ракову пухлину у здоровий організм.
А на умови Качки-переговорщика вона не піде; їй посада дорожче коштує.
Ваша правда