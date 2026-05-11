УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12513 відвідувачів онлайн
Новини Вступ України до ЄС
627 11

Качка обговорив інтеграцію України з представницею ЄС

Качка заявив про прогрес України на шляху до ЄС

 Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка провів переговори з Анею Валлау, комісаром з питань фундаментальних аспектів європейської політики, координації ЄС та зовнішніх відносин ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Качка написав на платформі X.

Під час розмови сторони обговорили реформи, які Україна має виконати на шляху до вступу в Європейський Союз. Також ішлося про подальшу інтеграцію українського законодавства до норм ЄС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна просуває реформи для вступу в ЄС

Тарас Качка наголосив, що Україна продовжує активно рухатися до членства в Євросоюзі та вже досягла значного прогресу. За його словами, значна частина європейських норм уже впроваджена, а процес узгодження законодавства триває швидкими темпами.

Він також зазначив, що відкриття всіх переговорних кластерів стало б важливим політичним кроком і допомогло б пришвидшити внутрішні реформи в країні.

Качка підкреслив, що Україна залишається відданою євроінтеграційному курсу та продовжує виконувати необхідні зобов’язання на цьому шляху.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої обговорили в тому числі й подальшу євроінтеграцію України. 

За словами президента, Київ готується до відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до ЄС.

Автор: 

вступ (42) Євросоюз (15053) Качка Тарас (163)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Поки в Україні царює ватний нарцис, ідіот та клептоман ЗЄ з його шоблою - це впихнути невпихуєме.

Це все одно, що інтегрувати ракову пухлину у здоровий організм.
показати весь коментар
11.05.2026 01:29 Відповісти
+5
Ось уже багато років, ну прямо починаючи з проголошення Незалежності!, мене дивує як підбирають персонал Кабміну для виконання публічних функцій. Якщо це українське прізвище то пика обовязково має бути тупою і не привабловою, а ще краще відразливою. Ну так щоб у кожного українська влада асоціювалась з тупою, хтивою, перекошеною, жирною мордою. Очевидно, що на публічних посадах мають бути особи чий зовнішній вигляд відповідає елементарним уявленням про розум, дисципліну, патріотизм української нації. Натомімть ми бачимо "хитрожопих представників нацменшин" і візуально тупих і непривабливих українців...
показати весь коментар
11.05.2026 03:20 Відповісти
+4
Та ніхто і ніколи цього не зробить, бо Україна є буфером для ЄС, а мати кордони з рашкою на це вони ніколи не підуть.
показати весь коментар
11.05.2026 05:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки в Україні царює ватний нарцис, ідіот та клептоман ЗЄ з його шоблою - це впихнути невпихуєме.

Це все одно, що інтегрувати ракову пухлину у здоровий організм.
показати весь коментар
11.05.2026 01:29 Відповісти
Вони між собою можуть домовитися лише на случку.
А на умови Качки-переговорщика вона не піде; їй посада дорожче коштує.
показати весь коментар
11.05.2026 02:33 Відповісти
Ось уже багато років, ну прямо починаючи з проголошення Незалежності!, мене дивує як підбирають персонал Кабміну для виконання публічних функцій. Якщо це українське прізвище то пика обовязково має бути тупою і не привабловою, а ще краще відразливою. Ну так щоб у кожного українська влада асоціювалась з тупою, хтивою, перекошеною, жирною мордою. Очевидно, що на публічних посадах мають бути особи чий зовнішній вигляд відповідає елементарним уявленням про розум, дисципліну, патріотизм української нації. Натомімть ми бачимо "хитрожопих представників нацменшин" і візуально тупих і непривабливих українців...
показати весь коментар
11.05.2026 03:20 Відповісти
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Ваша правда
показати весь коментар
11.05.2026 09:25 Відповісти
Та ніхто і ніколи цього не зробить, бо Україна є буфером для ЄС, а мати кордони з рашкою на це вони ніколи не підуть.
показати весь коментар
11.05.2026 05:33 Відповісти
Скільки бюджете ці качки і дерьмаки с потужним розмародерити для хмарафону і піару
показати весь коментар
11.05.2026 07:39 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2026 08:59 Відповісти
качку тримають на цій посаді лише за те, що вміє справно локшину на вуха усім навкруги розвішувати.
показати весь коментар
11.05.2026 09:20 Відповісти
Качкутримають бо від безпринципна продажна людина
показати весь коментар
11.05.2026 09:26 Відповісти
Так а інші з зелено-синьою пліснявою не співпрацюють. Усі, хто замарався у цей колір, будуть люстровані, як мінімум.
показати весь коментар
11.05.2026 10:17 Відповісти
А індик шо каже з цього приводу?
показати весь коментар
11.05.2026 09:59 Відповісти
 
 