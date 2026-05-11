Качка обговорив інтеграцію України з представницею ЄС

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка провів переговори з Анею Валлау, комісаром з питань фундаментальних аспектів європейської політики, координації ЄС та зовнішніх відносин ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Качка написав на платформі X.

Під час розмови сторони обговорили реформи, які Україна має виконати на шляху до вступу в Європейський Союз. Також ішлося про подальшу інтеграцію українського законодавства до норм ЄС.

Україна просуває реформи для вступу в ЄС

Тарас Качка наголосив, що Україна продовжує активно рухатися до членства в Євросоюзі та вже досягла значного прогресу. За його словами, значна частина європейських норм уже впроваджена, а процес узгодження законодавства триває швидкими темпами.

Він також зазначив, що відкриття всіх переговорних кластерів стало б важливим політичним кроком і допомогло б пришвидшити внутрішні реформи в країні.

Качка підкреслив, що Україна залишається відданою євроінтеграційному курсу та продовжує виконувати необхідні зобов’язання на цьому шляху.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої обговорили в тому числі й подальшу євроінтеграцію України.

За словами президента, Київ готується до відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до ЄС.