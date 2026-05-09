Україна посилює євроінтеграційний курс: готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень, - Зеленський

Україна посилює євроінтеграційний курс: нові етапи переговорів з ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої обговорили подальшу євроінтеграцію України та дипломатичні кроки щодо завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку України у війні проти Росії та наголосив на стратегічній єдності Європи в умовах повномасштабної агресії.

Глава держави підкреслив, що Україна воює не лише за власну незалежність, а й за право європейських країн самостійно визначати своє майбутнє.

Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало", - заявив Зеленський.

Євроінтеграція: курс на відкриття кластерів

Під час перемовин із партнерами обговорювався подальший рух України до членства в Європейському Союзі.

За словами президента, Київ готується до відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до ЄС.

"Україна буде повноправною частиною Євросоюзу. Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень", - зазначив він.

Окремо сторони порушили низку дипломатичних питань, зокрема нещодавні міжнародні ініціативи та домовленості за посередництва США щодо обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000".

Йдеться про один із найбільших потенційних обмінів полоненими за час повномасштабної війни.

Автор: 

Зеленський Володимир (27767) Кошта Антоніу (139)
Топ коментарі
Ще одна порція лайна в порожню макітру виборцям зеьенського ,від їх найвеличнішого лідАра.
09.05.2026 14:28 Відповісти
Ти бачив рейнтінг Лідора? Холопи починають прозрівати, то ж їх тепер лайном поливатимуть з брандспойнта
09.05.2026 14:34 Відповісти
Новий тренд - кластер прийшов на заміну незламностям та потужностям, вже ліплять його де треба і де не треба З цими зеленими птицями-говорунами незабаром ще й до клістиру дійдемо.
09.05.2026 14:28 Відповісти
Для того щоб інтегруватися в ЄС треба війну закінчити і ганебну бусифікацію, навіщо отаке Європі?
09.05.2026 14:29 Відповісти
Незалежні суди і боротьба з корупцією,яку ішак очолює .
09.05.2026 14:40 Відповісти
А шо з хабами єдності? Тими хабами, що кум чєрнишов потужно відкривав?💩
09.05.2026 14:30 Відповісти
і знову морквина перед мордою ішака. чи від ішака українцям.
09.05.2026 14:30 Відповісти
<sarcasm>Європейці хочуть якомога швидшого закінчення війни, щоб Україна швидше доєдналася до сім'ї європейських народів у ЄС.</sarcasm>
09.05.2026 14:35 Відповісти
Не кластер, а клістер тобі Вєнька потрібно поставити відер так на пару. А потім гарним стусаном під зад загнати паскуду в буцигарню і не пускати до туалету довгий - довгий час.
09.05.2026 14:36 Відповісти
«Доктор Грюнштейн сказал лаконично: - Поставьте *********** добавочный клистир. Мрачно было вечером на койках».
09.05.2026 14:44 Відповісти
Кластер, драфт,кейс, імплементація, апгрейд, лидершип, кейс-менеджмент, вайб, дедлайн, сторі і багато розумних слів використовує наш віслюк. ШІ каже, що це тому, наш лідер середнього віку розраховує на малолетніх долб.... на молодь, короче.
09.05.2026 14:38 Відповісти
Вова іди накуй!!!Скільки разів тобі дебілу повторювати про вступ?
"Швидкого членства не буде": Франція поставила Україні жорсткі умови вступу в ЄС Джерело: https://censor.net/ua/n4001307

Які нах кластери?
09.05.2026 14:39 Відповісти
Особливо проект нового цивільного кодексу мародерів, крадіїв, бариг та рекетирів від стефанчука просто внесе нас зеленою хвилею в ЄС.
09.05.2026 14:39 Відповісти
Главное побольше кластеров.
09.05.2026 14:39 Відповісти
Та доведуть до того, що достатньо буде всього трьох кластерів - клас, клус та клана.
09.05.2026 14:47 Відповісти
Консолідованих у тріангуляції фракталів.
09.05.2026 15:02 Відповісти
Разом з індусами, азіатами, африканцями, яких ЄС нарешті позбавився завдяки нашому тутанхомону.
09.05.2026 14:43 Відповісти
Какая может быть евроинтеграция с таким количеством ворья, НОНСЕНС...придётся сначала корешей по нарам распределить, при чём не в Израиле...
09.05.2026 14:44 Відповісти
Кабміндічі з єрмаком і татаровим та милованов з Свириденко, уже «двушечки» для мОсковитів за гроші з ЄС підготували??
09.05.2026 14:52 Відповісти
Я вже заплутався. Коли зеленський каже:"Україна посилює євроінтеграційний курс...", то його міндічі будуть красти більше чи менше?
09.05.2026 15:03 Відповісти
Це вже які кластери в кластерах відкрив? Десяті, чи вже після двадцятих рахунок пішов? Але реформи ніяк. Тільки нате вам "маштабування кластерів" для внутрішніх лохів.
09.05.2026 15:14 Відповісти
Джамшути це з якого клястеру ? 90 мільярдного?
09.05.2026 15:19 Відповісти
Які вдупу «кластери», якшо антикорупційні закони досі не прийняті. І до чого ви то привʼязали зі звільненю полонених?
09.05.2026 15:25 Відповісти
Мойсей водив єврейський народ 40 років пустелею. Зеленський вирішив, що українцям вистачить семи років, щоб забути яким курсом вів тоді Україну Порошенко
09.05.2026 16:05 Відповісти
Голобородько с міндічами мародере на крові і бреше , за шашлики повинен відповідати а не відосіки гундосні записувати
09.05.2026 16:13 Відповісти
А що там з парадом в москві? Вже відбомбив за те, що вони поклали болт на твій указ про припинення вогню з 0 годин 06 травня?
Українчики від задоволення обпісяли кипятком всю Україну, що такий мужній Вова влупить нарешті по кцапах. Що знову кцапи налякали, що вдарять по твоїй берлозі?
09.05.2026 16:20 Відповісти
За словами президента, Київ готується до відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до ЄС. КЛАСТЕРИ НАПИСАНІ ЩЕ ЗА ЧАСІВ ПЕТРА.А "ЗЕГАВАРА ТІЛЬКИ ГОТУЄТЬСЯ..."
09.05.2026 17:00 Відповісти
Обкурене чмо і надалі пудрить мізки своїми байками.
09.05.2026 17:06 Відповісти
жаба зелена
09.05.2026 17:36 Відповісти
 
 