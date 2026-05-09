Україна посилює євроінтеграційний курс: готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої обговорили подальшу євроінтеграцію України та дипломатичні кроки щодо завершення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку України у війні проти Росії та наголосив на стратегічній єдності Європи в умовах повномасштабної агресії.
Глава держави підкреслив, що Україна воює не лише за власну незалежність, а й за право європейських країн самостійно визначати своє майбутнє.
Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало", - заявив Зеленський.
Євроінтеграція: курс на відкриття кластерів
Під час перемовин із партнерами обговорювався подальший рух України до членства в Європейському Союзі.
За словами президента, Київ готується до відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до ЄС.
"Україна буде повноправною частиною Євросоюзу. Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень", - зазначив він.
Окремо сторони порушили низку дипломатичних питань, зокрема нещодавні міжнародні ініціативи та домовленості за посередництва США щодо обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000".
Йдеться про один із найбільших потенційних обмінів полоненими за час повномасштабної війни.
