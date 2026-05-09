Україна посилює євроінтеграційний курс: готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої обговорили подальшу євроінтеграцію України та дипломатичні кроки щодо завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку України у війні проти Росії та наголосив на стратегічній єдності Європи в умовах повномасштабної агресії.

Глава держави підкреслив, що Україна воює не лише за власну незалежність, а й за право європейських країн самостійно визначати своє майбутнє.

Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало", - заявив Зеленський.

Євроінтеграція: курс на відкриття кластерів

Під час перемовин із партнерами обговорювався подальший рух України до членства в Європейському Союзі.

За словами президента, Київ готується до відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до ЄС.

"Україна буде повноправною частиною Євросоюзу. Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень", - зазначив він.

Окремо сторони порушили низку дипломатичних питань, зокрема нещодавні міжнародні ініціативи та домовленості за посередництва США щодо обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000".

Йдеться про один із найбільших потенційних обмінів полоненими за час повномасштабної війни.

