Украина усиливает евроинтеграционный курс: готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, в ходе которой обсудили дальнейшую евроинтеграцию Украины и дипломатические шаги по прекращению войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины в войне против России и подчеркнул стратегическое единство Европы в условиях полномасштабной агрессии.

Глава государства подчеркнул, что Украина воюет не только за собственную независимость, но и за право европейских стран самостоятельно определять свое будущее.

России не удастся сломить Европу и расколоть ее: было много попыток, но ни одна не сработала", - заявил Зеленский.

Евроинтеграция: курс на открытие кластеров

В ходе переговоров с партнерами обсуждалось дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском Союзе.

По словам президента, Киев готовится к открытию переговорных кластеров в рамках процесса вступления в ЕС.

"Украина станет полноправной частью Евросоюза. Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям", - отметил он.

Отдельно стороны затронули ряд дипломатических вопросов, в частности недавние международные инициативы и договоренности при посредничестве США об обмене пленными с Россией в формате "1000 на 1000".

Речь идет об одном из крупнейших потенциальных обменов пленными за время полномасштабной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Быстрого членства не будет": Франция поставила Украине жесткие условия вступления в ЕС