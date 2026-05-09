РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4803 посетителя онлайн
Новости Вступление Украины в ЕС
867 29

Украина усиливает евроинтеграционный курс: готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям, - Зеленский

Украина усиливает евроинтеграционный курс: новые этапы переговоров с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, в ходе которой обсудили дальнейшую евроинтеграцию Украины и дипломатические шаги по прекращению войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины в войне против России и подчеркнул стратегическое единство Европы в условиях полномасштабной агрессии.

Глава государства подчеркнул, что Украина воюет не только за собственную независимость, но и за право европейских стран самостоятельно определять свое будущее.

России не удастся сломить Европу и расколоть ее: было много попыток, но ни одна не сработала", - заявил Зеленский.

Евроинтеграция: курс на открытие кластеров

В ходе переговоров с партнерами обсуждалось дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском Союзе.

По словам президента, Киев готовится к открытию переговорных кластеров в рамках процесса вступления в ЕС.

"Украина станет полноправной частью Евросоюза. Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям", - отметил он.

Отдельно стороны затронули ряд дипломатических вопросов, в частности недавние международные инициативы и договоренности при посредничестве США об обмене пленными с Россией в формате "1000 на 1000".

Речь идет об одном из крупнейших потенциальных обменов пленными за время полномасштабной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Быстрого членства не будет": Франция поставила Украине жесткие условия вступления в ЕС

Автор: 

Зеленский Владимир (24197) Антониу Кошта (138)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ще одна порція лайна в порожню макітру виборцям зеьенського ,від їх найвеличнішого лідАра.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:28 Ответить
+13
Новий тренд - кластер прийшов на заміну незламностям та потужностям, вже ліплять його де треба і де не треба З цими зеленими птицями-говорунами незабаром ще й до клістиру дійдемо.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:28 Ответить
+9
Не кластер, а клістер тобі Вєнька потрібно поставити відер так на пару. А потім гарним стусаном під зад загнати паскуду в буцигарню і не пускати до туалету довгий - довгий час.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще одна порція лайна в порожню макітру виборцям зеьенського ,від їх найвеличнішого лідАра.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:28 Ответить
Ти бачив рейнтінг Лідора? Холопи починають прозрівати, то ж їх тепер лайном поливатимуть з брандспойнта
показать весь комментарий
09.05.2026 14:34 Ответить
Новий тренд - кластер прийшов на заміну незламностям та потужностям, вже ліплять його де треба і де не треба З цими зеленими птицями-говорунами незабаром ще й до клістиру дійдемо.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:28 Ответить
Для того щоб інтегруватися в ЄС треба війну закінчити і ганебну бусифікацію, навіщо отаке Європі?
показать весь комментарий
09.05.2026 14:29 Ответить
Незалежні суди і боротьба з корупцією,яку ішак очолює .
показать весь комментарий
09.05.2026 14:40 Ответить
А шо з хабами єдності? Тими хабами, що кум чєрнишов потужно відкривав?💩
показать весь комментарий
09.05.2026 14:30 Ответить
і знову морквина перед мордою ішака. чи від ішака українцям.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:30 Ответить
<sarcasm>Європейці хочуть якомога швидшого закінчення війни, щоб Україна швидше доєдналася до сім'ї європейських народів у ЄС.</sarcasm>
показать весь комментарий
09.05.2026 14:35 Ответить
Не кластер, а клістер тобі Вєнька потрібно поставити відер так на пару. А потім гарним стусаном під зад загнати паскуду в буцигарню і не пускати до туалету довгий - довгий час.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:36 Ответить
«Доктор Грюнштейн сказал лаконично: - Поставьте *********** добавочный клистир. Мрачно было вечером на койках».
показать весь комментарий
09.05.2026 14:44 Ответить
Кластер, драфт,кейс, імплементація, апгрейд, лидершип, кейс-менеджмент, вайб, дедлайн, сторі і багато розумних слів використовує наш віслюк. ШІ каже, що це тому, наш лідер середнього віку розраховує на малолетніх долб.... на молодь, короче.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:38 Ответить
Вова іди накуй!!!Скільки разів тобі дебілу повторювати про вступ?
"Швидкого членства не буде": Франція поставила Україні жорсткі умови вступу в ЄС Джерело: https://censor.net/ua/n4001307

Які нах кластери?
показать весь комментарий
09.05.2026 14:39 Ответить
Особливо проект нового цивільного кодексу мародерів, крадіїв, бариг та рекетирів від стефанчука просто внесе нас зеленою хвилею в ЄС.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:39 Ответить
Главное побольше кластеров.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:39 Ответить
Та доведуть до того, що достатньо буде всього трьох кластерів - клас, клус та клана.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:47 Ответить
Консолідованих у тріангуляції фракталів.
показать весь комментарий
09.05.2026 15:02 Ответить
Разом з індусами, азіатами, африканцями, яких ЄС нарешті позбавився завдяки нашому тутанхомону.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:43 Ответить
Какая может быть евроинтеграция с таким количеством ворья, НОНСЕНС...придётся сначала корешей по нарам распределить, при чём не в Израиле...
показать весь комментарий
09.05.2026 14:44 Ответить
Кабміндічі з єрмаком і татаровим та милованов з Свириденко, уже «двушечки» для мОсковитів за гроші з ЄС підготували??
показать весь комментарий
09.05.2026 14:52 Ответить
Я вже заплутався. Коли зеленський каже:"Україна посилює євроінтеграційний курс...", то його міндічі будуть красти більше чи менше?
показать весь комментарий
09.05.2026 15:03 Ответить
Це вже які кластери в кластерах відкрив? Десяті, чи вже після двадцятих рахунок пішов? Але реформи ніяк. Тільки нате вам "маштабування кластерів" для внутрішніх лохів.
показать весь комментарий
09.05.2026 15:14 Ответить
Джамшути це з якого клястеру ? 90 мільярдного?
показать весь комментарий
09.05.2026 15:19 Ответить
Які вдупу «кластери», якшо антикорупційні закони досі не прийняті. І до чого ви то привʼязали зі звільненю полонених?
показать весь комментарий
09.05.2026 15:25 Ответить
Мойсей водив єврейський народ 40 років пустелею. Зеленський вирішив, що українцям вистачить семи років, щоб забути яким курсом вів тоді Україну Порошенко
показать весь комментарий
09.05.2026 16:05 Ответить
Голобородько с міндічами мародере на крові і бреше , за шашлики повинен відповідати а не відосіки гундосні записувати
показать весь комментарий
09.05.2026 16:13 Ответить
А що там з парадом в москві? Вже відбомбив за те, що вони поклали болт на твій указ про припинення вогню з 0 годин 06 травня?
Українчики від задоволення обпісяли кипятком всю Україну, що такий мужній Вова влупить нарешті по кцапах. Що знову кцапи налякали, що вдарять по твоїй берлозі?
показать весь комментарий
09.05.2026 16:20 Ответить
За словами президента, Київ готується до відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до ЄС. КЛАСТЕРИ НАПИСАНІ ЩЕ ЗА ЧАСІВ ПЕТРА.А "ЗЕГАВАРА ТІЛЬКИ ГОТУЄТЬСЯ..."
показать весь комментарий
09.05.2026 17:00 Ответить
Обкурене чмо і надалі пудрить мізки своїми байками.
показать весь комментарий
09.05.2026 17:06 Ответить
жаба зелена
показать весь комментарий
09.05.2026 17:36 Ответить
 
 