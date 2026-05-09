Украина усиливает евроинтеграционный курс: готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, в ходе которой обсудили дальнейшую евроинтеграцию Украины и дипломатические шаги по прекращению войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины в войне против России и подчеркнул стратегическое единство Европы в условиях полномасштабной агрессии.
Глава государства подчеркнул, что Украина воюет не только за собственную независимость, но и за право европейских стран самостоятельно определять свое будущее.
России не удастся сломить Европу и расколоть ее: было много попыток, но ни одна не сработала", - заявил Зеленский.
Евроинтеграция: курс на открытие кластеров
В ходе переговоров с партнерами обсуждалось дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском Союзе.
По словам президента, Киев готовится к открытию переговорных кластеров в рамках процесса вступления в ЕС.
"Украина станет полноправной частью Евросоюза. Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям", - отметил он.
Отдельно стороны затронули ряд дипломатических вопросов, в частности недавние международные инициативы и договоренности при посредничестве США об обмене пленными с Россией в формате "1000 на 1000".
Речь идет об одном из крупнейших потенциальных обменов пленными за время полномасштабной войны.
