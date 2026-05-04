"Быстрого членства не будет": Франция поставила Украине жесткие условия вступления в ЕС
Франция поддерживает постепенное сближение Украины с Европейским союзом, однако подчеркивает, что полноправное членство возможно только при условии полного выполнения всех требований.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад в интервью Le Figaro.
По словам чиновника, интеграция Украины, как и Молдовы и стран Западных Балкан, является длительным процессом, который предполагает глубокие реформы и соблюдение европейских стандартов.
ЕС без упрощенных путей: позиция Парижа
Во Франции подчеркивают, что процесс вступления в Евросоюз не может происходить в упрощенном формате. Ключевыми условиями остаются реформы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и независимости судебной системы.
В то же время Париж признает, что более гибкий подход к интеграции может быть полезен как для Украины, так и для самого Евросоюза.
Никакого сокращенного пути не существует. Страны должны проводить реформы, и сам Союз также должен меняться.
Речь идет о возможности промежуточных форматов сотрудничества и более глубокой интеграции еще до получения полного членства.
Промежуточные форматы и геополитическое измерение
Французский министр предположил, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.
Такой подход рассматривается как инструмент геополитической стабильности и усиления влияния ЕС в регионе.
По словам Аддада, полномасштабная война России против Украины показала, что Европа способна сохранять единство и поддержку даже в длительном конфликте.
Европейская поддержка и фактор России
В Париже также подчеркивают, что Россия останется долгосрочной угрозой для безопасности Европы. Именно поэтому поддержка Украины и ее сближение с ЕС рассматриваются как часть новой архитектуры безопасности.
Франция, по словам Аддада, играет ведущую роль в координации европейской помощи, в частности через инициативу "Коалиция желающих".
В то же время в ЕС подчеркивают, что, несмотря на политическую поддержку, процесс вступления Украины останется сложным и длительным, с четкими требованиями к реформам.
- Напомним, ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявлял, что в мае ожидается больше ясности относительно вступления Украины в ЕС в 2027 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україна м зробить і люстрацію з вірьовкою і кастрацію, щоб рецидива зеленського не відбулося!!! Память перед загиблими Українцями, цього ВИМАГАЄ!! Смерть окупантам ************ та їх ригоАНАЛЬНИМ у ВРУ з помічниками!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!!
Від слова "зовсім" .
ага )
Це як порівнювати дитячу смертність у Норвегії та Сомалі - теж можна кричати, що "вона там є"!...
Але, всім свідомим людям зрозуміло, що "є нюанси", та "є різниця"...
Ну і, як не дивно, бажаючих жити у Сомалі, якось не видно.
Вряд-ли такая логика поможет Украине вступить в ЕС.
Вступ у ЄС - смерть його схематозів.
ЗЄ абсолютно свідомо провалює програму вступу.
Плюют в лицо Щиту Европы и Фортеце и даже не стесняются.