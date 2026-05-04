"Быстрого членства не будет": Франция поставила Украине жесткие условия вступления в ЕС

Бенжамен Аддад о вступлении Украины в Евросоюз

Франция поддерживает постепенное сближение Украины с Европейским союзом, однако подчеркивает, что полноправное членство возможно только при условии полного выполнения всех требований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад в интервью Le Figaro.

По словам чиновника, интеграция Украины, как и Молдовы и стран Западных Балкан, является длительным процессом, который предполагает глубокие реформы и соблюдение европейских стандартов.

ЕС без упрощенных путей: позиция Парижа

Во Франции подчеркивают, что процесс вступления в Евросоюз не может происходить в упрощенном формате. Ключевыми условиями остаются реформы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и независимости судебной системы.

В то же время Париж признает, что более гибкий подход к интеграции может быть полезен как для Украины, так и для самого Евросоюза.

Никакого сокращенного пути не существует. Страны должны проводить реформы, и сам Союз также должен меняться.

Речь идет о возможности промежуточных форматов сотрудничества и более глубокой интеграции еще до получения полного членства.

Промежуточные форматы и геополитическое измерение

Французский министр предположил, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.

Такой подход рассматривается как инструмент геополитической стабильности и усиления влияния ЕС в регионе.

По словам Аддада, полномасштабная война России против Украины показала, что Европа способна сохранять единство и поддержку даже в длительном конфликте.

Европейская поддержка и фактор России

В Париже также подчеркивают, что Россия останется долгосрочной угрозой для безопасности Европы. Именно поэтому поддержка Украины и ее сближение с ЕС рассматриваются как часть новой архитектуры безопасности.

Франция, по словам Аддада, играет ведущую роль в координации европейской помощи, в частности через инициативу "Коалиция желающих".

В то же время в ЕС подчеркивают, что, несмотря на политическую поддержку, процесс вступления Украины останется сложным и длительным, с четкими требованиями к реформам.

Що в перекладі з французької: «За Зеленського ніякого членства не буде ніколи».
04.05.2026 00:02 Ответить
ЄС вже обригалось від плівок міндіча
04.05.2026 00:05 Ответить
Реакція тупого ідіота.Винувата Франція
04.05.2026 00:13 Ответить
Що в перекладі з французької: «За Зеленського ніякого членства не буде ніколи».
04.05.2026 00:02 Ответить
ЄС вже обригалось від плівок міндіча
04.05.2026 00:05 Ответить
Оманські мафіозі з Урядового кварталу, мабуть і зеленському шламбауми поставили на шляху до ЄС, разом з гнилими портновськими сімейними кастами???
Україна м зробить і люстрацію з вірьовкою і кастрацію, щоб рецидива зеленського не відбулося!!! Память перед загиблими Українцями, цього ВИМАГАЄ!! Смерть окупантам ************ та їх ригоАНАЛЬНИМ у ВРУ з помічниками!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!!
04.05.2026 00:07 Ответить
Героям слава!!
04.05.2026 00:09 Ответить
Качка мудак , от і все
04.05.2026 00:08 Ответить
А у Франції корупції нема !
Від слова "зовсім" .
ага )
04.05.2026 00:10 Ответить
Реакція тупого ідіота.Винувата Франція
04.05.2026 00:13 Ответить
у Франції як мінімум два Президента за останні 30 років мають реальні тюремні сроки за корупцію. тому нам пропонують зробити так само, тоді є про що говорити.
04.05.2026 00:17 Ответить
"А у Франції корупції нема !" - аргумент ІДІОТА (пропаганди)!
Це як порівнювати дитячу смертність у Норвегії та Сомалі - теж можна кричати, що "вона там є"!...
Але, всім свідомим людям зрозуміло, що "є нюанси", та "є різниця"...
04.05.2026 00:31 Ответить
Але в Сомалі населення весь час збільшується, а в Норвегії зменшується...
04.05.2026 01:01 Ответить
Бо простіще нового народити, ніж старого помити.

Ну і, як не дивно, бажаючих жити у Сомалі, якось не видно.
04.05.2026 01:43 Ответить
Немає такої тотальної.
04.05.2026 00:49 Ответить
Звичайно нах*я робити поблажки воюючій та кровʼю пролитій країні і народу якщо є на кого списати всі гріхи в лиці Зе шобли чи ще якоїсь корупційної клоаки...а ви Українці відбивайтесь за нас всіх. Хоча скажу відверто вступ в ЄС для України це в ліпшому випадку підвищення економіки та субсидії від ЄС а в гіршому навал Африканських та Арабських/Афганських мігрантів ґвалтівників та головорізів...так шо думайте
04.05.2026 00:10 Ответить
Вас,дурачків де клонують?Є чіткі вимоги,але їх виконання,як і вступ не закладені в програму ішака з моменту приходу до влади!Велика подяка мудрому наріту
04.05.2026 00:16 Ответить
у нас без ЄС уже в Франківськ завезли індусів терміново будувати житло, бо всі українці на фронті.
04.05.2026 00:19 Ответить
Не всі на фронті. Частина франківців житло у Києві будують.
04.05.2026 00:36 Ответить
це специ зе-броньовані для будівництва секретного житла, куди індуси не мають доступу
04.05.2026 01:53 Ответить
Так і скоріше все буде ще гірше. В параші Гіндуси давно вже замінили ваньків і стрижуть натешек как овечек але така сама доля і Україну застигне бо Українські чоловіки або на фронті або виїхали закордон...всі інші що залишились корупціонери та ждуни робити на чорно робочій роботі не будуть. А гіндуси та араби як в ЄС спочатку коли їх мало тихі на покорні а потім почнется движ так як вони ******* кучкуватись їх потім тяжко викурити з країни
04.05.2026 02:08 Ответить
Ви там краще розберіться у франції з пАдругой ***** ле пен.
04.05.2026 00:13 Ответить
Це якось стосується реформ?
04.05.2026 00:17 Ответить
Это как-то оправдывает отсутствие реформ? Или это Франция хочет вступить в ЕС? ЕС предоставил Украине список необходимых реформ для вступления. Украина их всё ещё не выполнила. А виновата получилась Франция?
Вряд-ли такая логика поможет Украине вступить в ЕС.
04.05.2026 03:14 Ответить
В 2019 році ми були ближчі до вступу в ЄС чим зараз
04.05.2026 00:15 Ответить
Якби тоді 73 відсотки виборців не змінили владу, то сьогодні точно були б у ЄС.
04.05.2026 00:31 Ответить
це тільки те нещасне одоробло кошерне зельц думало, що на фоні війни і і воїнів під прапором зелених служниць вони ррррраз - і ЄС!! Боже... яке ж воно убоге і в політичному сенсі...
04.05.2026 00:16 Ответить
скоріше в 1919-й, знову все на волосинці
04.05.2026 00:24 Ответить
Нічого навіть і близько такого він не думав.
Вступ у ЄС - смерть його схематозів.

ЗЄ абсолютно свідомо провалює програму вступу.
04.05.2026 01:46 Ответить
Про ЄС то росповіді для мудрого наріту.Коли він не брехав?
04.05.2026 00:22 Ответить
04.05.2026 00:33 Ответить
це буде як з Турцією. Двері відчинені (с)
04.05.2026 00:50 Ответить
Да слава Богу, що Ердоганостан тормознули.
04.05.2026 01:48 Ответить
турбопатріоти і просто дебіли(олігофрени ) мають порозуміти що ми , Україна, має і може вступити в члени ЄС тільки виконавши ВСІ, всі ***** вимоги ЄЄ для членства!!! ніяки забаганки "семимісячного" зеленого кварталофюрерара стосовно вступу держави в ЄС не СПРАЦЮЮТЬ. Ба більше.! Доки воно буде при владі, нам не бачити членства в ЄС. Разом з тим потім ,наші нащадки(якщо будуть мудрі та виваженні) і доведуть справу до кінця зможуть колись сказати - ТАК ми це зробили! Ми пройшли ШЛЯХ! МИ- ПОВНОПРАВНІ!!! Вірю в це і сподіваюсь!!!
04.05.2026 01:10 Ответить
Когда надо европа - чехлится резво, когда им не надо - включает бюрократию.

Плюют в лицо Щиту Европы и Фортеце и даже не стесняются.
04.05.2026 01:19 Ответить
Да не будет никакого ЕС или НАТО ни при зебобе ни при ком-то другом. Смешно уже с этих фантазий. Морковки закончились. Теперь простой бартер. Они нам деньги, мы воюем. Нет войны, нет денег, а значит и экономики вообще. Все просто. Зебоба скармливал нариду сказки про ЕС, а те ему подыгрывали, подбрасывали топлива чтоб было что скармливать. Все там все понимают. Интересно что дальше скармливать будут.
04.05.2026 01:48 Ответить
 
 