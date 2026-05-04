"Быстрого членства не будет": Франция поставила Украине жесткие условия вступления в ЕС

Франция поддерживает постепенное сближение Украины с Европейским союзом, однако подчеркивает, что полноправное членство возможно только при условии полного выполнения всех требований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад в интервью Le Figaro.

По словам чиновника, интеграция Украины, как и Молдовы и стран Западных Балкан, является длительным процессом, который предполагает глубокие реформы и соблюдение европейских стандартов.

ЕС без упрощенных путей: позиция Парижа

Во Франции подчеркивают, что процесс вступления в Евросоюз не может происходить в упрощенном формате. Ключевыми условиями остаются реформы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и независимости судебной системы.

В то же время Париж признает, что более гибкий подход к интеграции может быть полезен как для Украины, так и для самого Евросоюза.

Никакого сокращенного пути не существует. Страны должны проводить реформы, и сам Союз также должен меняться.

Речь идет о возможности промежуточных форматов сотрудничества и более глубокой интеграции еще до получения полного членства.

Промежуточные форматы и геополитическое измерение

Французский министр предположил, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.

Такой подход рассматривается как инструмент геополитической стабильности и усиления влияния ЕС в регионе.

По словам Аддада, полномасштабная война России против Украины показала, что Европа способна сохранять единство и поддержку даже в длительном конфликте.

Европейская поддержка и фактор России

В Париже также подчеркивают, что Россия останется долгосрочной угрозой для безопасности Европы. Именно поэтому поддержка Украины и ее сближение с ЕС рассматриваются как часть новой архитектуры безопасности.

Франция, по словам Аддада, играет ведущую роль в координации европейской помощи, в частности через инициативу "Коалиция желающих".

В то же время в ЕС подчеркивают, что, несмотря на политическую поддержку, процесс вступления Украины останется сложным и длительным, с четкими требованиями к реформам.

Напомним, ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявлял, что в мае ожидается больше ясности относительно вступления Украины в ЕС в 2027 году.

