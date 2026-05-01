Чиновники ЕС считают, что реформаторские усилия Украины по вступлению ослабли, - FT
Настойчивость Киева в вопросе скорейшего вступления в Европейский Союз все больше напоминает политическую веревку, натянутую между столицами Европы. Владимир Зеленский настаивает на полноправном членстве без "промежуточных остановок", тогда как партнеры предлагают более длительный и осторожный путь.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание FT.
Отказ лидеров ЕС ускорить процесс вступления Украины вызвал разочарование в Киеве, а все более евроскептическая риторика администрации Зеленского подрывает усилия по поиску компромисса, пишет издание.
Франко-немецкое предложение
В течение последних недель Франция и Германия предложили поэтапный процесс, по которому Украина будет получать "символические" преимущества и постепенный доступ к механизмам ЕС в обмен на выполнение этапов реформ. По словам официальных лиц, это будет означать, что до получения полноправного членства останется не менее десяти лет.
Отвечая на прошлой неделе в Киеве на вопросы журналистов о франко-германском предложении, Зеленский призвал ЕС быть справедливым и заявил, что Украине не нужно символическое членство.
Зеленский за полное членство в ЕС
По словам двух украинских высокопоставленных чиновников, Зеленский поручил своим дипломатам не рассматривать и даже не вступать в какие-либо дискуссии с правительствами стран ЕС по поводу таких предложений, а говорить только о полном членстве в ЕС. "Мы даже не будем это обсуждать", - сказал изданию один из украинских чиновников.
Во время неформального саммита на Кипре в апреле несколько лидеров ЕС пытались сдержать ожидания украинского президента, сообщили два человека, знакомые с ходом переговоров. "Ему пришлось услышать несколько горьких правд. Это будет не так просто, как он думает", - сказал неназванный чиновник.
Однако Зеленский настроен отстаивать свою максималистскую позицию, говорят украинские высокопоставленные чиновники. Один из них отметил: Киев верит, что ЕС "со временем станет более реалистичным" и приблизится к украинской позиции.
Несколько дипломатов ЕС заявили, что понимают давление, под которым находится Зеленский после четырех лет войны, и понимают его разочарование. Но они подчеркивают, что процесс расширения должен оставаться основанным на заслугах, и указывают, что с прекращением прямой военной и финансовой поддержки со стороны США и ощущением отстранения от мирного процесса ЕС сейчас является важнейшим партнером Украины.
"Мы - единственные друзья, которые у него есть, поэтому ему, пожалуй, лучше держать язык за зубами", - сказал неназванный чиновник.
Дипломаты и чиновники ЕС заявили, что реформаторские усилия страны ослабли, особенно в критически важной сфере верховенства права и антикоррупционных мер. Они также указали на просроченные сроки внедрения законодательства, которое позволило бы Киеву получить более широкий доступ к рынкам энергоносителей и промышленных товаров ЕС.
Киев также сопротивляется просьбе Брюсселя повысить налоги для бизнеса в качестве условия для выделения части кредита в размере 90 млрд евро, аргументируя это тем, что это станет бременем для экономики.
"Их внутренние реформы остановились. Это плохо, и все это знают", - сказал неназванный собеседник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його жінка була в Миротворці бо казала убивати наших військових в донбасі - доки її чоловік в тому ж донбасі шушукався з ФСБ
( Якби навіть з більш відомим росіянином "моторола" чи гіГкін те ж вже не здивувалися б... 🤢🤮
Смешно об этом говорить взрослым людям
Это уровень социального развития.... для примера Индия
Очередь посадки на поезд где нибудь в Бангладеж .... толпа кто то соблюдает очередь а кто то пытается пролезть в перед и таких здоровый индус сотрудник охраны натурально писдит пластиковой трубой заставляя соблюдать очередь
Зеленский - это не зеркало народа.
Только одной какой-то прослойки, проходимцев из различных слоев, захотевших разбогатеть, а не развить Украину.
А таких на выборах оказалось 34% от общего количества населения Украины, имеющей голос.
А зеркало Украины сейчас с 2022 года воюет и гибнет на фронте с россией.
А 34 % (уже значительно меньше)в это время продолжает обворовывать страну.
Ибо весь мир сразу увидит в них бездарей, проходимцев и воров.
Поэтому и затягивают процесс, продолжая набивать карманы и покрывать друг друга.
*****нський наполягає на повноцінному членстві без "проміжних зупинок" ( LOL) , тоді як партнери пропонують довший і обережніший маршрут.
Відкрийте ВЖЕ ОЧІ, І ДИВИТЕСЬ НА ВСЮ КАРТИНУ, без виключень, ШИРОКО ВІДКРИТИМИ ОЧІМА, і вашому здивуванню.не.буде меж, як і тому, що саме ви це благословили.
...реальний план - це покрокове сближення і це треба розуміти: хочу і буду не прокатить... треба не репетувати і докопюряти, а працювати і нагальні питання і відомі завдання вирішувати, а не іммітувати вирішення ...
треба не набиватися і благати, а стати потрібним і незамінним, щоб отримати запрошення, а не виклянчувати його!