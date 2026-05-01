Новости Вступление Украины в ЕС
2 587 36

Чиновники ЕС считают, что реформаторские усилия Украины по вступлению ослабли, - FT

ЕС высоко оценил прогресс Украины в реформах на пути к членству

Настойчивость Киева в вопросе скорейшего вступления в Европейский Союз все больше напоминает политическую веревку, натянутую между столицами Европы. Владимир Зеленский настаивает на полноправном членстве без "промежуточных остановок", тогда как партнеры предлагают более длительный и осторожный путь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание FT.

Отказ лидеров ЕС ускорить процесс вступления Украины вызвал разочарование в Киеве, а все более евроскептическая риторика администрации Зеленского подрывает усилия по поиску компромисса, пишет издание.

Франко-немецкое предложение

В течение последних недель Франция и Германия предложили поэтапный процесс, по которому Украина будет получать "символические" преимущества и постепенный доступ к механизмам ЕС в обмен на выполнение этапов реформ. По словам официальных лиц, это будет означать, что до получения полноправного членства останется не менее десяти лет.

Отвечая на прошлой неделе в Киеве на вопросы журналистов о франко-германском предложении, Зеленский призвал ЕС быть справедливым и заявил, что Украине не нужно символическое членство.

Зеленский за полное членство в ЕС

По словам двух украинских высокопоставленных чиновников, Зеленский поручил своим дипломатам не рассматривать и даже не вступать в какие-либо дискуссии с правительствами стран ЕС по поводу таких предложений, а говорить только о полном членстве в ЕС. "Мы даже не будем это обсуждать", - сказал изданию один из украинских чиновников.

Во время неформального саммита на Кипре в апреле несколько лидеров ЕС пытались сдержать ожидания украинского президента, сообщили два человека, знакомые с ходом переговоров. "Ему пришлось услышать несколько горьких правд. Это будет не так просто, как он думает", - сказал неназванный чиновник.

Однако Зеленский настроен отстаивать свою максималистскую позицию, говорят украинские высокопоставленные чиновники. Один из них отметил: Киев верит, что ЕС "со временем станет более реалистичным" и приблизится к украинской позиции.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что понимают давление, под которым находится Зеленский после четырех лет войны, и понимают его разочарование. Но они подчеркивают, что процесс расширения должен оставаться основанным на заслугах, и указывают, что с прекращением прямой военной и финансовой поддержки со стороны США и ощущением отстранения от мирного процесса ЕС сейчас является важнейшим партнером Украины.

"Мы - единственные друзья, которые у него есть, поэтому ему, пожалуй, лучше держать язык за зубами", - сказал неназванный чиновник.

Дипломаты и чиновники ЕС заявили, что реформаторские усилия страны ослабли, особенно в критически важной сфере верховенства права и антикоррупционных мер. Они также указали на просроченные сроки внедрения законодательства, которое позволило бы Киеву получить более широкий доступ к рынкам энергоносителей и промышленных товаров ЕС.

Киев также сопротивляется просьбе Брюсселя повысить налоги для бизнеса в качестве условия для выделения части кредита в размере 90 млрд евро, аргументируя это тем, что это станет бременем для экономики.

"Их внутренние реформы остановились. Это плохо, и все это знают", - сказал неназванный собеседник.

+19
ЇХ І НЕ БУЛО. В 2019 році стався реванш проросійських сил Антимайдану. Сам ЗЕ - ширма і клоун але ГОСТРИЙ противник всього українського - подивіться його виступи за всі роки там не найдете нічого хорошого про Україну ВЗАГАЛІ

Його жінка була в Миротворці бо казала убивати наших військових в донбасі - доки її чоловік в тому ж донбасі шушукався з ФСБ
01.05.2026 10:47 Ответить
+8
Ну звісно ослабли, сім років "свинарчуки голобородька" тягнули його в іншому напрямку.
01.05.2026 10:52 Ответить
+8
зусилля теперішньої влади напревлені на дерибан коштів!
01.05.2026 10:53 Ответить
ЇХ І НЕ БУЛО. В 2019 році стався реванш проросійських сил Антимайдану. Сам ЗЕ - ширма і клоун але ГОСТРИЙ противник всього українського - подивіться його виступи за всі роки там не найдете нічого хорошого про Україну ВЗАГАЛІ

Його жінка була в Миротворці бо казала убивати наших військових в донбасі - доки її чоловік в тому ж донбасі шушукався з ФСБ
показать весь комментарий
01.05.2026 10:47 Ответить
Є фотки з бєзлєром.
( Якби навіть з більш відомим росіянином "моторола" чи гіГкін те ж вже не здивувалися б... 🤢🤮
01.05.2026 10:51 Ответить
Але ж мова не про вступ особисто Зеленського в ЄС. Мова про Україну як державу.
01.05.2026 10:56 Ответить
Реформы для вступления делает не Украина сама по себе, а ее руководители во главе с Зеленским.
01.05.2026 11:03 Ответить
руководители во главе с Зеленским- это зеркало народа
Смешно об этом говорить взрослым людям
Это уровень социального развития.... для примера Индия
Очередь посадки на поезд где нибудь в Бангладеж .... толпа кто то соблюдает очередь а кто то пытается пролезть в перед и таких здоровый индус сотрудник охраны натурально писдит пластиковой трубой заставляя соблюдать очередь
01.05.2026 11:54 Ответить
умник, ты это напиши Дужану, а не мне.
Зеленский - это не зеркало народа.
Только одной какой-то прослойки, проходимцев из различных слоев, захотевших разбогатеть, а не развить Украину.
А таких на выборах оказалось 34% от общего количества населения Украины, имеющей голос.
А зеркало Украины сейчас с 2022 года воюет и гибнет на фронте с россией.
А 34 % (уже значительно меньше)в это время продолжает обворовывать страну.
01.05.2026 12:26 Ответить
И этой прослойке ЕС совсем не нужен.
Ибо весь мир сразу увидит в них бездарей, проходимцев и воров.
Поэтому и затягивают процесс, продолжая набивать карманы и покрывать друг друга.
01.05.2026 12:28 Ответить
Так корупція і мародерство у державі на всіх рівнях, а не вдома серед вилупків зеленої родини
01.05.2026 12:02 Ответить
Міндічгейт буде робити здивований портрет перед камерами та Потужно Хрипати повчати Європу...
01.05.2026 10:48 Ответить

Хуцпар-кагал жжот по конскі :

*****нський наполягає на повноцінному членстві без "проміжних зупинок" ( LOL) , тоді як партнери пропонують довший і обережніший маршрут. Джерело: https://censor.net/ua/n4000948
01.05.2026 10:49 Ответить
Ну звісно ослабли, сім років "свинарчуки голобородька" тягнули його в іншому напрямку.
01.05.2026 10:52 Ответить
© посадівці вважають що рожа скучная, грошей ніхто не дасть...
🚫🤡
01.05.2026 10:53 Ответить
зусилля теперішньої влади напревлені на дерибан коштів!
01.05.2026 10:53 Ответить
А зусилля були?
01.05.2026 11:02 Ответить
не буде ніякого членства, все, що світить тут, то довга війна, вже ж зрозуміло, чого усім треба, пересічних українців ніхто не питає, що вони хочуть
01.05.2026 11:08 Ответить
..та ні Дорогенька!!! Пересічних українців у 2019 році..спитали...що вони хочуть!? Але серед пересічних виявилося ..що значна більшість ідіотів... і результатом їх хотілок стала війна.
01.05.2026 11:19 Ответить
обмеженість - то щастя, я вам заздрю
01.05.2026 11:30 Ответить
війна у нас почалася ще 2014р, якщо хтось забув. Світове протистояння ж почало вимальовуватися вже давно, коли до влади в росії прийшов путін, коли економіка Китаю почала дуже зростати, відбираючи ринки збуту у Заходу.
01.05.2026 11:35 Ответить
..я розумію... що приплести до дій пересічних з 1991 року світові події....це розвинутість і далекоглядність!!! ))) Тільки світові події не дуже впливають на ідіотизм пересічних. І як я розумію з Вашої оцінки мойого становища...то стан ідіотизму Ви добре засвоїли. Тим більше...що дії пересічних з 1991 року у Вас ніяк не вплинули на ситуацію в Україні сьогодні... Ви ж бачите тільки мирові тенденції ..які довели Україну до сьогодні. Ви мене не здивували....))))
01.05.2026 12:38 Ответить
Это они только сейчас заметили?)
01.05.2026 11:19 Ответить
Ну чого тільки сєйчас? Вони з самого початку в список реформ включали боротьбу з корупцією. Але ж зелене чмо включає мороз на цю тему. Поступово натяки Європи ставали більш прозорими і частими. А зараз вже дехто прямим текстом заявляє про це. І плівки "міндіча" теж узгоджені з Європою.
01.05.2026 12:06 Ответить
Дивна Європа. Спочатку не помічає як корупція роз'їдає основи держави України і її держ апарату, потім х..р клала на порушення всіх статей Конституції в Уераїні, потім закриває очі на порушення УСІХ КОНВЕНЦІЙ ПРО ПРАВА ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ, а потім приходить до висновку, що реформи якісь не ті які вони вимагали.
Відкрийте ВЖЕ ОЧІ, І ДИВИТЕСЬ НА ВСЮ КАРТИНУ, без виключень, ШИРОКО ВІДКРИТИМИ ОЧІМА, і вашому здивуванню.не.буде меж, як і тому, що саме ви це благословили.
01.05.2026 11:23 Ответить
Сорок років Моісей ще чекати.............та блуждати по світу як божевільні.........Туреччина приклад
01.05.2026 11:31 Ответить
Та вже прийняли б в ЄС самого ЗЕленського з єрмаками,міндічами,шефірами,цукерманами.Люди не бідні і на гроші ЄС може їх розкрутити.
01.05.2026 12:29 Ответить
Зеленського з братками більше влаштовує така собі легенька диктатура в Україні аніж вступ до якогось там ефемерного ЄС...
01.05.2026 12:35 Ответить
швидкого вступу не може бути за визначенням: вступ = це рівний серед рівних
...реальний план - це покрокове сближення і це треба розуміти: хочу і буду не прокатить... треба не репетувати і докопюряти, а працювати і нагальні питання і відомі завдання вирішувати, а не іммітувати вирішення ...
треба не набиватися і благати, а стати потрібним і незамінним, щоб отримати запрошення, а не виклянчувати його!
01.05.2026 12:49 Ответить
Зеленiй шоблi не потрiбна Україна в ЄС. Вони i без ЄС себе непогано почувають...(
01.05.2026 12:52 Ответить
Блазню, котрий мріє про диктатуру, не потрібна європейська демократія. І ваще, він нам "нічего не должен"...
01.05.2026 12:52 Ответить
Ми - єдині друзі, які у нього є, тож йому, мабуть, краще тримати язик за зубами", - сказав неназваний посадовець. в "зепоцріота" єдині друзі в рабсєї. частина "залягла на дно" в Україні.а частина "зробила ноги" з України.Друзі "зезедента" в більшості є ворогами України .та грабіжниками українського народу....
01.05.2026 13:18 Ответить
Зеленський і реформи це не сумісні речі. А от ЗЕЛЕНСЬКИЙ І КОРУПЦІЯ ТА МАРОДЕРСТВО ЦЕ ЙОГО СЕРЕДОВИЩЕ.
01.05.2026 14:03 Ответить
Вова не хоче нічого робити, а тільки вимагає, щоб назвали дату вступу в ЄС, мабуть щоб знати коли тікати, щоб уникнути відповідальності за всі свої "видатні заслуги перед державою".
01.05.2026 15:00 Ответить
Європейці самі знищують стимули для реформ. Нам і самим не треба, щоб ми увійшли в ЄС корумпованою країною, але принцип "ви зробіть оце, а потім ми ще щось придумаємо" не стимулює рухатися вперед аж ніяк.
01.05.2026 15:07 Ответить
Чомусь від ваших реформ українцями живеться все гірше і гірше!!! Може ну єго ***** ваше ЄС?!
01.05.2026 16:03 Ответить
 
 