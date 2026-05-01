Чиновники ЕС считают, что реформаторские усилия Украины по вступлению ослабли, - FT

Настойчивость Киева в вопросе скорейшего вступления в Европейский Союз все больше напоминает политическую веревку, натянутую между столицами Европы. Владимир Зеленский настаивает на полноправном членстве без "промежуточных остановок", тогда как партнеры предлагают более длительный и осторожный путь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание FT.

Отказ лидеров ЕС ускорить процесс вступления Украины вызвал разочарование в Киеве, а все более евроскептическая риторика администрации Зеленского подрывает усилия по поиску компромисса, пишет издание.

Франко-немецкое предложение

В течение последних недель Франция и Германия предложили поэтапный процесс, по которому Украина будет получать "символические" преимущества и постепенный доступ к механизмам ЕС в обмен на выполнение этапов реформ. По словам официальных лиц, это будет означать, что до получения полноправного членства останется не менее десяти лет.

Отвечая на прошлой неделе в Киеве на вопросы журналистов о франко-германском предложении, Зеленский призвал ЕС быть справедливым и заявил, что Украине не нужно символическое членство.

Зеленский за полное членство в ЕС

По словам двух украинских высокопоставленных чиновников, Зеленский поручил своим дипломатам не рассматривать и даже не вступать в какие-либо дискуссии с правительствами стран ЕС по поводу таких предложений, а говорить только о полном членстве в ЕС. "Мы даже не будем это обсуждать", - сказал изданию один из украинских чиновников.

Во время неформального саммита на Кипре в апреле несколько лидеров ЕС пытались сдержать ожидания украинского президента, сообщили два человека, знакомые с ходом переговоров. "Ему пришлось услышать несколько горьких правд. Это будет не так просто, как он думает", - сказал неназванный чиновник.

Однако Зеленский настроен отстаивать свою максималистскую позицию, говорят украинские высокопоставленные чиновники. Один из них отметил: Киев верит, что ЕС "со временем станет более реалистичным" и приблизится к украинской позиции.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что понимают давление, под которым находится Зеленский после четырех лет войны, и понимают его разочарование. Но они подчеркивают, что процесс расширения должен оставаться основанным на заслугах, и указывают, что с прекращением прямой военной и финансовой поддержки со стороны США и ощущением отстранения от мирного процесса ЕС сейчас является важнейшим партнером Украины.

"Мы - единственные друзья, которые у него есть, поэтому ему, пожалуй, лучше держать язык за зубами", - сказал неназванный чиновник.

Дипломаты и чиновники ЕС заявили, что реформаторские усилия страны ослабли, особенно в критически важной сфере верховенства права и антикоррупционных мер. Они также указали на просроченные сроки внедрения законодательства, которое позволило бы Киеву получить более широкий доступ к рынкам энергоносителей и промышленных товаров ЕС.

Киев также сопротивляется просьбе Брюсселя повысить налоги для бизнеса в качестве условия для выделения части кредита в размере 90 млрд евро, аргументируя это тем, что это станет бременем для экономики.

"Их внутренние реформы остановились. Это плохо, и все это знают", - сказал неназванный собеседник.