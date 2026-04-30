Евросоюз готовит предвступительные льготы для Украины из-за отложенного членства, - Politico

Украина получит частичный доступ к ЕС: Брюссель готовит новую модель интеграции

Европейский Союз разрабатывает модель постепенной интеграции Украины с доступом к рынку и программам ЕС без права голоса, поскольку вопрос о скором вступлении откладывается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов, осведомленных о ходе обсуждений.

Отмечается, что предложенный вариант предусматривает более широкий доступ к европейскому рынку, а также участие в различных европейских программах. В то же время речь идет об ограниченном формате сотрудничества - без права голоса при принятии решений.

"Страны-члены четко дали понять, что членство в краткосрочной перспективе будет очень трудно представить.

Но нам нужно позитивное предложение о том, как мы можем лучше двигаться вперед вместе до того времени", – сказал один из дипломатов.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов подчеркнул, что стратегическим приоритетом остается полноправное членство:

"Приоритетом Украины остается полноценное членство в ЕС, но мы также ожидаем быстрых и ощутимых шагов уже сейчас".

Почему ЕС отказался от ускоренного вступления

Инициатива появилась после того, как страны ЕС отклонили идею быстрого вступления Украины без завершения необходимых реформ. Дипломаты отмечают, что членство в краткосрочной перспективе пока выглядит маловероятным.

Ключевую роль в формировании нового подхода играют Германия и Франция, которые поддерживают Украину, но настаивают на постепенности процесса и соблюдении процедур.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое членство нереалистично, однако возможно расширение участия Украины в работе европейских институтов.

Какие варианты интеграции обсуждаются

Среди возможных форматов сотрудничества рассматриваются:

  • частичный доступ Украины к единому рынку ЕС;
  • участие в финансовых и инвестиционных программах;
  • привлечение к отдельным структурам ЕС без права голоса;
  • введение специального статуса, который закрепил бы необратимость европейского курса Украины.

Отдельно Киев настаивает на практических экономических шагах, в частности упрощении торговли через соглашение ACAA и более активном участии украинских компаний в промышленных проектах ЕС.

Перспективы членства Украины в ЕС

Несмотря на политическую поддержку, процесс евроинтеграции остается длительным. По оценкам европейских чиновников, даже при условии быстрых реформ завершение переговорных этапов возможно не ранее 2027 года.

В то же время в ЕС подчеркивают, что промежуточные форматы не заменяют полноценного членства, которое остается стратегической целью как для Брюсселя, так и для Киева.

А Зеленський з єрмаком-татаровим і КабМіндічами, уже готують для ЄС шламбауми, щоб у Козині оті «династії» злампічити???
На московії, теж від них двушечку чекають….
30.04.2026 08:53 Ответить
Я дивлюсь Євросоюз, робить все назло зе і компані. зе робить все щоб ми програли у війні і потрапили у обійми раши, а ЄС намагається нас втягнути до себе закриваючи очі на ціх зелених покидьків і їх дії.....
30.04.2026 09:04 Ответить
зелений крадій з своїм кодлом в ес непотрібен
30.04.2026 09:12 Ответить
Ок, деньгов дали, теперь еще можно Украину , отдать путькину, на растерзание?
30.04.2026 08:48 Ответить
Не може щит бути членом!
30.04.2026 08:49 Ответить
Не щит, а палиця якої б'ють кацапню. Тому що ніхто в Європі не вірить що Україна захищає Європу. Вони знають що рашка яка програла Україні безсильна проти НАТО.
30.04.2026 09:23 Ответить
Скоро з'явиться експертиза від ручних правопохоронних органів, що
Вова то Петя
Фаєрпоінт то ліпецька фабрика
Міндіч то свинарчук
....
І всі твої звинувачення посипляться
30.04.2026 09:17 Ответить
Видно, що це не твого розуму справа!! Життя знищує цю потороч оманську! Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть московітам та їх вертухаям з Урядового кварталу!!
30.04.2026 11:43 Ответить
30.04.2026 09:04 Ответить
Як можна десятиліттями кожен день говорити і писати про те що не відбувається. Як сказав Енштейн, це ознака божевілля.
30.04.2026 09:05 Ответить
Надіються,що мудрий наріт порузумнішає,але вони не здогадуться про впертість мудрого наріту .
30.04.2026 09:13 Ответить
30.04.2026 09:12 Ответить
Є великі сумніви, що європейці в цьому питанні, адекватно оцінюють реальність. Вони повинні брати Україну в ЄС вже зараз, в тому вигляді, який є. Бо якщо росія захопить Україну, ЄС настане кінець після двох повних виборчих циклів. А розділені країни Європи стануть легкою здобиччю росії та китаю. Спочатку політично, а в майбутньому і фізично.
30.04.2026 09:20 Ответить
Схоже на те що цапія захопить Україну? Пройде ще 50 циклів перш ніж в кацапії або Україні закінчаться люди. У Європи якраз найрозумніша стратегія.
30.04.2026 09:28 Ответить
Ніхто з цими ********** нас туди не візьме....там люди живуть по законам а не по поняттям...зешоблі це невідомо...шо б ці виродки не розповідали там вже давно все вирішили...
30.04.2026 09:28 Ответить
 
 