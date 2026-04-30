Евросоюз готовит предвступительные льготы для Украины из-за отложенного членства, - Politico
Европейский Союз разрабатывает модель постепенной интеграции Украины с доступом к рынку и программам ЕС без права голоса, поскольку вопрос о скором вступлении откладывается.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов, осведомленных о ходе обсуждений.
Отмечается, что предложенный вариант предусматривает более широкий доступ к европейскому рынку, а также участие в различных европейских программах. В то же время речь идет об ограниченном формате сотрудничества - без права голоса при принятии решений.
"Страны-члены четко дали понять, что членство в краткосрочной перспективе будет очень трудно представить.
Но нам нужно позитивное предложение о том, как мы можем лучше двигаться вперед вместе до того времени", – сказал один из дипломатов.
Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов подчеркнул, что стратегическим приоритетом остается полноправное членство:
"Приоритетом Украины остается полноценное членство в ЕС, но мы также ожидаем быстрых и ощутимых шагов уже сейчас".
Почему ЕС отказался от ускоренного вступления
Инициатива появилась после того, как страны ЕС отклонили идею быстрого вступления Украины без завершения необходимых реформ. Дипломаты отмечают, что членство в краткосрочной перспективе пока выглядит маловероятным.
Ключевую роль в формировании нового подхода играют Германия и Франция, которые поддерживают Украину, но настаивают на постепенности процесса и соблюдении процедур.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое членство нереалистично, однако возможно расширение участия Украины в работе европейских институтов.
Какие варианты интеграции обсуждаются
Среди возможных форматов сотрудничества рассматриваются:
- частичный доступ Украины к единому рынку ЕС;
- участие в финансовых и инвестиционных программах;
- привлечение к отдельным структурам ЕС без права голоса;
- введение специального статуса, который закрепил бы необратимость европейского курса Украины.
Отдельно Киев настаивает на практических экономических шагах, в частности упрощении торговли через соглашение ACAA и более активном участии украинских компаний в промышленных проектах ЕС.
Перспективы членства Украины в ЕС
Несмотря на политическую поддержку, процесс евроинтеграции остается длительным. По оценкам европейских чиновников, даже при условии быстрых реформ завершение переговорных этапов возможно не ранее 2027 года.
В то же время в ЕС подчеркивают, что промежуточные форматы не заменяют полноценного членства, которое остается стратегической целью как для Брюсселя, так и для Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
