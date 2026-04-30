Євросоюз готує передвступні пільги для України через відкладене членство, - Politico

Україна отримає частковий доступ до ЄС: Брюссель готує нову модель інтеграції

Європейський Союз розробляє модель поступової інтеграції України з доступом до ринку та програм ЄС без права голосу, оскільки швидкий вступ відкладається.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише  Politico з посиланням на чотирьох дипломатів, обізнаних з ходом обговорень.

Зазначається, що запропонований варіант передбачає ширший доступ до європейського ринку, а також участь у різних європейських програмах. Водночас йдеться про обмежений формат співпраці - без права голосу в ухваленні рішень.

"Країни-члени чітко дали зрозуміти, що членство в короткостроковій перспективі буде дуже важко уявити.

Але нам потрібна позитивна пропозиція щодо того, як ми можемо краще рухатися вперед разом до того часу", – сказав один із дипломатів.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов наголосив, що стратегічним пріоритетом залишається повноправне членство:

"Пріоритетом України залишається повноцінне членство в ЄС, але ми також очікуємо швидких і відчутних кроків вже зараз".

Чому ЄС відмовився від прискореного вступу

Ініціатива з’явилася після того, як країни ЄС відхилили ідею швидкого вступу України без завершення необхідних реформ. Дипломати зазначають, що членство в короткостроковій перспективі наразі виглядає малоймовірним.

Ключову роль у формуванні нового підходу відіграють Німеччина та Франція, які підтримують Україну, але наполягають на поступовості процесу та дотриманні процедур.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидке членство є нереалістичним, однак можливе розширення участі України в роботі європейських інституцій.

Які варіанти інтеграції обговорюються

Серед можливих форматів співпраці розглядаються:

  • частковий доступ України до єдиного ринку ЄС;
  • участь у фінансових та інвестиційних програмах;
  • залучення до окремих структур ЄС без права голосу;
  • запровадження спеціального статусу, який би закріпив незворотність європейського курсу України.

Окремо Київ наполягає на практичних економічних кроках, зокрема спрощенні торгівлі через угоду ACAA та активнішій участі українських компаній у промислових проєктах ЄС.

Перспективи членства України в ЄС

Попри політичну підтримку, процес євроінтеграції залишається довготривалим. За оцінками європейських посадовців, навіть за умови швидких реформ завершення переговорних етапів можливе не раніше 2027 року.

Водночас у ЄС підкреслюють, що проміжні формати не замінюють повноцінного членства, яке залишається стратегічною метою як для Брюсселя, так і для Києва.

А Зеленський з єрмаком-татаровим і КабМіндічами, уже готують для ЄС шламбауми, щоб у Козині оті «династії» злампічити???
На московії, теж від них двушечку чекають….
30.04.2026 08:53
Я дивлюсь Євросоюз, робить все назло зе і компані. зе робить все щоб ми програли у війні і потрапили у обійми раши, а ЄС намагається нас втягнути до себе закриваючи очі на ціх зелених покидьків і їх дії.....
30.04.2026 09:04
зелений крадій з своїм кодлом в ес непотрібен
30.04.2026 09:12
Ок, деньгов дали, теперь еще можно Украину , отдать путькину, на растерзание?
30.04.2026 08:48
Не може щит бути членом!
30.04.2026 08:49
Не щит, а палиця якої б'ють кацапню. Тому що ніхто в Європі не вірить що Україна захищає Європу. Вони знають що рашка яка програла Україні безсильна проти НАТО.
30.04.2026 09:23
Скоро з'явиться експертиза від ручних правопохоронних органів, що
Вова то Петя
Фаєрпоінт то ліпецька фабрика
Міндіч то свинарчук
....
І всі твої звинувачення посипляться
30.04.2026 09:17
Видно, що це не твого розуму справа!! Життя знищує цю потороч оманську! Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!! Смерть московітам та їх вертухаям з Урядового кварталу!!
30.04.2026 11:43
30.04.2026 09:04
Як можна десятиліттями кожен день говорити і писати про те що не відбувається. Як сказав Енштейн, це ознака божевілля.
30.04.2026 09:05
Надіються,що мудрий наріт порузумнішає,але вони не здогадуться про впертість мудрого наріту .
30.04.2026 09:13
30.04.2026 09:12
Є великі сумніви, що європейці в цьому питанні, адекватно оцінюють реальність. Вони повинні брати Україну в ЄС вже зараз, в тому вигляді, який є. Бо якщо росія захопить Україну, ЄС настане кінець після двох повних виборчих циклів. А розділені країни Європи стануть легкою здобиччю росії та китаю. Спочатку політично, а в майбутньому і фізично.
30.04.2026 09:20
Схоже на те що цапія захопить Україну? Пройде ще 50 циклів перш ніж в кацапії або Україні закінчаться люди. У Європи якраз найрозумніша стратегія.
30.04.2026 09:28
Ніхто з цими ********** нас туди не візьме....там люди живуть по законам а не по поняттям...зешоблі це невідомо...шо б ці виродки не розповідали там вже давно все вирішили...
30.04.2026 13:44
 
 