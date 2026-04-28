Вступ України до ЄС зміцнить енергетичну безпеку всієї Європи, - литовський міністр

Компанія Litgrid передала Україні велику партію скляних ізоляторів для пошкодженої інфраструктури

Українські газові сховища, які є одними з найбільших в Європі, можуть відігравати ключову роль у енергетичній безпеці ЄС.

Про це заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

На запитання журналіста, якою може бути додана вартість членства України для енергетичного сектору Євросоюзу, литовський міністр відповів: "Це один зі стратегічних пунктів, що може бути взаємовигідним для України та ЄС. Ми бачимо чіткий інтерес України в розвитку підземних сховищ газу для безпеки постачань континенту".

Він наголосив, що зокрема Литва зацікавлена в газових сховищах України. І нагадав, що свого часу його країна зробила внесок у енергетичну незалежність ЄС.

Наразі, за його словами, на рівні ЄС обговорюється газовий сектор, що містить два питання.

"По-перше, литовський термінал зрідженого природного газу використовували для передавання газу в Україну через Польщу. З минулого року чотири вантажі були направлені в українську систему", — пояснив Вайчюнас.

Другим питанням для обговорення є саме потенціал підземних сховищ газу в Україні як місця зберігання стратегічного газового резерву всієї Європи.

Щоб тебе цитували - треба бути одбитим повністю. Вчись студент.
28.04.2026 14:31 Відповісти
не буде ніякого вступу України в ЕС або коли він буде населення тут буде в 3 рази менше чим коли ЗЕ обирали

СИЛЬНУ 40 млн Україну в ЕС не пустять - пустять уже слабку і 18 млну
28.04.2026 14:33 Відповісти
Знову чергова морква перед мордою ішака?
28.04.2026 14:39 Відповісти
Ага, та й ще від країни, яка сама зникає навіть без війни.
28.04.2026 14:42 Відповісти
НЕ ВСТУП УКРАЇНИ В ЄС І В НАТО ФІНАНСУЄ КУЙЛО ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ, СКОПОВУЮЧИ АМЕРИКАНО- ЄВРОПЕСЬКИХ ПОЛІТИКІВ, ЯК ПОЛІТИЧНИХ,ЖАДІБНИХ ДО ГРОШЕЙ, ШЛЮХ
28.04.2026 14:42 Відповісти
І скільки території потрібно за це віддати ???
28.04.2026 15:15 Відповісти
Для початку малиновий клин
28.04.2026 20:55 Відповісти
 
 