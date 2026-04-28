Вступ України до ЄС зміцнить енергетичну безпеку всієї Європи, - литовський міністр
Українські газові сховища, які є одними з найбільших в Європі, можуть відігравати ключову роль у енергетичній безпеці ЄС.
Про це заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання журналіста, якою може бути додана вартість членства України для енергетичного сектору Євросоюзу, литовський міністр відповів: "Це один зі стратегічних пунктів, що може бути взаємовигідним для України та ЄС. Ми бачимо чіткий інтерес України в розвитку підземних сховищ газу для безпеки постачань континенту".
Він наголосив, що зокрема Литва зацікавлена в газових сховищах України. І нагадав, що свого часу його країна зробила внесок у енергетичну незалежність ЄС.
Наразі, за його словами, на рівні ЄС обговорюється газовий сектор, що містить два питання.
"По-перше, литовський термінал зрідженого природного газу використовували для передавання газу в Україну через Польщу. З минулого року чотири вантажі були направлені в українську систему", — пояснив Вайчюнас.
Другим питанням для обговорення є саме потенціал підземних сховищ газу в Україні як місця зберігання стратегічного газового резерву всієї Європи.
СИЛЬНУ 40 млн Україну в ЕС не пустять - пустять уже слабку і 18 млну