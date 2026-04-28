Вступление Украины в ЕС укрепит энергетическую безопасность всей Европы - литовский министр
Украинские газохранилища, которые являются одними из крупнейших в Европе, могут сыграть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС.
Об этом заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.
На вопрос журналиста, в чем может заключаться дополнительная выгода от членства Украины для энергетического сектора Евросоюза, литовский министр ответил: "Это один из стратегических моментов, который может быть взаимовыгодным для Украины и ЕС. Мы видим явный интерес Украины в развитии подземных хранилищ газа для безопасности поставок на континент".
Он подчеркнул, что, в частности, Литва заинтересована в газовых хранилищах Украины. И напомнил, что в свое время его страна внесла вклад в энергетическую независимость ЕС.
В настоящее время, по его словам, на уровне ЕС обсуждается газовый сектор, который включает два вопроса.
"Во-первых, литовский терминал сжиженного природного газа использовался для передачи газа в Украину через Польшу. С прошлого года четыре груза были направлены в украинскую систему", - пояснил Вайчюнас.
Вторым вопросом для обсуждения является именно потенциал подземных хранилищ газа в Украине как места хранения стратегического газового резерва всей Европы.
