Вступление Украины в ЕС укрепит энергетическую безопасность всей Европы - литовский министр

Компания Litgrid передала Украине большую партию стеклянных изоляторов для поврежденной инфраструктуры

Украинские газохранилища, которые являются одними из крупнейших в Европе, могут сыграть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

На вопрос журналиста, в чем может заключаться дополнительная выгода от членства Украины для энергетического сектора Евросоюза, литовский министр ответил: "Это один из стратегических моментов, который может быть взаимовыгодным для Украины и ЕС. Мы видим явный интерес Украины в развитии подземных хранилищ газа для безопасности поставок на континент".

Он подчеркнул, что, в частности, Литва заинтересована в газовых хранилищах Украины. И напомнил, что в свое время его страна внесла вклад в энергетическую независимость ЕС.

В настоящее время, по его словам, на уровне ЕС обсуждается газовый сектор, который включает два вопроса.

"Во-первых, литовский терминал сжиженного природного газа использовался для передачи газа в Украину через Польшу. С прошлого года четыре груза были направлены в украинскую систему", - пояснил Вайчюнас.

Вторым вопросом для обсуждения является именно потенциал подземных хранилищ газа в Украине как места хранения стратегического газового резерва всей Европы.

Щоб тебе цитували - треба бути одбитим повністю. Вчись студент.
28.04.2026 14:31 Ответить
не буде ніякого вступу України в ЕС або коли він буде населення тут буде в 3 рази менше чим коли ЗЕ обирали

СИЛЬНУ 40 млн Україну в ЕС не пустять - пустять уже слабку і 18 млну
28.04.2026 14:33 Ответить
Знову чергова морква перед мордою ішака?
28.04.2026 14:39 Ответить
Ага, та й ще від країни, яка сама зникає навіть без війни.
28.04.2026 14:42 Ответить
НЕ ВСТУП УКРАЇНИ В ЄС І В НАТО ФІНАНСУЄ КУЙЛО ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ, СКОПОВУЮЧИ АМЕРИКАНО- ЄВРОПЕСЬКИХ ПОЛІТИКІВ, ЯК ПОЛІТИЧНИХ,ЖАДІБНИХ ДО ГРОШЕЙ, ШЛЮХ
28.04.2026 14:42 Ответить
І скільки території потрібно за це віддати ???
28.04.2026 15:15 Ответить
Для початку малиновий клин
28.04.2026 20:55 Ответить
 
 