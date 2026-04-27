Раскрыта сеть, готовившая заказные убийства и диверсии в ЕС в интересах спецслужб РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями ГСУ Нацполиции Украины и правоохранительными органами нескольких государств провели международную операцию, в ходе которой пресечена подготовка тяжких преступлений в странах ЕС.

Установлены исполнители, посредники и координаторы, которые организовывали и финансировали деятельность.

По данным следствия, с августа 2024 года представители спецслужб России через подконтрольных лиц наладили подготовку насильственных преступлений в странах ЕС. В частности, в Литве готовили заказные убийства - участники сети следили за потенциальными жертвами, собирая данные об их месте проживания, маршрутах и распорядке дня.

К деятельности привлекли граждан разных государств, которые выполняли роли наблюдателей, посредников, исполнителей и обеспечивали финансирование и логистику. Средства переводили через подконтрольные каналы с использованием поддельных документов для маскировки их происхождения.

Покушение на убийство в Литве сорвано: часть участников задержана, один - непосредственно во время подготовки нападения.

Дальнейшее расследование установило, что сеть действовала и в других странах ЕС: собирала данные о военных объектах и технике для Украины, готовила провокации, поджоги инфраструктуры и осуществляла диверсии на военном предприятии. Также рассматривалась возможность насильственных действий на территории Украины.

В рамках операции проведены задержания и обыски в странах ЕС. Часть лиц уже передана Литве. Им сообщено о подозрении 13 лицам: девять задержаны, в отношении четырех выданы европейские ордера на арест.

В целом к деятельности сети были привлечены десятки человек, а ее операции охватывали как минимум несколько европейских стран.















Читайте также: РФ планирует вернуть контроль над землями, которыми она владела до распада Советского Союза