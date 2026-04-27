РФ планирует вернуть контроль над землями, которыми она владела до распада Советского Союза
В НАТО назвали Россию угрозой номер один и предупредили: Кремль планирует вернуть контроль над территориями, которыми он владел до распада Советского Союза.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, Россия — номер один. Кажется, они сами недавно это подтвердили. В этом нет никаких сомнений", — заявил адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
Он также добавил, что в нетрадиционной сфере сохраняется угроза со стороны террористических групп. По его словам, такие группировки сейчас "затаились", однако их активность может возрасти.
"Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела ранее. Ранее — я имею в виду период до распада СССР", — сказал он.
Але майже 20 років цього не хотіли помічати
До 1991 року земля належала народу та коммуністичній партії.
До 1917 року земля належала клану Романових.
Все що робить ліліпутін - це звичайна крадіжка чужої землі.
Те саме Грузія постраждала - тепер допомагає обходити санкції і приймає їхніх "релокантів"
то УНР, УССР, Україна - це різні речі чи ні). У Вашому віці вже пора відповідати КОНКРЕТНО на питання.
У Вас в цілому вірний підхід але є один нюанс, УНР проголошена 20.11.1917 року як автономна республіка в складі РСФРР, яка проголошена 7.11.1917 (так спочатку називалася РСФСР). Потім був Четвертий Універсал про незалежність. Це історія і якщо вона не подобається деяким дописувачам то хто їм лікар.
Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року.
То ми одні маємо воювати за все НАТО?
"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW