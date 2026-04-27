РФ планирует вернуть контроль над землями, которыми она владела до распада Советского Союза

В НАТО назвали Россию угрозой номер один и предупредили: Кремль планирует вернуть контроль над территориями, которыми он владел до распада Советского Союза.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, Россия — номер один. Кажется, они сами недавно это подтвердили. В этом нет никаких сомнений", — заявил адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Он также добавил, что в нетрадиционной сфере сохраняется угроза со стороны террористических групп. По его словам, такие группировки сейчас "затаились", однако их активность может возрасти.

"Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела ранее. Ранее — я имею в виду период до распада СССР", — сказал он.

