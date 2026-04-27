РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8662 посетителя онлайн
Новости Возможность третьей мировой войны
8 622 54

РФ планирует вернуть контроль над землями, которыми она владела до распада Советского Союза

председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне

В НАТО назвали Россию угрозой номер один и предупредили: Кремль планирует вернуть контроль над территориями, которыми он владел до распада Советского Союза.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Безусловно, Россия — номер один. Кажется, они сами недавно это подтвердили. В этом нет никаких сомнений", — заявил адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Он также добавил, что в нетрадиционной сфере сохраняется угроза со стороны террористических групп. По его словам, такие группировки сейчас "затаились", однако их активность может возрасти.

"Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела ранее. Ранее — я имею в виду период до распада СССР", — сказал он.

Автор: 

агрессия (1660) НАТО (10574) россия (97289)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Кацапи підари однозначно!
показать весь комментарий
27.04.2026 10:29 Ответить
+17
Дуже "простий"... Згадай слова Путіна, про "ужаснейшую катастрофу ХХ века", якою він назвав розвал СРСР... Це було сказано задовго до захоплення Криму...
показать весь комментарий
27.04.2026 10:41 Ответить
+15
Проблема не в РФ в ІМБІЦИЛАХ. От Казахстан підігрує РФ всі роки, але коли на нього нападуть буде волати "ПАМАГИТЕ"

Те саме Грузія постраждала - тепер допомагає обходити санкції і приймає їхніх "релокантів"
показать весь комментарий
27.04.2026 10:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи підари однозначно!
показать весь комментарий
27.04.2026 10:29 Ответить
Приблизно це і говорить картонний адмірал Джузеппе. Тому що всі ці слова не мають сенсу. Який совок, навіщо, як?
показать весь комментарий
27.04.2026 10:37 Ответить
Дуже "простий"... Згадай слова Путіна, про "ужаснейшую катастрофу ХХ века", якою він назвав розвал СРСР... Це було сказано задовго до захоплення Криму...
показать весь комментарий
27.04.2026 10:41 Ответить
Було б добре, якби кацапи почали воювати з усіма. Але це тільки мрії.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:44 Ответить
Це було сказано за рік до нападу на Грузію
Але майже 20 років цього не хотіли помічати
показать весь комментарий
27.04.2026 13:39 Ответить
росія була створена в 1993 році після перевороту алкоголіка ельцина, тому ніякими землями до 1993 року вона не володіла.
До 1991 року земля належала народу та коммуністичній партії.
До 1917 року земля належала клану Романових.
Все що робить ліліпутін - це звичайна крадіжка чужої землі.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:49 Ответить
Не чіпляйтесь до формальностей. Радянський Союз завжди називали росією в світі. Це адмірал і казав.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:42 Ответить
і, от такі імбецили, але увішані мєдальками керують нато!!!
звісно, класно бути на гарній оплаті в гарному офісі. хто ж відмовиться?
потому і потрібно нести будь яку маячню страшилку, замість взяти та роз'їбати ті болота в хлам.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:31 Ответить
росія нічим не володіла до розпаду срср бо такого об'єднання не існувало
показать весь комментарий
27.04.2026 10:33 Ответить
Мене теж обурив заголовок. Але в самому пості все ОК.
показать весь комментарий
27.04.2026 12:13 Ответить
Ссср = росія . Все вірно сказано
показать весь комментарий
27.04.2026 13:40 Ответить
Проблема не в РФ в ІМБІЦИЛАХ. От Казахстан підігрує РФ всі роки, але коли на нього нападуть буде волати "ПАМАГИТЕ"

Те саме Грузія постраждала - тепер допомагає обходити санкції і приймає їхніх "релокантів"
показать весь комментарий
27.04.2026 10:33 Ответить
Росія, РСФСР та РФ це зовсім різні речі. Невже адмірал про це не знає?
показать весь комментарий
27.04.2026 10:35 Ответить
Розкажи про це кацапам... Вони впевнені, що ці три державні утворення - ОДНЕ Й ТЕ САМЕ... Тому й воюють: "Чтобы вернуть взбунтовавшихся "хахлоф" , назад, примерно наказать, и заставить работать на "Вяликую Рассию"...".
показать весь комментарий
27.04.2026 10:45 Ответить
касапи впевненні лише в тому що каже їм пропаганда - а пропаганда каже - вбивайте та грабуйте - весь світ ваш.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:52 Ответить
Немає сенсу щось розповідати тупорилим кацапам.
показать весь комментарий
27.04.2026 11:05 Ответить
Згадай одвічне "ти чьо нє рускій" до всіх хто жив в СРСР.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:59 Ответить
А ще на всіх хто не говорив кацапською чи колір шкіри був темніший говорили "нєрускій"
показать весь комментарий
27.04.2026 11:26 Ответить
Тому що "нєрускій" це типу 2 го сорту. Отака вона дружбанародов...
показать весь комментарий
27.04.2026 12:27 Ответить
згадав пане Іване як навіть на теренах лісових сіл поблизу Старого Угринова і я в тому числі щось і чомусь мурликав " ...ти ... ій" і біля "костра" співали пісню " в ..." Болгаріі рускій солдат.."
показать весь комментарий
27.04.2026 21:45 Ответить
А УНР, УССР, Україна - це які речі, різні чи однакові? І багато хто теж розказує про території в рф, хоча ці території були не в рф по такій логіці.
показать весь комментарий
27.04.2026 11:10 Ответить
Для особообарьЙОнних. На території бувшої російської імперії заснувалась (як це вже інше питання) нова держава срср, але без Фінляндії та частини Польщі в які входили декілька західних областей нинішньої України, але в 1939-му році красна армія все ж таки окупувала ці області та частину Польщі. Після розпаду срср всі республіки які входили до його складу відновили суверенітет та були визнані всіма міжнародними організаціями, іншими державами та самими новоутвореними державами та закріплені міжнародними договорами з кордонами республік членів срср. А взагалі то слово союз це тісна єдність, об'єднання людей, організацій чи держав для спільної мети (співробітництва, захисту). Другими словами УРСР була республікою членом срср.
показать весь комментарий
27.04.2026 11:24 Ответить
Та не треба мені, (людині на 69-му році життя , яка вчилася в школі на п'ятірки) розказувати це. Я запитав: якщо " Росія, РСФСР та РФ це зовсім різні речі. Невже адмірал про це не знає?"
то УНР, УССР, Україна - це різні речі чи ні). У Вашому віці вже пора відповідати КОНКРЕТНО на питання.
показать весь комментарий
27.04.2026 12:29 Ответить
В такому віці соромно не знати історії. Тим більше зараз не совдеповські часи і є доступ до більш-менш справжньої історії.
показать весь комментарий
27.04.2026 12:58 Ответить
Добре, що Ви знайшли в собі сили признатися в цьому.
показать весь комментарий
27.04.2026 13:12 Ответить
Ні-ні, ваш сарказм адресуйте собі
показать весь комментарий
27.04.2026 13:18 Ответить
До чого тут сарказм. До однакових питань повинен бути однаковий підхід а не те що кому вигідно, і як це комусь не подобається. "Тут іграєм, тут нє іграєм"
показать весь комментарий
27.04.2026 13:29 Ответить
Добре. Я не знаю. А як на ваш погляд УНР, УССР, Україна - це різні речі чи ні?
показать весь комментарий
27.04.2026 13:41 Ответить
Якщо Росія, РСФСР, РФ - то різні речі то чому УНР, УССР і Україна -не різні речі при тому УНР була два місяця автономною республікою в РСФРР (так вона тоді називалася). Ще раз наголошую, що до однакових питань треба однаково і підходити.
показать весь комментарий
27.04.2026 15:25 Ответить
А коли це УНР була автономною республікою в РСФРР? 1919-1922 рр.: «Воєнно-політичний союз»: Влітку 1919 року було проголошено союз між РСФРР та УСРР. Комуняки багато чого витворяли та оголошували. Я коли писав мав на увазі державне утворення визнане міжнародною спільнотою. А не те шо там оголошували комуняки які захопили владу в росії.
показать весь комментарий
27.04.2026 17:12 Ответить
УНР була проголошена 20.11.1917 року як автономна в складі РСФРР, а 22.1.1918 року була проголошена незалежною. Для Вас це новина? Але це історія, хоч вона і не подобається Вам.
показать весь комментарий
27.04.2026 22:26 Ответить
Проголошувати можна все що завгодно. Он днр лнр теж проголосили. Хто їх визнає окрім кацапів? Інший приклад пмр проголошена в 1991 хто її визнав окрім тих же кацапів?
показать весь комментарий
27.04.2026 22:48 Ответить
Тут не треба плутати країну і державу. УНР, УССР це держави, а країна одна Україна. Так і кацапія, країна росія, а держави на її території і царська росія і рфср, і нинішня рф
показать весь комментарий
27.04.2026 12:30 Ответить
Так це Ви не мені пишіть а тим інтелектуалам які по-різному підходять до однакових питань.
У Вас в цілому вірний підхід але є один нюанс, УНР проголошена 20.11.1917 року як автономна республіка в складі РСФРР, яка проголошена 7.11.1917 (так спочатку називалася РСФСР). Потім був Четвертий Універсал про незалежність. Це історія і якщо вона не подобається деяким дописувачам то хто їм лікар.
показать весь комментарий
27.04.2026 12:51 Ответить
Це одна і таже погань, під різними назвами
показать весь комментарий
27.04.2026 11:14 Ответить
Так в імперію ж входила тоді і територія нинішньої України. А про кацапську погань тут однозначно так, згоден.
показать весь комментарий
27.04.2026 11:29 Ответить
Європа продовжує ніжитись в теплій ванні доки в Україні триває кривава баня
показать весь комментарий
27.04.2026 10:35 Ответить
Це ти з фронту, або з дивана?
показать весь комментарий
27.04.2026 11:11 Ответить
Империй больше не будет. Тайсон избивает младенца, спотыкается об памперс и падает головой об стол, его **** собаки с цыганами.
Тайсон убегает и рассказывает как почти раскатал в соло младенца.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:50 Ответить
Не заспокоюйте себе шановні натівські генерали та євробюрократи. Рашистам дуже подобаються також "жирні" страни ЄС і не тільки. Якщо не задавить цю гідру в межах рашкостану та не розчленувати на десятка два нових держав, будете розповідати про плани рашистів, китайців, північних корейців з окопів десь під Мюнхеном та Парижем.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:58 Ответить
Та ще Аляску відвойовувати
показать весь комментарий
27.04.2026 11:10 Ответить
московити підараси цобані, від Великого новгорода до кубані від холмщини до дону це все наше це все КИЇВСЬКА РУСЬ !
і ми це у вас згодом заберемо назад ...
показать весь комментарий
27.04.2026 11:03 Ответить
По перше ху....лостан нічим не володів, бо всі республіки входили на рівних правах до срсру. А ху...ло як і ви вважає, що володів. Однак ху....ло на то і ху...ло.
показать весь комментарий
27.04.2026 11:08 Ответить
НАТО 1997 року - одна з вимог путіна, "щит" зліпили і все окей
показать весь комментарий
27.04.2026 11:14 Ответить
В паРаші в жопі не кругло щоб вони змогли щось повернути.Тимчасово можливо.Тому треба працювати над її розвалом.Світ стане спокійнішим і безпечнішим.Там де "руській мір," там жопа.
показать весь комментарий
27.04.2026 11:57 Ответить
Кацапи в Союзі володіли максимум Нєчєрнозємьєм.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:11 Ответить
Причепились до слів адмірала. Він народився ще до розвалу совка і звик що Радянський Союз це росія у всіх формальних і неформальних розмовах окрім офіційних документів. Якщо хтось з вас пам'ятає як до розвалу Совка вас запитували закордоном звідки ви. То у 99,99 відсотків запитували чи не з росії ви приїхали навіть якщо у вас морда ліца жителя Киргизії. Навіть прикордонники. А Радянський Союз залишався тільки буквами у паспорті.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:52 Ответить
скоріше окупація, а не контроль
показать весь комментарий
27.04.2026 15:07 Ответить
"Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше. Раніше - я маю на увазі період до розпаду СРСР"..... Тільки дійшло? Тупий і ще тупіший. І це керівник в НАТО. No comments
показать весь комментарий
27.04.2026 15:35 Ответить
Відновлення окупації 14 окремих країн неможливо за визначенням. Зараз в ********** глибока демографічна криза, а війна лише її стрімко посилює. Кацапам, безумовно потрібні раби. Їм здається що якщо всі чоловіки ********** візьмуть в руки зброю то стануть контролювати завойованих рабів які будуть сумирно працювати на москворилу кацапню. За незалежними оцінками в ********** зараз лише близько 80 мільйонів населення. Не 144 мільйони! З них лише 15% чоловічого населення придатні до військової служби. Решта інваліди, злочинці, наркомани, алкоголіки, олігофрени і дебіли. Навіть застосувавши ядерку вони не зможуть покращити власне вбоге і абсолютно безнадійне життя. Кацапи алкодегенерати і тому вимирають. Війна це остання і провальна спроба ***** "оновити генетичний матеріал". Їх потрібно загнати "за порєбрік" та ізолювати. Дуже швидко провінція відмовиться годувати москву і регіональні субєкти федереції створять окремі економічні анклави які стануть незалежними країнами. Розвал федерації невідворотний як світанок.
показать весь комментарий
27.04.2026 15:36 Ответить
Дуже багато уваги недолугим умозведенням ***** та його божевільних підлеглих... .
показать весь комментарий
27.04.2026 19:57 Ответить
То воюйте, це в нас хапають хворих людей, силою тягнуть, лупцюють, катують, кидають на смерть нездатних воювати. шоб захистити все НАТО? Ми тепер маємо воювати за все НАТО?? Я правильно зрозумів* Та будьте ви прокляті!
показать весь комментарий
28.04.2026 00:43 Ответить
Страни Балтії то НАТО!
Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року.
То ми одні маємо воювати за все НАТО?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
показать весь комментарий
28.04.2026 00:44 Ответить
 
 