РФ планує повернути контроль над землями, якими вона володіла до розпаду Радянського Союзу
У НАТО назвали Росію загрозою номер один і попередили: Кремль планує повернути контроль над землями, якими він володів до розпаду Радянського Союзу.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, інформує Цензор.НЕТ.
"Безумовно, Росія - номер один. Здається, вони самі нещодавно це підтвердили. У цьому немає жодних сумнівів", - заявив адмірал Джузеппе Каво Драгоне.
Він також додав, що в нетрадиційній сфері зберігається загроза від терористичних груп. За його словами, такі угруповання наразі "зачаїлися", проте їхня активність може зрости.
"Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше. Раніше - я маю на увазі період до розпаду СРСР", - сказав він.
Але майже 20 років цього не хотіли помічати
потім були слова небензі в оон до нато про забирайтя свої манатки ...
нажаль, не придали належної уваги зах.керманичи цим прогрозам, які в той час звучали одіозно, але в грубой формі окресливали стратег.плани і забаганки кремлинів, для реалізації яких вони за ціной не постоять і міжн право, договори, правила не стануть їм на заваді: от і перейшов світ від сили права до права сили
Що до Казахстану... то він маневрує, але Сі не дозволить його кривдити і швидке згортання рашитського десанту в 2022 р тому підтвердження, а грузія... намагається всідити на двох стільцях, фактично не маючи міцного військ.компоненту для опору пу і сумно спостерігаючи за тим, як попри вираження занепокоєння з боку зах.країн, Україна все ще отримує лише дозовану допомогу для оборони та ще й з обмеженнями її використання по агрессору ...
До 1991 року земля належала народу та коммуністичній партії.
До 1917 року земля належала клану Романових.
Все що робить ліліпутін - це звичайна крадіжка чужої землі.
Ніхто ж у світі ту ж США - не називає Американські Колонії... а американців - британськіми колоністами.
Хоча по факту вони і є такими.
Те саме Грузія постраждала - тепер допомагає обходити санкції і приймає їхніх "релокантів"
то УНР, УССР, Україна - це різні речі чи ні). У Вашому віці вже пора відповідати КОНКРЕТНО на питання.
У Вас в цілому вірний підхід але є один нюанс, УНР проголошена 20.11.1917 року як автономна республіка в складі РСФРР, яка проголошена 7.11.1917 (так спочатку називалася РСФСР). Потім був Четвертий Універсал про незалежність. Це історія і якщо вона не подобається деяким дописувачам то хто їм лікар.
Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року.
То ми одні маємо воювати за все НАТО?
