РФ планує повернути контроль над землями, якими вона володіла до розпаду Радянського Союзу

У НАТО назвали Росію загрозою номер один і попередили: Кремль планує повернути контроль над землями, якими він володів до розпаду Радянського Союзу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Безумовно, Росія - номер один. Здається, вони самі нещодавно це підтвердили. У цьому немає жодних сумнівів", - заявив адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Він також додав, що в нетрадиційній сфері зберігається загроза від терористичних груп. За його словами, такі угруповання наразі "зачаїлися", проте їхня активність може зрости.

"Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше. Раніше - я маю на увазі період до розпаду СРСР", - сказав він.

