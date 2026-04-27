РФ планує повернути контроль над землями, якими вона володіла до розпаду Радянського Союзу

голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне

У НАТО назвали Росію загрозою номер один і попередили: Кремль планує повернути контроль над землями, якими він володів до розпаду Радянського Союзу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, Росія - номер один. Здається, вони самі нещодавно це підтвердили. У цьому немає жодних сумнівів", - заявив адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Він також додав, що в нетрадиційній сфері зберігається загроза від терористичних груп. За його словами, такі угруповання наразі "зачаїлися", проте їхня активність може зрости.

"Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше. Раніше - я маю на увазі період до розпаду СРСР", - сказав він.

Кацапи підари однозначно!
27.04.2026 10:29 Відповісти
Дуже "простий"... Згадай слова Путіна, про "ужаснейшую катастрофу ХХ века", якою він назвав розвал СРСР... Це було сказано задовго до захоплення Криму...
27.04.2026 10:41 Відповісти
Проблема не в РФ в ІМБІЦИЛАХ. От Казахстан підігрує РФ всі роки, але коли на нього нападуть буде волати "ПАМАГИТЕ"

Те саме Грузія постраждала - тепер допомагає обходити санкції і приймає їхніх "релокантів"
27.04.2026 10:33 Відповісти
Приблизно це і говорить картонний адмірал Джузеппе. Тому що всі ці слова не мають сенсу. Який совок, навіщо, як?
27.04.2026 10:37 Відповісти
Було б добре, якби кацапи почали воювати з усіма. Але це тільки мрії.
27.04.2026 10:44 Відповісти
Це було сказано за рік до нападу на Грузію
Але майже 20 років цього не хотіли помічати
27.04.2026 13:39 Відповісти
Розвал совка пу назвал геополітичною катастрофою... адже проголошення незалежності республіками і особливо Україною суттєво ослабило імперію зла... і саме з цим пу змиритися не може... про що голосно говорив ще, вже в далекому 2007 р, на Мюнх.безп.конференції...
потім були слова небензі в оон до нато про забирайтя свої манатки ...

нажаль, не придали належної уваги зах.керманичи цим прогрозам, які в той час звучали одіозно, але в грубой формі окресливали стратег.плани і забаганки кремлинів, для реалізації яких вони за ціной не постоять і міжн право, договори, правила не стануть їм на заваді: от і перейшов світ від сили права до права сили

Що до Казахстану... то він маневрує, але Сі не дозволить його кривдити і швидке згортання рашитського десанту в 2022 р тому підтвердження, а грузія... намагається всідити на двох стільцях, фактично не маючи міцного військ.компоненту для опору пу і сумно спостерігаючи за тим, як попри вираження занепокоєння з боку зах.країн, Україна все ще отримує лише дозовану допомогу для оборони та ще й з обмеженнями її використання по агрессору ...
28.04.2026 10:08 Відповісти
росія була створена в 1993 році після перевороту алкоголіка ельцина, тому ніякими землями до 1993 року вона не володіла.
До 1991 року земля належала народу та коммуністичній партії.
До 1917 року земля належала клану Романових.
Все що робить ліліпутін - це звичайна крадіжка чужої землі.
27.04.2026 10:49 Відповісти
Не чіпляйтесь до формальностей. Радянський Союз завжди називали росією в світі. Це адмірал і казав.
27.04.2026 14:42 Відповісти
Це не формальності - а зашореність та убогість мислення, що не відповідає історичним та політичним реаліям.
Ніхто ж у світі ту ж США - не називає Американські Колонії... а американців - британськіми колоністами.
Хоча по факту вони і є такими.
28.04.2026 10:08 Відповісти
і, от такі імбецили, але увішані мєдальками керують нато!!!
звісно, класно бути на гарній оплаті в гарному офісі. хто ж відмовиться?
потому і потрібно нести будь яку маячню страшилку, замість взяти та роз'їбати ті болота в хлам.
27.04.2026 10:31 Відповісти
росія нічим не володіла до розпаду срср бо такого об'єднання не існувало
27.04.2026 10:33 Відповісти
Мене теж обурив заголовок. Але в самому пості все ОК.
27.04.2026 12:13 Відповісти
Ссср = росія . Все вірно сказано
27.04.2026 13:40 Відповісти
Росія, РСФСР та РФ це зовсім різні речі. Невже адмірал про це не знає?
27.04.2026 10:35 Відповісти
Розкажи про це кацапам... Вони впевнені, що ці три державні утворення - ОДНЕ Й ТЕ САМЕ... Тому й воюють: "Чтобы вернуть взбунтовавшихся "хахлоф" , назад, примерно наказать, и заставить работать на "Вяликую Рассию"...".
27.04.2026 10:45 Відповісти
касапи впевненні лише в тому що каже їм пропаганда - а пропаганда каже - вбивайте та грабуйте - весь світ ваш.
27.04.2026 10:52 Відповісти
Немає сенсу щось розповідати тупорилим кацапам.
27.04.2026 11:05 Відповісти
Згадай одвічне "ти чьо нє рускій" до всіх хто жив в СРСР.
27.04.2026 10:59 Відповісти
А ще на всіх хто не говорив кацапською чи колір шкіри був темніший говорили "нєрускій"
27.04.2026 11:26 Відповісти
Тому що "нєрускій" це типу 2 го сорту. Отака вона дружбанародов...
27.04.2026 12:27 Відповісти
згадав пане Іване як навіть на теренах лісових сіл поблизу Старого Угринова і я в тому числі щось і чомусь мурликав " ...ти ... ій" і біля "костра" співали пісню " в ..." Болгаріі рускій солдат.."
27.04.2026 21:45 Відповісти
А УНР, УССР, Україна - це які речі, різні чи однакові? І багато хто теж розказує про території в рф, хоча ці території були не в рф по такій логіці.
27.04.2026 11:10 Відповісти
Для особообарьЙОнних. На території бувшої російської імперії заснувалась (як це вже інше питання) нова держава срср, але без Фінляндії та частини Польщі в які входили декілька західних областей нинішньої України, але в 1939-му році красна армія все ж таки окупувала ці області та частину Польщі. Після розпаду срср всі республіки які входили до його складу відновили суверенітет та були визнані всіма міжнародними організаціями, іншими державами та самими новоутвореними державами та закріплені міжнародними договорами з кордонами республік членів срср. А взагалі то слово союз це тісна єдність, об'єднання людей, організацій чи держав для спільної мети (співробітництва, захисту). Другими словами УРСР була республікою членом срср.
27.04.2026 11:24 Відповісти
Та не треба мені, (людині на 69-му році життя , яка вчилася в школі на п'ятірки) розказувати це. Я запитав: якщо " Росія, РСФСР та РФ це зовсім різні речі. Невже адмірал про це не знає?"
то УНР, УССР, Україна - це різні речі чи ні). У Вашому віці вже пора відповідати КОНКРЕТНО на питання.
27.04.2026 12:29 Відповісти
В такому віці соромно не знати історії. Тим більше зараз не совдеповські часи і є доступ до більш-менш справжньої історії.
27.04.2026 12:58 Відповісти
Добре, що Ви знайшли в собі сили признатися в цьому.
27.04.2026 13:12 Відповісти
Ні-ні, ваш сарказм адресуйте собі
27.04.2026 13:18 Відповісти
До чого тут сарказм. До однакових питань повинен бути однаковий підхід а не те що кому вигідно, і як це комусь не подобається. "Тут іграєм, тут нє іграєм"
27.04.2026 13:29 Відповісти
Добре. Я не знаю. А як на ваш погляд УНР, УССР, Україна - це різні речі чи ні?
27.04.2026 13:41 Відповісти
Якщо Росія, РСФСР, РФ - то різні речі то чому УНР, УССР і Україна -не різні речі при тому УНР була два місяця автономною республікою в РСФРР (так вона тоді називалася). Ще раз наголошую, що до однакових питань треба однаково і підходити.
27.04.2026 15:25 Відповісти
А коли це УНР була автономною республікою в РСФРР? 1919-1922 рр.: «Воєнно-політичний союз»: Влітку 1919 року було проголошено союз між РСФРР та УСРР. Комуняки багато чого витворяли та оголошували. Я коли писав мав на увазі державне утворення визнане міжнародною спільнотою. А не те шо там оголошували комуняки які захопили владу в росії.
27.04.2026 17:12 Відповісти
УНР була проголошена 20.11.1917 року як автономна в складі РСФРР, а 22.1.1918 року була проголошена незалежною. Для Вас це новина? Але це історія, хоч вона і не подобається Вам.
27.04.2026 22:26 Відповісти
Проголошувати можна все що завгодно. Он днр лнр теж проголосили. Хто їх визнає окрім кацапів? Інший приклад пмр проголошена в 1991 хто її визнав окрім тих же кацапів?
27.04.2026 22:48 Відповісти
УНР визнали Росія, Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія, Швеція, Швейцарія, Норвегія, Данія і були встановлені дипломатичні відносини з країнами Антанти. В ті часи було півсотні держав. До чого тут порівняння з пмр.
28.04.2026 06:43 Відповісти
Тут не треба плутати країну і державу. УНР, УССР це держави, а країна одна Україна. Так і кацапія, країна росія, а держави на її території і царська росія і рфср, і нинішня рф
27.04.2026 12:30 Відповісти
Так це Ви не мені пишіть а тим інтелектуалам які по-різному підходять до однакових питань.
У Вас в цілому вірний підхід але є один нюанс, УНР проголошена 20.11.1917 року як автономна республіка в складі РСФРР, яка проголошена 7.11.1917 (так спочатку називалася РСФСР). Потім був Четвертий Універсал про незалежність. Це історія і якщо вона не подобається деяким дописувачам то хто їм лікар.
27.04.2026 12:51 Відповісти
Це одна і таже погань, під різними назвами
27.04.2026 11:14 Відповісти
Так в імперію ж входила тоді і територія нинішньої України. А про кацапську погань тут однозначно так, згоден.
27.04.2026 11:29 Відповісти
Європа продовжує ніжитись в теплій ванні доки в Україні триває кривава баня
27.04.2026 10:35 Відповісти
Це ти з фронту, або з дивана?
27.04.2026 11:11 Відповісти
Империй больше не будет. Тайсон избивает младенца, спотыкается об памперс и падает головой об стол, его **** собаки с цыганами.
Тайсон убегает и рассказывает как почти раскатал в соло младенца.
27.04.2026 10:50 Відповісти
Не заспокоюйте себе шановні натівські генерали та євробюрократи. Рашистам дуже подобаються також "жирні" страни ЄС і не тільки. Якщо не задавить цю гідру в межах рашкостану та не розчленувати на десятка два нових держав, будете розповідати про плани рашистів, китайців, північних корейців з окопів десь під Мюнхеном та Парижем.
27.04.2026 10:58 Відповісти
Та ще Аляску відвойовувати
27.04.2026 11:10 Відповісти
московити підараси цобані, від Великого новгорода до кубані від холмщини до дону це все наше це все КИЇВСЬКА РУСЬ !
і ми це у вас згодом заберемо назад ...
27.04.2026 11:03 Відповісти
По перше ху....лостан нічим не володів, бо всі республіки входили на рівних правах до срсру. А ху...ло як і ви вважає, що володів. Однак ху....ло на то і ху...ло.
27.04.2026 11:08 Відповісти
НАТО 1997 року - одна з вимог путіна, "щит" зліпили і все окей
27.04.2026 11:14 Відповісти
В паРаші в жопі не кругло щоб вони змогли щось повернути.Тимчасово можливо.Тому треба працювати над її розвалом.Світ стане спокійнішим і безпечнішим.Там де "руській мір," там жопа.
27.04.2026 11:57 Відповісти
Кацапи в Союзі володіли максимум Нєчєрнозємьєм.
27.04.2026 14:11 Відповісти
Причепились до слів адмірала. Він народився ще до розвалу совка і звик що Радянський Союз це росія у всіх формальних і неформальних розмовах окрім офіційних документів. Якщо хтось з вас пам'ятає як до розвалу Совка вас запитували закордоном звідки ви. То у 99,99 відсотків запитували чи не з росії ви приїхали навіть якщо у вас морда ліца жителя Киргизії. Навіть прикордонники. А Радянський Союз залишався тільки буквами у паспорті.
27.04.2026 14:52 Відповісти
скоріше окупація, а не контроль
27.04.2026 15:07 Відповісти
"Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше. Раніше - я маю на увазі період до розпаду СРСР"..... Тільки дійшло? Тупий і ще тупіший. І це керівник в НАТО. No comments
27.04.2026 15:35 Відповісти
Відновлення окупації 14 окремих країн неможливо за визначенням. Зараз в ********** глибока демографічна криза, а війна лише її стрімко посилює. Кацапам, безумовно потрібні раби. Їм здається що якщо всі чоловіки ********** візьмуть в руки зброю то стануть контролювати завойованих рабів які будуть сумирно працювати на москворилу кацапню. За незалежними оцінками в ********** зараз лише близько 80 мільйонів населення. Не 144 мільйони! З них лише 15% чоловічого населення придатні до військової служби. Решта інваліди, злочинці, наркомани, алкоголіки, олігофрени і дебіли. Навіть застосувавши ядерку вони не зможуть покращити власне вбоге і абсолютно безнадійне життя. Кацапи алкодегенерати і тому вимирають. Війна це остання і провальна спроба ***** "оновити генетичний матеріал". Їх потрібно загнати "за порєбрік" та ізолювати. Дуже швидко провінція відмовиться годувати москву і регіональні субєкти федереції створять окремі економічні анклави які стануть незалежними країнами. Розвал федерації невідворотний як світанок.
27.04.2026 15:36 Відповісти
"злочинці, наркомани, алкоголіки, олігофрени і дебіли."(С) найбільш підходять для армії рашистів, всі мобілізовані і зараз вбивають і грабують українців
28.04.2026 08:25 Відповісти
Дуже багато уваги недолугим умозведенням ***** та його божевільних підлеглих... .
27.04.2026 19:57 Відповісти
То воюйте, це в нас хапають хворих людей, силою тягнуть, лупцюють, катують, кидають на смерть нездатних воювати. шоб захистити все НАТО? Ми тепер маємо воювати за все НАТО?? Я правильно зрозумів* Та будьте ви прокляті!
28.04.2026 00:43 Відповісти
Страни Балтії то НАТО!
Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року.
То ми одні маємо воювати за все НАТО?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
28.04.2026 00:44 Відповісти
Лаптеногі чекісти до 17 року нічим, окрім драного жупана, не володіли, а ставши панами, вирішили нап'ялювати на себе «імперський фасон» , поки один голодранець уявив себе новим Романовим.
28.04.2026 06:38 Відповісти
 
 