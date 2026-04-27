УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14166 відвідувачів онлайн
Новини Фото Російські диверсії в ЄС
3 666 2

Викрито мережу, що готувала замовні вбивства і диверсії в ЄС в інтересах спецслужб РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ Нацполіції України та правоохоронцями кількох держав провели міжнародну операцію, у межах якої припинено підготовку тяжких злочинів у країнах ЄС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Встановлено виконавців, посередників і координаторів, які організовували та фінансували діяльність.

За даними слідства, з серпня 2024 року представники спецслужб Росії через підконтрольних осіб налагодили підготовку насильницьких злочинів у країнах ЄС. Зокрема, у Литві готували замовні вбивства - учасники мережі стежили за потенційними жертвами, збираючи дані про їхнє місце проживання, маршрути та розпорядок дня.

До діяльності залучили громадян різних держав, які виконували ролі спостерігачів, посередників, виконавців і забезпечували фінансування та логістику. Кошти переказували через підконтрольні канали з використанням підроблених документів для маскування їх походження.

Спробу вбивства в Литві зірвано: частину учасників затримано, один - безпосередньо під час підготовки нападу.

Подальше розслідування встановило, що мережа діяла і в інших країнах ЄС: збирала дані про військові об’єкти та техніку для України, готувала провокації, підпали інфраструктури та здійснювала диверсії на військовому підприємстві. Також розглядалася можливість насильницьких дій на території України.

У межах операції проведено затримання та обшуки в країнах ЄС. Частину осіб уже передано Литві. Їм повідомлено про підозру 13 особам: дев’ятьох затримано, щодо чотирьох видано європейські ордери на арешт.

Загалом до діяльності мережі було залучено десятки осіб, а її операції охоплювали щонайменше кілька європейських країн.

поліція

Також читайте: РФ планує повернути контроль над землями, якими вона володіла до розпаду Радянського Союзу

Автор: 

Литва (2652) Нацполіція (15620) росія (69710) спецслужби (272) вбивство (3253) Євросоюз (14981) диверсія (430) Офіс Генпрокурора (3823)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как то ласково с киллерами, по домашнему!
показати весь коментар
27.04.2026 15:44 Відповісти
Зьеднай усі посольства рф в ЕС на мапі олівцем і побачиш мережу
показати весь коментар
27.04.2026 15:53 Відповісти
 
 