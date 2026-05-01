Посадовці ЄС вважають, що реформаторські зусилля України щодо вступу ослабли, - FT

Наполегливість Києва щодо швидкого вступу до Європейського Союзу дедалі більше нагадує політичний канат, натягнутий між столицями Європи. Володимир Зеленський наполягає на повноцінному членстві без "проміжних зупинок", тоді як партнери пропонують довший і обережніший маршрут.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє видання FT.

Відмова лідерів ЄС прискорити процес вступу України викликала розчарування в Києві, а дедалі більш євроскептична риторика адміністрації Зеленського підриває зусилля з пошуку компромісу, пише видання.

Франко-німецької пропозиції

Протягом останніх тижнів Франція та Німеччина запропонували поетапний процес, за яким Україна отримуватиме "символічні" переваги та поступовий доступ до механізмів ЄС в обмін на виконання етапів реформ. За словами офіційних осіб, це означатиме, що до отримання повноправного членства залишиться щонайменше десять років.

Відповідаючи минулого тижня в Києві на запитання журналістів щодо франко-німецької пропозиції, Зеленський закликав ЄС бути справедливим та заявив, що Україні не потрібне символічне членство.

Зеленський за повне членство в ЄС

За словами двох українських високопосадовців, Зеленський доручив своїм дипломатам не розглядати і навіть не вступати в жодні дискусії з урядами країн ЄС щодо таких пропозицій, а говорити лише про повне членство в ЄС. "Ми навіть не будемо це обговорювати", – сказав виданню один з українських посадовців.

Під час неформального саміту на Кіпрі у квітні кілька лідерів ЄС намагалися стримати очікування українського президента, повідомили дві особи, обізнані з перебігом переговорів. "Йому довелося почути кілька гірких правд. Це буде не так просто, як він думає", – сказав неназваний посадовець.

Проте Зеленський налаштований відстоювати свою максималістську позицію, кажуть українські високопосадовці. Один із них зазначив: Київ вірить, що ЄС "з часом стане реалістичнішим" і наблизиться до української позиції.

Кілька дипломатів ЄС заявили, що розуміють тиск, під яким перебуває Зеленський після чотирьох років війни, і розуміють його розчарування. Але вони наголошують, що процес розширення має залишатися заснованим на заслугах, і вказують, що з припиненням прямої військової та фінансової підтримки з боку США та відчуттям відсторонення від мирного процесу ЄС зараз є найважливішим партнером України.

Ми – єдині друзі, які у нього є, тож йому, мабуть, краще тримати язик за зубами", – сказав неназваний посадовець.

Дипломати та посадовці ЄС заявили, що реформаторські зусилля країни ослабли, особливо у критично важливій сфері верховенства права та антикорупційних заходів. Вони також вказали на прострочені терміни впровадження законодавства, яке б дозволило Києву отримати ширший доступ до ринків енергоносіїв та промислових товарів ЄС.

Київ також чинить опір проханню Брюсселя підвищити податки для бізнесу як умову для виділення частини кредиту в розмірі 90 млрд євро, аргументуючи це тим, що це стане тягарем для економіки.

"Їхні внутрішні реформи зупинилися. Це погано, і всі це знають", – сказав неназваний співрозмовник.