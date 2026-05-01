УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7177 відвідувачів онлайн
Новини Вступ України до ЄС
2 944 36

Посадовці ЄС вважають, що реформаторські зусилля України щодо вступу ослабли, - FT

ЄС високо оцінив прогрес України у реформах на шляху до членства

Наполегливість Києва щодо швидкого вступу до Європейського Союзу дедалі більше нагадує політичний канат, натягнутий між столицями Європи. Володимир Зеленський наполягає на повноцінному членстві без "проміжних зупинок", тоді як партнери пропонують довший і обережніший маршрут.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє видання FT.

Відмова лідерів ЄС прискорити процес вступу України викликала розчарування в Києві, а дедалі більш євроскептична риторика адміністрації Зеленського підриває зусилля з пошуку компромісу, пише видання.

Франко-німецької пропозиції

Протягом останніх тижнів Франція та Німеччина запропонували поетапний процес, за яким Україна отримуватиме "символічні" переваги та поступовий доступ до механізмів ЄС в обмін на виконання етапів реформ. За словами офіційних осіб, це означатиме, що до отримання повноправного членства залишиться щонайменше десять років.

Відповідаючи минулого тижня в Києві на запитання журналістів щодо франко-німецької пропозиції, Зеленський закликав ЄС бути справедливим та заявив, що Україні не потрібне символічне членство.

Зеленський за повне членство в ЄС

За словами двох українських високопосадовців, Зеленський доручив своїм дипломатам не розглядати і навіть не вступати в жодні дискусії з урядами країн ЄС щодо таких пропозицій, а говорити лише про повне членство в ЄС. "Ми навіть не будемо це обговорювати", – сказав виданню один з українських посадовців.

Під час неформального саміту на Кіпрі у квітні кілька лідерів ЄС намагалися стримати очікування українського президента, повідомили дві особи, обізнані з перебігом переговорів. "Йому довелося почути кілька гірких правд. Це буде не так просто, як він думає", – сказав неназваний посадовець.

Проте Зеленський налаштований відстоювати свою максималістську позицію, кажуть українські високопосадовці. Один із них зазначив: Київ вірить, що ЄС "з часом стане реалістичнішим" і наблизиться до української позиції.

Кілька дипломатів ЄС заявили, що розуміють тиск, під яким перебуває Зеленський після чотирьох років війни, і розуміють його розчарування. Але вони наголошують, що процес розширення має залишатися заснованим на заслугах, і вказують, що з припиненням прямої військової та фінансової підтримки з боку США та відчуттям відсторонення від мирного процесу ЄС зараз є найважливішим партнером України.

Ми – єдині друзі, які у нього є, тож йому, мабуть, краще тримати язик за зубами", – сказав неназваний посадовець.

Дипломати та посадовці ЄС заявили, що реформаторські зусилля країни ослабли, особливо у критично важливій сфері верховенства права та антикорупційних заходів. Вони також вказали на прострочені терміни впровадження законодавства, яке б дозволило Києву отримати ширший доступ до ринків енергоносіїв та промислових товарів ЄС.

Київ також чинить опір проханню Брюсселя підвищити податки для бізнесу як умову для виділення частини кредиту в розмірі 90 млрд євро, аргументуючи це тим, що це стане тягарем для економіки.

"Їхні внутрішні реформи зупинилися. Це погано, і всі це знають", – сказав неназваний співрозмовник.

Автор: 

Зеленський Володимир (27626) Євросоюз (15000)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
ЇХ І НЕ БУЛО. В 2019 році стався реванш проросійських сил Антимайдану. Сам ЗЕ - ширма і клоун але ГОСТРИЙ противник всього українського - подивіться його виступи за всі роки там не найдете нічого хорошого про Україну ВЗАГАЛІ

Його жінка була в Миротворці бо казала убивати наших військових в донбасі - доки її чоловік в тому ж донбасі шушукався з ФСБ
показати весь коментар
01.05.2026 10:47 Відповісти
+8
Ну звісно ослабли, сім років "свинарчуки голобородька" тягнули його в іншому напрямку.
показати весь коментар
01.05.2026 10:52 Відповісти
+8
зусилля теперішньої влади напревлені на дерибан коштів!
показати весь коментар
01.05.2026 10:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.05.2026 10:47 Відповісти
Є фотки з бєзлєром.
( Якби навіть з більш відомим росіянином "моторола" чи гіГкін те ж вже не здивувалися б... 🤢🤮
показати весь коментар
01.05.2026 10:51 Відповісти
Але ж мова не про вступ особисто Зеленського в ЄС. Мова про Україну як державу.
показати весь коментар
01.05.2026 10:56 Відповісти
Реформы для вступления делает не Украина сама по себе, а ее руководители во главе с Зеленским.
показати весь коментар
01.05.2026 11:03 Відповісти
руководители во главе с Зеленским- это зеркало народа
Смешно об этом говорить взрослым людям
Это уровень социального развития.... для примера Индия
Очередь посадки на поезд где нибудь в Бангладеж .... толпа кто то соблюдает очередь а кто то пытается пролезть в перед и таких здоровый индус сотрудник охраны натурально писдит пластиковой трубой заставляя соблюдать очередь
показати весь коментар
01.05.2026 11:54 Відповісти
умник, ты это напиши Дужану, а не мне.
Зеленский - это не зеркало народа.
Только одной какой-то прослойки, проходимцев из различных слоев, захотевших разбогатеть, а не развить Украину.
А таких на выборах оказалось 34% от общего количества населения Украины, имеющей голос.
А зеркало Украины сейчас с 2022 года воюет и гибнет на фронте с россией.
А 34 % (уже значительно меньше)в это время продолжает обворовывать страну.
показати весь коментар
01.05.2026 12:26 Відповісти
И этой прослойке ЕС совсем не нужен.
Ибо весь мир сразу увидит в них бездарей, проходимцев и воров.
Поэтому и затягивают процесс, продолжая набивать карманы и покрывать друг друга.
показати весь коментар
01.05.2026 12:28 Відповісти
Так корупція і мародерство у державі на всіх рівнях, а не вдома серед вилупків зеленої родини
показати весь коментар
01.05.2026 12:02 Відповісти
Міндічгейт буде робити здивований портрет перед камерами та Потужно Хрипати повчати Європу...
показати весь коментар
01.05.2026 10:48 Відповісти

Хуцпар-кагал жжот по конскі :

*****нський наполягає на повноцінному членстві без "проміжних зупинок" ( LOL) , тоді як партнери пропонують довший і обережніший маршрут. Джерело: https://censor.net/ua/n4000948
показати весь коментар
01.05.2026 10:49 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 10:52 Відповісти
© посадівці вважають що рожа скучная, грошей ніхто не дасть...
🚫🤡
показати весь коментар
01.05.2026 10:53 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 10:53 Відповісти
А зусилля були?
показати весь коментар
01.05.2026 11:02 Відповісти
не буде ніякого членства, все, що світить тут, то довга війна, вже ж зрозуміло, чого усім треба, пересічних українців ніхто не питає, що вони хочуть
показати весь коментар
01.05.2026 11:08 Відповісти
..та ні Дорогенька!!! Пересічних українців у 2019 році..спитали...що вони хочуть!? Але серед пересічних виявилося ..що значна більшість ідіотів... і результатом їх хотілок стала війна.
показати весь коментар
01.05.2026 11:19 Відповісти
обмеженість - то щастя, я вам заздрю
показати весь коментар
01.05.2026 11:30 Відповісти
війна у нас почалася ще 2014р, якщо хтось забув. Світове протистояння ж почало вимальовуватися вже давно, коли до влади в росії прийшов путін, коли економіка Китаю почала дуже зростати, відбираючи ринки збуту у Заходу.
показати весь коментар
01.05.2026 11:35 Відповісти
..я розумію... що приплести до дій пересічних з 1991 року світові події....це розвинутість і далекоглядність!!! ))) Тільки світові події не дуже впливають на ідіотизм пересічних. І як я розумію з Вашої оцінки мойого становища...то стан ідіотизму Ви добре засвоїли. Тим більше...що дії пересічних з 1991 року у Вас ніяк не вплинули на ситуацію в Україні сьогодні... Ви ж бачите тільки мирові тенденції ..які довели Україну до сьогодні. Ви мене не здивували....))))
показати весь коментар
01.05.2026 12:38 Відповісти
Это они только сейчас заметили?)
показати весь коментар
01.05.2026 11:19 Відповісти
Ну чого тільки сєйчас? Вони з самого початку в список реформ включали боротьбу з корупцією. Але ж зелене чмо включає мороз на цю тему. Поступово натяки Європи ставали більш прозорими і частими. А зараз вже дехто прямим текстом заявляє про це. І плівки "міндіча" теж узгоджені з Європою.
показати весь коментар
01.05.2026 12:06 Відповісти
Дивна Європа. Спочатку не помічає як корупція роз'їдає основи держави України і її держ апарату, потім х..р клала на порушення всіх статей Конституції в Уераїні, потім закриває очі на порушення УСІХ КОНВЕНЦІЙ ПРО ПРАВА ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ, а потім приходить до висновку, що реформи якісь не ті які вони вимагали.
Відкрийте ВЖЕ ОЧІ, І ДИВИТЕСЬ НА ВСЮ КАРТИНУ, без виключень, ШИРОКО ВІДКРИТИМИ ОЧІМА, і вашому здивуванню.не.буде меж, як і тому, що саме ви це благословили.
показати весь коментар
01.05.2026 11:23 Відповісти
Сорок років Моісей ще чекати.............та блуждати по світу як божевільні.........Туреччина приклад
показати весь коментар
01.05.2026 11:31 Відповісти
Та вже прийняли б в ЄС самого ЗЕленського з єрмаками,міндічами,шефірами,цукерманами.Люди не бідні і на гроші ЄС може їх розкрутити.
показати весь коментар
01.05.2026 12:29 Відповісти
Зеленського з братками більше влаштовує така собі легенька диктатура в Україні аніж вступ до якогось там ефемерного ЄС...
показати весь коментар
01.05.2026 12:35 Відповісти
швидкого вступу не може бути за визначенням: вступ = це рівний серед рівних
...реальний план - це покрокове сближення і це треба розуміти: хочу і буду не прокатить... треба не репетувати і докопюряти, а працювати і нагальні питання і відомі завдання вирішувати, а не іммітувати вирішення ...
треба не набиватися і благати, а стати потрібним і незамінним, щоб отримати запрошення, а не виклянчувати його!
показати весь коментар
01.05.2026 12:49 Відповісти
Зеленiй шоблi не потрiбна Україна в ЄС. Вони i без ЄС себе непогано почувають...(
показати весь коментар
01.05.2026 12:52 Відповісти
Блазню, котрий мріє про диктатуру, не потрібна європейська демократія. І ваще, він нам "нічего не должен"...
показати весь коментар
01.05.2026 12:52 Відповісти
Ми - єдині друзі, які у нього є, тож йому, мабуть, краще тримати язик за зубами", - сказав неназваний посадовець. в "зепоцріота" єдині друзі в рабсєї. частина "залягла на дно" в Україні.а частина "зробила ноги" з України.Друзі "зезедента" в більшості є ворогами України .та грабіжниками українського народу....
показати весь коментар
01.05.2026 13:18 Відповісти
Зеленський і реформи це не сумісні речі. А от ЗЕЛЕНСЬКИЙ І КОРУПЦІЯ ТА МАРОДЕРСТВО ЦЕ ЙОГО СЕРЕДОВИЩЕ.
показати весь коментар
01.05.2026 14:03 Відповісти
Вова не хоче нічого робити, а тільки вимагає, щоб назвали дату вступу в ЄС, мабуть щоб знати коли тікати, щоб уникнути відповідальності за всі свої "видатні заслуги перед державою".
показати весь коментар
01.05.2026 15:00 Відповісти
Європейці самі знищують стимули для реформ. Нам і самим не треба, щоб ми увійшли в ЄС корумпованою країною, але принцип "ви зробіть оце, а потім ми ще щось придумаємо" не стимулює рухатися вперед аж ніяк.
показати весь коментар
01.05.2026 15:07 Відповісти
Чомусь від ваших реформ українцями живеться все гірше і гірше!!! Може ну єго ***** ваше ЄС?!
показати весь коментар
01.05.2026 16:03 Відповісти
 
 