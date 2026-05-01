Посадовці ЄС вважають, що реформаторські зусилля України щодо вступу ослабли, - FT
Наполегливість Києва щодо швидкого вступу до Європейського Союзу дедалі більше нагадує політичний канат, натягнутий між столицями Європи. Володимир Зеленський наполягає на повноцінному членстві без "проміжних зупинок", тоді як партнери пропонують довший і обережніший маршрут.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє видання FT.
Відмова лідерів ЄС прискорити процес вступу України викликала розчарування в Києві, а дедалі більш євроскептична риторика адміністрації Зеленського підриває зусилля з пошуку компромісу, пише видання.
Франко-німецької пропозиції
Протягом останніх тижнів Франція та Німеччина запропонували поетапний процес, за яким Україна отримуватиме "символічні" переваги та поступовий доступ до механізмів ЄС в обмін на виконання етапів реформ. За словами офіційних осіб, це означатиме, що до отримання повноправного членства залишиться щонайменше десять років.
Відповідаючи минулого тижня в Києві на запитання журналістів щодо франко-німецької пропозиції, Зеленський закликав ЄС бути справедливим та заявив, що Україні не потрібне символічне членство.
Зеленський за повне членство в ЄС
За словами двох українських високопосадовців, Зеленський доручив своїм дипломатам не розглядати і навіть не вступати в жодні дискусії з урядами країн ЄС щодо таких пропозицій, а говорити лише про повне членство в ЄС. "Ми навіть не будемо це обговорювати", – сказав виданню один з українських посадовців.
Під час неформального саміту на Кіпрі у квітні кілька лідерів ЄС намагалися стримати очікування українського президента, повідомили дві особи, обізнані з перебігом переговорів. "Йому довелося почути кілька гірких правд. Це буде не так просто, як він думає", – сказав неназваний посадовець.
Проте Зеленський налаштований відстоювати свою максималістську позицію, кажуть українські високопосадовці. Один із них зазначив: Київ вірить, що ЄС "з часом стане реалістичнішим" і наблизиться до української позиції.
Кілька дипломатів ЄС заявили, що розуміють тиск, під яким перебуває Зеленський після чотирьох років війни, і розуміють його розчарування. Але вони наголошують, що процес розширення має залишатися заснованим на заслугах, і вказують, що з припиненням прямої військової та фінансової підтримки з боку США та відчуттям відсторонення від мирного процесу ЄС зараз є найважливішим партнером України.
Ми – єдині друзі, які у нього є, тож йому, мабуть, краще тримати язик за зубами", – сказав неназваний посадовець.
Дипломати та посадовці ЄС заявили, що реформаторські зусилля країни ослабли, особливо у критично важливій сфері верховенства права та антикорупційних заходів. Вони також вказали на прострочені терміни впровадження законодавства, яке б дозволило Києву отримати ширший доступ до ринків енергоносіїв та промислових товарів ЄС.
Київ також чинить опір проханню Брюсселя підвищити податки для бізнесу як умову для виділення частини кредиту в розмірі 90 млрд євро, аргументуючи це тим, що це стане тягарем для економіки.
"Їхні внутрішні реформи зупинилися. Це погано, і всі це знають", – сказав неназваний співрозмовник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Його жінка була в Миротворці бо казала убивати наших військових в донбасі - доки її чоловік в тому ж донбасі шушукався з ФСБ
( Якби навіть з більш відомим росіянином "моторола" чи гіГкін те ж вже не здивувалися б... 🤢🤮
Смешно об этом говорить взрослым людям
Это уровень социального развития.... для примера Индия
Очередь посадки на поезд где нибудь в Бангладеж .... толпа кто то соблюдает очередь а кто то пытается пролезть в перед и таких здоровый индус сотрудник охраны натурально писдит пластиковой трубой заставляя соблюдать очередь
Зеленский - это не зеркало народа.
Только одной какой-то прослойки, проходимцев из различных слоев, захотевших разбогатеть, а не развить Украину.
А таких на выборах оказалось 34% от общего количества населения Украины, имеющей голос.
А зеркало Украины сейчас с 2022 года воюет и гибнет на фронте с россией.
А 34 % (уже значительно меньше)в это время продолжает обворовывать страну.
Ибо весь мир сразу увидит в них бездарей, проходимцев и воров.
Поэтому и затягивают процесс, продолжая набивать карманы и покрывать друг друга.
Джерело: https://censor.net/ua/n4000948
Відкрийте ВЖЕ ОЧІ, І ДИВИТЕСЬ НА ВСЮ КАРТИНУ, без виключень, ШИРОКО ВІДКРИТИМИ ОЧІМА, і вашому здивуванню.не.буде меж, як і тому, що саме ви це благословили.
...реальний план - це покрокове сближення і це треба розуміти: хочу і буду не прокатить... треба не репетувати і докопюряти, а працювати і нагальні питання і відомі завдання вирішувати, а не іммітувати вирішення ...
треба не набиватися і благати, а стати потрібним і незамінним, щоб отримати запрошення, а не виклянчувати його!