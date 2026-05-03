"Швидкого членства не буде": Франція поставила Україні жорсткі умови вступу в ЄС
Франція підтримує поступове зближення України з Європейським Союзом, однак наголошує, що повноправне членство можливе лише за умови повного виконання всіх вимог.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад в інтерв’ю Le Figaro.
За словами посадовця, інтеграція України, як і Молдови та країн Західних Балкан, є тривалим процесом, який передбачає глибокі реформи та дотримання європейських стандартів.
ЄС без скорочених шляхів: позиція Парижа
У Франції наголошують, що процес вступу до Євросоюзу не може відбуватися у спрощеному форматі. Ключовими умовами залишаються реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та незалежності судової системи.
Водночас Париж визнає, що більш гнучкий підхід до інтеграції може бути корисним як для України, так і для самого Євросоюзу.
Жоден скорочений шлях неможливий. Країни мають реформуватися, і сам Союз також має змінюватися.
Йдеться про можливість проміжних форматів співпраці та глибшої інтеграції ще до отримання повного членства.
Проміжні формати та геополітичний вимір
Французький міністр припустив, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
Такий підхід розглядається як інструмент геополітичної стабільності та посилення впливу ЄС у регіоні.
За словами Аддада, повномасштабна війна Росії проти України показала, що Європа здатна зберігати єдність і підтримку навіть у довготривалому конфлікті.
Європейська підтримка і фактор Росії
У Парижі також наголошують, що Росія залишатиметься довгостроковою загрозою для безпеки Європи. Саме тому підтримка України та її наближення до ЄС розглядаються як частина нової архітектури безпеки.
Франція, за словами Аддада, відіграє провідну роль у координації європейської допомоги, зокрема через ініціативу "Коаліція охочих".
Водночас у ЄС підкреслюють, що попри політичну підтримку, процес вступу України залишатиметься складним і тривалим, із чіткими вимогами до реформ.
- Нагадаємо, раніше віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявляв, що у травні очікують більше ясності щодо вступу України до ЄС у 2027 році.
Від слова "зовсім" .
ага )
Це як порівнювати дитячу смертність у Норвегії та Сомалі - теж можна кричати, що "вона там є"!...
Але, всім свідомим людям зрозуміло, що "є нюанси", та "є різниця"...
Ну і, як не дивно, бажаючих жити у Сомалі, якось не видно.
Вряд-ли такая логика поможет Украине вступить в ЕС.
Вступ у ЄС - смерть його схематозів.
ЗЄ абсолютно свідомо провалює програму вступу.
Плюют в лицо Щиту Европы и Фортеце и даже не стесняются.
А от для вступу в ЄС постійно "не вистачає реформ". Бо просто пріоритети інші.