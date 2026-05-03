"Швидкого членства не буде": Франція поставила Україні жорсткі умови вступу в ЄС

Бенжамен Аддад про вступ України в Євросоюз

Франція підтримує поступове зближення України з Європейським Союзом, однак наголошує, що повноправне членство можливе лише за умови повного виконання всіх вимог.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад в інтерв’ю Le Figaro.

За словами посадовця, інтеграція України, як і Молдови та країн Західних Балкан, є тривалим процесом, який передбачає глибокі реформи та дотримання європейських стандартів.

ЄС без скорочених шляхів: позиція Парижа

У Франції наголошують, що процес вступу до Євросоюзу не може відбуватися у спрощеному форматі. Ключовими умовами залишаються реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та незалежності судової системи.

Водночас Париж визнає, що більш гнучкий підхід до інтеграції може бути корисним як для України, так і для самого Євросоюзу.

Жоден скорочений шлях неможливий. Країни мають реформуватися, і сам Союз також має змінюватися.

Йдеться про можливість проміжних форматів співпраці та глибшої інтеграції ще до отримання повного членства.

Проміжні формати та геополітичний вимір

Французький міністр припустив, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.

Такий підхід розглядається як інструмент геополітичної стабільності та посилення впливу ЄС у регіоні.

За словами Аддада, повномасштабна війна Росії проти України показала, що Європа здатна зберігати єдність і підтримку навіть у довготривалому конфлікті.

Європейська підтримка і фактор Росії

У Парижі також наголошують, що Росія залишатиметься довгостроковою загрозою для безпеки Європи. Саме тому підтримка України та її наближення до ЄС розглядаються як частина нової архітектури безпеки.

Франція, за словами Аддада, відіграє провідну роль у координації європейської допомоги, зокрема через ініціативу "Коаліція охочих".

Водночас у ЄС підкреслюють, що попри політичну підтримку, процес вступу України залишатиметься складним і тривалим, із чіткими вимогами до реформ.

Топ коментарі

Що в перекладі з французької: «За Зеленського ніякого членства не буде ніколи».

04.05.2026 00:02 Відповісти

ЄС вже обригалось від плівок міндіча

04.05.2026 00:05 Відповісти

Реакція тупого ідіота.Винувата Франція

04.05.2026 00:13 Відповісти
От дурачки! Ми ж їм назло виберемо наступного разу ще крутішого Голобородька! Звісно, якщо цього якось вдасться позбавитися...
показати весь коментар
04.05.2026 07:32 Відповісти
Усик з Притулою в черзі.
показати весь коментар
04.05.2026 09:36 Відповісти
Хто ще в черзі?
показати весь коментар
04.05.2026 10:05 Відповісти
Ес якраз робить вигляд що нічого не сталося, а то виявиться що вони теж замазані у цьому корупційному лайні.
показати весь коментар
04.05.2026 09:27 Відповісти
О, колеги опаришів, пропагандонів ОПи Петрова, Іванова підтягнулись.
показати весь коментар
04.05.2026 09:51 Відповісти
Оманські мафіозі з Урядового кварталу, мабуть і зеленському шламбауми поставили на шляху до ЄС, разом з гнилими портновськими сімейними кастами???
Україна м зробить і люстрацію з вірьовкою і кастрацію, щоб рецидива зеленського не відбулося!!! Память перед загиблими Українцями, цього ВИМАГАЄ!! Смерть окупантам ************ та їх ригоАНАЛЬНИМ у ВРУ з помічниками!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!!
показати весь коментар
04.05.2026 00:07 Відповісти
Героям слава!!
показати весь коментар
04.05.2026 00:09 Відповісти
"Зробить" звісно.. ще почекати, чергових 300 років
показати весь коментар
04.05.2026 11:30 Відповісти
Кабміндічі мафіозні з урядового кварталу, шлахбауми поставили зеленському на його хатєлки щодо руху в ЄС!! Єрмак з міндічем і банановим та пишним і миловановим на пальцях пояснюють для тупої свириденко!
показати весь коментар
04.05.2026 11:45 Відповісти
Качка мудак , от і все
показати весь коментар
04.05.2026 00:08 Відповісти
А у Франції корупції нема !
Від слова "зовсім" .
ага )
показати весь коментар
04.05.2026 00:10 Відповісти
у Франції як мінімум два Президента за останні 30 років мають реальні тюремні сроки за корупцію. тому нам пропонують зробити так само, тоді є про що говорити.
показати весь коментар
04.05.2026 00:17 Відповісти
"А у Франції корупції нема !" - аргумент ІДІОТА (пропаганди)!
Це як порівнювати дитячу смертність у Норвегії та Сомалі - теж можна кричати, що "вона там є"!...
Але, всім свідомим людям зрозуміло, що "є нюанси", та "є різниця"...
показати весь коментар
04.05.2026 00:31 Відповісти
Але в Сомалі населення весь час збільшується, а в Норвегії зменшується...
показати весь коментар
04.05.2026 01:01 Відповісти
Бо простіще нового народити, ніж старого помити.

Ну і, як не дивно, бажаючих жити у Сомалі, якось не видно.
показати весь коментар
04.05.2026 01:43 Відповісти
Немає такої тотальної.
показати весь коментар
04.05.2026 00:49 Відповісти
Звичайно нах*я робити поблажки воюючій та кровʼю пролитій країні і народу якщо є на кого списати всі гріхи в лиці Зе шобли чи ще якоїсь корупційної клоаки...а ви Українці відбивайтесь за нас всіх. Хоча скажу відверто вступ в ЄС для України це в ліпшому випадку підвищення економіки та субсидії від ЄС а в гіршому навал Африканських та Арабських/Афганських мігрантів ґвалтівників та головорізів...так шо думайте
показати весь коментар
04.05.2026 00:10 Відповісти
Вас,дурачків де клонують?Є чіткі вимоги,але їх виконання,як і вступ не закладені в програму ішака з моменту приходу до влади!Велика подяка мудрому наріту
показати весь коментар
04.05.2026 00:16 Відповісти
у нас без ЄС уже в Франківськ завезли індусів терміново будувати житло, бо всі українці на фронті.
показати весь коментар
04.05.2026 00:19 Відповісти
Не всі на фронті. Частина франківців житло у Києві будують.
показати весь коментар
04.05.2026 00:36 Відповісти
це специ зе-броньовані для будівництва секретного житла, куди індуси не мають доступу
показати весь коментар
04.05.2026 01:53 Відповісти
Позавчора сусідку хоронили. Тіло з моргу винести не було кому, копати могилу теж. Виносити шукали знайомих, в тому числі серед пожежників. Копав один копач.
показати весь коментар
04.05.2026 09:52 Відповісти
Так і скоріше все буде ще гірше. В параші Гіндуси давно вже замінили ваньків і стрижуть натешек как овечек але така сама доля і Україну застигне бо Українські чоловіки або на фронті або виїхали закордон...всі інші що залишились корупціонери та ждуни робити на чорно робочій роботі не будуть. А гіндуси та араби як в ЄС спочатку коли їх мало тихі на покорні а потім почнется движ так як вони ******* кучкуватись їх потім тяжко викурити з країни
показати весь коментар
04.05.2026 02:08 Відповісти
Ви там краще розберіться у франції з пАдругой ***** ле пен.
показати весь коментар
04.05.2026 00:13 Відповісти
Це якось стосується реформ?
показати весь коментар
04.05.2026 00:17 Відповісти
Это как-то оправдывает отсутствие реформ? Или это Франция хочет вступить в ЕС? ЕС предоставил Украине список необходимых реформ для вступления. Украина их всё ещё не выполнила. А виновата получилась Франция?
Вряд-ли такая логика поможет Украине вступить в ЕС.
показати весь коментар
04.05.2026 03:14 Відповісти
В 2019 році ми були ближчі до вступу в ЄС чим зараз
показати весь коментар
04.05.2026 00:15 Відповісти
Якби тоді 73 відсотки виборців не змінили владу, то сьогодні точно були б у ЄС.
показати весь коментар
04.05.2026 00:31 Відповісти
Якщо продовжити обирати вождів, замість політичних програм, то членства в ЄС не бачити до кінця століття. Всі українські партії імені своїх вождів,
показати весь коментар
04.05.2026 13:43 Відповісти
це тільки те нещасне одоробло кошерне зельц думало, що на фоні війни і і воїнів під прапором зелених служниць вони ррррраз - і ЄС!! Боже... яке ж воно убоге і в політичному сенсі...
показати весь коментар
04.05.2026 00:16 Відповісти
скоріше в 1919-й, знову все на волосинці
показати весь коментар
04.05.2026 00:24 Відповісти
Нічого навіть і близько такого він не думав.
Вступ у ЄС - смерть його схематозів.

ЗЄ абсолютно свідомо провалює програму вступу.
показати весь коментар
04.05.2026 01:46 Відповісти
Про ЄС то росповіді для мудрого наріту.Коли він не брехав?
показати весь коментар
04.05.2026 00:22 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2026 00:33 Відповісти
це буде як з Турцією. Двері відчинені (с)
показати весь коментар
04.05.2026 00:50 Відповісти
Да слава Богу, що Ердоганостан тормознули.
показати весь коментар
04.05.2026 01:48 Відповісти
турбопатріоти і просто дебіли(олігофрени ) мають порозуміти що ми , Україна, має і може вступити в члени ЄС тільки виконавши ВСІ, всі ***** вимоги ЄЄ для членства!!! ніяки забаганки "семимісячного" зеленого кварталофюрерара стосовно вступу держави в ЄС не СПРАЦЮЮТЬ. Ба більше.! Доки воно буде при владі, нам не бачити членства в ЄС. Разом з тим потім ,наші нащадки(якщо будуть мудрі та виваженні) і доведуть справу до кінця зможуть колись сказати - ТАК ми це зробили! Ми пройшли ШЛЯХ! МИ- ПОВНОПРАВНІ!!! Вірю в це і сподіваюсь!!!
показати весь коментар
04.05.2026 01:10 Відповісти
Когда надо европа - чехлится резво, когда им не надо - включает бюрократию.

Плюют в лицо Щиту Европы и Фортеце и даже не стесняются.
показати весь коментар
04.05.2026 01:19 Відповісти
Да не будет никакого ЕС или НАТО ни при зебобе ни при ком-то другом. Смешно уже с этих фантазий. Морковки закончились. Теперь простой бартер. Они нам деньги, мы воюем. Нет войны, нет денег, а значит и экономики вообще. Все просто. Зебоба скармливал нариду сказки про ЕС, а те ему подыгрывали, подбрасывали топлива чтоб было что скармливать. Все там все понимают. Интересно что дальше скармливать будут.
показати весь коментар
04.05.2026 01:48 Відповісти
Корупція у Франції має має ту ж саму природу, що і в Україні - гнила масонерія, інфільтрована носіями фарисейської моралі під шкірою.
показати весь коментар
04.05.2026 03:24 Відповісти
Безбожники є повсюди
показати весь коментар
04.05.2026 07:31 Відповісти
Якщо кому цікаво почитайте як Греція увійшла в єврозону тобто не вступила в ЄС а 2001рік - вони бляха тупо сфальсифікували данні!!! Просто кажучи на@бали всіх і що? Хіба ми не розуміємо що доки йде війна ніхто нікого нікуди не візьме? Хоча б мовчали вже
показати весь коментар
04.05.2026 03:53 Відповісти
як в 12-16 ст "західні європейці" відмовлялися визнавати рутенських князів за королів, так і зараз відмовляються визнавати європейську націю за рівню, попри революцію та анти-колоніальну війну
показати весь коментар
04.05.2026 05:11 Відповісти
Главенство права та боротьба з корупцією - з ним Україна ще зможе щось зробити, а ось з суддями навряд чи. Нашим судям яку зарплатню не постав, все одне будуть хабарі вимагати.
показати весь коментар
04.05.2026 06:14 Відповісти
Тоді треба міняти пряник на кнут
показати весь коментар
04.05.2026 07:26 Відповісти
Украине нужно в НАТО и ядерное оружие без которого Россия будет всегда нападать ни чего не боясь. А вот ЕС это иммигранты с Африки и 3 мир арабов которые заменят нацию за одно поколение
показати весь коментар
04.05.2026 06:35 Відповісти
Багато арабів у Польщі?
показати весь коментар
04.05.2026 10:02 Відповісти
Таке є с і таке нато де половина прикормлена кремлем а інша самі не проти відірвати шматок України то вони і не потрібні просто треба намагатися будувати свою країну сильною і щоб ті карликові країни європи самі просилися об,юднатися з нами бо одні зерно висипають інші гроші крадуть треті територфй хочуть ще одні ставлять якісь вимоги і не хочуть товари куплять пішли вони
показати весь коментар
04.05.2026 06:40 Відповісти
Умова одна - корупція
показати весь коментар
04.05.2026 07:30 Відповісти
Ця пісня буде вічною. Завжди знайдуть за що не взяти Україну,навіть не зважаючи на корупцію і інші недоліки.
показати весь коментар
04.05.2026 08:00 Відповісти
Наївність нашого народу - зашкалює. З самого початку це було зрозуміло - ще з майдану 2004 та 2014 р. Замість того, щоб будувати самодостатню країну і насамперед - потужну армію, всі 35 років незалежності займалися мародерством і пограбунком власної країни, розказуючи про те, що вступ до ЄС всі проблеми держави миттєво вирішить.
показати весь коментар
04.05.2026 08:35 Відповісти
Новий ворог для зебілів. Будуть знову єднатись навколо Лідора💩
показати весь коментар
04.05.2026 08:39 Відповісти
І правельно!!!!Зебабуїни хочуть на спині ЗСУ зайти в ЄС і здобути собі політичні бали.Але якщо подивитись як вони ,,реформують,,Україну то їм то ЄС нафіг не потрібно,це просто реторика,бо знають настрої суспільства.
показати весь коментар
04.05.2026 09:42 Відповісти
- Любий, а ти мене кохаєш?
- Кохаю…
- А курити заради мене кинеш?
- Кину…
- А пити перестанеш?
- Перестану…
- А зарплатню будеш віддавати?
- Буду…
- А життя заради мене віддаси?
- ВІДДАМ… НА ХЕР МЕНІ ТАКЕ ЖИТТЯ!
показати весь коментар
04.05.2026 10:04 Відповісти
Надо в Великобританию а не в ЕС
показати весь коментар
04.05.2026 10:10 Відповісти
Common Wealth... хм...Канада, Австралія... під егідой Брит.Корони...
показати весь коментар
04.05.2026 16:02 Відповісти
Цікаво що зброю і кредити на війну вони дають без проблем - тільки бери і воюй, закривають очі і на корупцію, і на порушення прав людини, і на диктатуру.
А от для вступу в ЄС постійно "не вистачає реформ". Бо просто пріоритети інші.
показати весь коментар
04.05.2026 10:22 Відповісти
Європа не хоче впускати до себе мерзенного недостратега і злодія Зеленського разом з його "креативними" міндічами! Був би Порошенко, то Україна цілком імовірно була б вже в ЄС! Він би дорогоцінний час не марнував...
показати весь коментар
04.05.2026 10:29 Відповісти
Ну якщо країною керують всілякі Міндічі і т.п., про яке членство може бути мова?
показати весь коментар
04.05.2026 10:40 Відповісти
Поки не позбудемось Зеленських-Міндічів, членства в ЄС нам не бачити як своїх ослиних вух! Ослиних тому, що за цю гниду Зеленського хтось же голосував...
показати весь коментар
04.05.2026 10:44 Відповісти
Кожного разу коли наші політики доривались до корита влади на деклараціях вступу в ЄС, чи то Ющ, чи Порошенк, чи дебіл Зе, між корумпованою системою-власною кишенею і реальними реформами для вступу в ЄС вони завжди обирали власну кишеню...
показати весь коментар
04.05.2026 11:52 Відповісти
Що знову корупція? Так це вже ж було! Жадібним та боягузливим капіталістам в Європе та Америке дюже вигідно щоб в Україне не крали і дотримувалися прав кріпаків.
показати весь коментар
04.05.2026 13:21 Відповісти
 
 