Усі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС можуть бути відкриті до літа, - Каллас
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас вважає, що всі шість перемовних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті до літа.
Про це вона сказала після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.
Відкриття переговорних кластерів можливе "до літа"
"Міністри обговорили вступ України. Україна досягла значного прогресу в реформах у найскладніших обставинах. Зараз є новий імпульс, і ми повинні використати його, щоб просунути шлях України до ЄС. Це означає відкриття всіх переговорних кластерів до літа", - заявила вона.
Каллас зазначила, що "вступ України до ЄС – це не благодійність, а інвестиція в нашу власну безпеку", а також – чітке повідомлення від ЄС Путіну, що "європейське майбутнє України для нас важливіше, ніж її знищення для Росії".
Водночас видання "ЄП" зауважує, що для держав Європи літо традиційно розпочинається не 1 червня, як в Україні, а 22 червня, у день літнього сонцестояння.
"Щодо літа, власне, вранці ми мали ту саму дискусію (з головами МЗС ЄС). Мова йшла про те, що щось має статися "до літа", і я сказала: це ж залишилося два тижні! Але насправді, очевидно, європейське літо може розпочатися і в серпні. Тож подивимося",- відповіла Каллас на прохання журналістів уточнити, яке саме літо – українське чи європейське – вона мала на увазі.
Відкриття першого кластеру в червні
Раніше Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.
"вступати до ЄС це погано і не потрібно" зараз просто вже нема iншого шляху. Проте рокiв 20 ми вже втратили. А до ЕС ми вступимо не ранiше 8-10 рокiв, але це велике питання. I не вiдомо, що буде там через 10
