Усі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС можуть бути відкриті до літа, - Каллас

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас вважає, що всі шість перемовних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті до літа.

Про це вона сказала після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відкриття переговорних кластерів можливе "до літа"

"Міністри обговорили вступ України. Україна досягла значного прогресу в реформах у найскладніших обставинах. Зараз є новий імпульс, і ми повинні використати його, щоб просунути шлях України до ЄС. Це означає відкриття всіх переговорних кластерів до літа", - заявила вона.

Каллас зазначила, що "вступ України до ЄС – це не благодійність, а інвестиція в нашу власну безпеку", а також – чітке повідомлення від ЄС Путіну, що "європейське майбутнє України для нас важливіше, ніж її знищення для Росії".

Водночас видання "ЄП" зауважує, що для держав Європи літо традиційно розпочинається не 1 червня, як в Україні, а 22 червня, у день літнього сонцестояння. 

"Щодо літа, власне, вранці ми мали ту саму дискусію (з головами МЗС ЄС). Мова йшла про те, що щось має статися "до літа", і я сказала: це ж залишилося два тижні! Але насправді, очевидно, європейське літо може розпочатися і в серпні. Тож подивимося",- відповіла Каллас на прохання журналістів уточнити, яке саме літо – українське чи європейське – вона мала на увазі.

Відкриття першого кластеру в червні

Раніше Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.

Уточніть, будь ласка, до літа якого року?
11.05.2026 18:41 Відповісти
Кластер кластер піпідастр
11.05.2026 18:42 Відповісти
але це не точно.
11.05.2026 18:48 Відповісти
кластери відбудеться раптово, "як грім серед ясного неба" ?
а, може і нє......
11.05.2026 18:43 Відповісти
але це не точно.
11.05.2026 18:48 Відповісти
Колеги, давайте подумаємо, як креативно обісрати цю заяву Каї Каллас.
11.05.2026 18:49 Відповісти
у нас був шанс бути незалежними. Будувати економiку, розвивати самодостатню державу. Мали для цього все. А зараз це вже все втрачено.
11.05.2026 18:54 Відповісти
Тобто, ви вважаєте, що вступати до ЄС це погано і не потрібно??? Це дійсно креативна відповідь.
11.05.2026 19:03 Відповісти
я вважаю, що нам потрiбно було розвивати державу самостiйну, незалежну. Створювати умови для розвитку виробництва та переробки, залучати iнвестицii тощо. Не хочу багато писани..
"вступати до ЄС це погано і не потрібно" зараз просто вже нема iншого шляху. Проте рокiв 20 ми вже втратили. А до ЕС ми вступимо не ранiше 8-10 рокiв, але це велике питання. I не вiдомо, що буде там через 10
11.05.2026 19:26 Відповісти
Я пишу конкретно щодо цієї конкретної новини, а не що було 20 років тому, і коли ми вступимо до ЄС.
11.05.2026 19:51 Відповісти
конкретна новина це наслiдок нашого пройобу. Вибачте за таке формулювання.
11.05.2026 20:03 Відповісти
Ви знову не розумієте. Я пишу не про наші п..., а про Каю Каллас.
11.05.2026 20:06 Відповісти
Кая Каллас мабудь не погана жiнка, юрист, Полiтичний та державний дiяч.
11.05.2026 20:13 Відповісти
Я про Каю Каллас, та її заяву щодо початку переговорів щодо вступу в ЄС.
11.05.2026 20:21 Відповісти
це полiтична заява, яка не впливае на процес. Болтовня
11.05.2026 20:26 Відповісти
я Вам написав. У нас зараз нема iншого шляху.
11.05.2026 20:07 Відповісти
А для чого ви тоді взагалі коментували?
11.05.2026 20:22 Відповісти
а який портрет Ваших колег?
11.05.2026 20:23 Відповісти
До літа 30 ого року може? В навіщо ЄС бантустан у якому крадуть цивільних людей кожен день порушуючи конституцію?!
11.05.2026 19:27 Відповісти
Піди, ухилянте, до ТЦК самостійно, щоб тебе не "крали". Не ховайся під жіночою спідницею!
11.05.2026 19:53 Відповісти
досить вже цього будь ласка. Я був на вiйнi.
11.05.2026 20:01 Відповісти
1. Я відповідав не на ваш коментар.
2. Яке відношення ухилянт Вася має до того, що ви були на війні?
3. Чому досить?
11.05.2026 20:09 Відповісти
з 1 погоджуюсь. Вибачте. 2 чому Василь ухилянт? I я частково погоджуюсь з ним. 3 досить, тому що це болтовня.
11.05.2026 20:20 Відповісти
Вася ухилянт тому, що він ухилянт. Дивно, що ви не бачите це з його коменту. Наче доросла людина...
Так це ж Вася та ви "болтовню" пишете, а не я. Може вам досить "болтовню" писати?
11.05.2026 20:25 Відповісти
наприклад я про нього нiчого не знаю, як i Вас. Чому я маю вiрити у священих коров? Я бачив, що бачив. Тому дивiться на людей по людьськи. Врештi решт це його думка. Повiрте, вбити дуже просто, зберегти важче.
11.05.2026 20:33 Відповісти
я був би мертвий, якби емоцii затмарювали очi.
11.05.2026 20:36 Відповісти
Василь. Що Ви написали це найменше, чому Нi.
11.05.2026 20:00 Відповісти
Кая поспішає, оскільки утворилося вікно у ЕС, в яке може влетіти Україна та Молдова, оскільки зараз невелике спустошення після відходу Орбана. Але ішак гальмуватиме.
11.05.2026 19:51 Відповісти
Ой ввааа
