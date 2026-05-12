ЕС обсуждает оборонную поддержку Украины и угрозы безопасности, - Каллас

На заседании Совета ЕС министры обороны стран-членов обсуждают дальнейшую военную поддержку Украины и укрепление европейской безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом перед заседанием сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Сегодня весь день насыщен оборонными темами. К нам присоединится министр обороны Украины, и мы, конечно, обсудим вопрос, как можно использовать кредит в размере 90 миллиардов евро, чтобы это покрывало насущные потребности Украины", - сказала Каллас.

Министры обороны стран Европейского Союза обсудят вопросы усиления оборонной готовности, в частности в рамках штабных учений, которые проводятся для оценки способности ЕС реагировать на различные типы угроз.

По словам Каллас, подготовленный документ о реализации статьи 42/7 о взаимной помощи предусматривает три базовых сценария: одновременное применение механизмов ЕС и НАТО в случае нападения на страну-члена Альянса, отдельное реагирование ЕС в случае атаки на государство, не входящее в НАТО, а также сценарий гибридной атаки, не достигающей уровня прямого военного вторжения.

Она отметила, что ЕС публично не раскрывает характер учений, поскольку они показывают имеющиеся пробелы в оборонной готовности.

"В этом и заключалась суть этих учений - где нам нужно быть, кто что делает, кто может чего требовать от Еврокомиссии, что может сделать Еврокомиссия, Европейская служба внешних действий, государства-члены. Статья 42/7 очень широкая и расплывчатая. Нам нужно добавить мяса к костям", - подытожила она.

Оборонная промышленность ЕС должна ускорить производство и усилить совместные закупки

В обсуждении оборонной готовности ЕС сегодня также принимают участие представители оборонной промышленности, сообщила Каллас.

"Страны располагают значительным финансированием, но оборонная промышленность не наращивает производство", - подчеркнула она, объяснив, что именно поэтому министры обороны вместе с представителями отрасли собрались для выявления и устранения существующих проблем.

По словам Каллас, на встречу также пригласили совет Европейского оборонного агентства, чтобы уделить особое внимание инновациям и совместным проектам.

"Мы видели слишком много проектов в государствах-членах, которые не являются взаимосовместимыми, и нам нужно стимулировать государства-члены к большему количеству совместных закупок. Что касается инноваций, нам есть чему поучиться у Украины. Оборонная промышленность должна взять это на вооружение. И то, как государства осуществляют оборонные закупки, также может быть полезным", - сказала она.

