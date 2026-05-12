ЄС обговорює оборонну підтримку України та безпекові загрози, - Каллас

На засіданні Ради ЄС міністри оборони країн-членів розглядають подальшу військову підтримку України та посилення європейської безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед засіданням повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

"Сьогодні цілий день насичений оборонними темами. До нас приєднається міністр оборони України, і, ми, звичайно, обговоримо питання, як можна використати позику в розмірі 90 мільярдів євро, щоб це закривало нагальні потреби України", – сказала Каллас.

Міністри оборони країн Європейського Союзу обговорять питання посилення оборонної готовності, зокрема в межах штабних навчань, які проводяться для оцінки здатності ЄС реагувати на різні типи загроз.

За словами Каллас, підготовлений документ щодо реалізації статті 42/7 про взаємну допомогу передбачає три базові сценарії: одночасне застосування механізмів ЄС і НАТО у разі нападу на країну-члена Альянсу, окреме реагування ЄС у випадку атаки на державу, яка не входить до НАТО, а також сценарій гібридної атаки, що не досягає рівня прямого військового вторгнення.

Вона зазначила, що ЄС публічно не розкриває характер навчань, оскільки вони показують наявні прогалини в оборонній готовності.

"У цьому і полягала суть цих навчань – де нам потрібно бути, хто що робить, хто може чого вимагати від Єврокомісії, що може зробити Єврокомісія, Європейська служба зовнішніх дій держави-члени. Стаття 42/7 дуже широка та розпливчаста. Нам потрібно додати м’яса до кісток", – підсумувала вона.

Оборонна промисловість ЄС має прискорити виробництво та посилити спільні закупівлі

В обговоренні оборонної готовності ЄС сьогодні також беруть участь представники оборонної промисловості, повідомила Каллас.

"Країни мають значне фінансування, але оборонна промисловість не нарощує виробництво", – наголосила вона, пояснивши, що саме тому міністри оборони разом із представниками галузі зібралися для виявлення та усунення наявних проблем.

За словами Каллас, до зустрічі також запросили раду Європейського оборонного агентства, щоб приділити особливу увагу інноваціям і спільним проєктам.

"Ми бачили занадто багато проєктів у державах-членах, які не є взаємосумісними, і нам потрібно стимулювати держави-члени до більшої кількості спільних закупівель. Що стосується інновацій, нам є чому повчитися в України. Оборонна промисловість повинна взяти це на озброєння. І те, як держави здійснюють оборонні закупівлі, також може бути корисним", – сказала вона.

