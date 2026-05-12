Була юристом, брала участь у багатьох переговорах: Каллас хоче представляти ЄС на перемовинах з Путіним, - ЗМІ

Глава європейської дипломатії Кая Каллас допустила можливість участі у переговорах з Росією від імені Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, зробленій під час пресконференції після засідання Ради ЄС, яку цитує РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів, вона зазначила, що має значний досвід у сфері переговорів. За її словами, юридична практика допомагає їй розпізнавати можливі ризики та маніпуляції під час діалогу.

"Я половину свого трудового життя була юристом, партнером у юридичній фірмі, брала участь у багатьох переговорах", — наголосила Каллас.

Чи готовий ЄС до переговорів

Водночас глава євродипломатії підкреслила, що наразі Європейський Союз ще не визначив спільну позицію для можливих переговорів з Росією. За її словами, держави-члени продовжують обговорювати умови, які мають бути висунуті Москві.

Каллас також зазначила, що Росія не демонструє готовності до добросовісного діалогу. Саме тому, на її думку, ЄС поки не перебуває у позиції для початку повноцінних перемовин.

Дискусії навколо кандидатури

Паралельно тривають обговорення щодо можливого представника ЄС у переговорах. Експерти допускають, що Росія може не погодитися на кандидатуру Каллас.

  • Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
  • Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили і в Міністерстві закордонних справ України.
  • У Німеччині також заявили, що ця кандидатура не стоїть на порядку денному і не обговорюється на офіційному рівні.

Каллас буде найкращим представником ЄС на перемовинах з путіним!
12.05.2026 00:16 Відповісти
Кая так поведе переговори, щоб не затягувати війну. Вона така.
12.05.2026 00:38 Відповісти
Я - за. Кая одразу коню лаврову по яйцях зацедить, щоб не взбрикував і не іржав уві сні.
12.05.2026 00:19 Відповісти
Хорошая тётка - эта Каллас. Но не вытянет. В переговорах с Плешивым должен быть переговорщик уровня нашего Бровди -Мадьяра. Кремлёвское быдло эту хрупкую женщину просто схарчит.
12.05.2026 00:16 Відповісти
в'їдлива жіночка !

рашисти покрутяться в її шершавих руках!

підходить !

.
12.05.2026 03:30 Відповісти
А якже оті вертухаї Оманського зеленського - міндіч з умеровим та єрмаком??
12.05.2026 00:32 Відповісти
12.05.2026 07:45 Відповісти
" Каллас буде найкращим представником ЄС на перемовинах... " Цілком згоден. Залишилось їй вивчити та часто застосовувати лише одну фразу у спілкуванні з пуйлом.
12.05.2026 23:28 Відповісти
Він не кінь, він кентавр. Тільки знизу.
А ще краще її чоловік, який вів бізнес в рф... (с)

P.s. Краще б вже призначили більш досвідчену Далю Грибаускайте, ніж цю інфантильну Каю.
Був мінорітарієм у транспортній компанії, що ганяла не власні вантажі. Але, "так" частина вантажів досягала кацапії. Зав'язав у 2023.
Черговий добре підготовлений і професійний переговорник від ЄС прослухає десь 5 годинну історичну лекцію про те "как Запад «обижает» Россию" і ... все 🤔
балти пєченєгів з половцями вже проходили.
навіть монголо-кацапську навалу.

буде смішно, якщо путя заведе їм свою шарманку про "вєлічіє раззєї", бо саме з балтів це вєлічіє й почало валитись.
а українці імперію добили.

.
12.05.2026 03:34 Відповісти
* За її словами, держави-члени продовжують обговорювати умови, які мають бути висунуті Москві.

Ахахаха. Так i бачу, як два сусiда лупляться не на життя, а на смерть - а якiсь куколди планують собi якiсь перемовини з одним з них

* За її словами, юридична практика допомагає їй розпізнавати можливі ризики та маніпуляції під час діалогу.

Тобто за 5 рокiв вона не розпiзнала, що пиня морозиться вiд перемовин з еврокуколдами, бо тим нiчого йому протиставити, а газiк та нафточку, якою можна було шантажувати пиню - вони самi ж вiдкинули у якiсь там серii сезону про пекельнi санкцii? Ну що ж, як кажуть: - На третiй день iндеець Пильне Око помiтив, що у тюрьми немае однiеi стiни.

* Росія не демонструє готовності до добросовісного діалогу.

Росiя просто крутить вас на йуху i це очiкувано: як вороги ви жалюгiднi, як друзi ви ще жалюгiднiшi. Завтра об'явiть що через тиждень Украiна отримуе хiмiчну зброю для атаки на Москву, i вас хоча б почують. А так, як дiти у пiсочницi, самi з собою граетесь.
таку слоняру плюгаве хйло не витримає. йому б слимаків, на кшталт єрмака, орбана, шедера чи трампуши з вітьком
Згадав, як Путін лякав Меркель собакою Коні. Путін - це типовий дегенерат, тіпа Трампа, його лякають рішучі люди, що могуть вломіть, тіпа Ердогана. П.С. А ще, як малий антихріст РПЦ, він до усрачкі боїться шаманів, тіпа Габишева. Мабуть не чіпає Шойгу, бо той водиться з лояльними шаманами.
Потрібно довезти росію до такого стану щоб переговори міг вести двірник , а путін сидів і кліпав жабячима очима і кланявся , а не висував умови.
Платтячко у пані гарне. Моя бабуся колись у такому до свиней у хлів ходила.
Мода повертається?
