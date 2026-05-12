Була юристом, брала участь у багатьох переговорах: Каллас хоче представляти ЄС на перемовинах з Путіним, - ЗМІ
Глава європейської дипломатії Кая Каллас допустила можливість участі у переговорах з Росією від імені Євросоюзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, зробленій під час пресконференції після засідання Ради ЄС, яку цитує РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання журналістів, вона зазначила, що має значний досвід у сфері переговорів. За її словами, юридична практика допомагає їй розпізнавати можливі ризики та маніпуляції під час діалогу.
"Я половину свого трудового життя була юристом, партнером у юридичній фірмі, брала участь у багатьох переговорах", — наголосила Каллас.
Чи готовий ЄС до переговорів
Водночас глава євродипломатії підкреслила, що наразі Європейський Союз ще не визначив спільну позицію для можливих переговорів з Росією. За її словами, держави-члени продовжують обговорювати умови, які мають бути висунуті Москві.
Каллас також зазначила, що Росія не демонструє готовності до добросовісного діалогу. Саме тому, на її думку, ЄС поки не перебуває у позиції для початку повноцінних перемовин.
Дискусії навколо кандидатури
Паралельно тривають обговорення щодо можливого представника ЄС у переговорах. Експерти допускають, що Росія може не погодитися на кандидатуру Каллас.
- Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
- Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили і в Міністерстві закордонних справ України.
- У Німеччині також заявили, що ця кандидатура не стоїть на порядку денному і не обговорюється на офіційному рівні.
P.s. Краще б вже призначили більш досвідчену Далю Грибаускайте, ніж цю інфантильну Каю.
Ахахаха. Так i бачу, як два сусiда лупляться не на життя, а на смерть - а якiсь куколди планують собi якiсь перемовини з одним з них
Тобто за 5 рокiв вона не розпiзнала, що пиня морозиться вiд перемовин з еврокуколдами, бо тим нiчого йому протиставити, а газiк та нафточку, якою можна було шантажувати пиню - вони самi ж вiдкинули у якiсь там серii сезону про пекельнi санкцii? Ну що ж, як кажуть: - На третiй день iндеець Пильне Око помiтив, що у тюрьми немае однiеi стiни.
Росiя просто крутить вас на йуху i це очiкувано: як вороги ви жалюгiднi, як друзi ви ще жалюгiднiшi. Завтра об'явiть що через тиждень Украiна отримуе хiмiчну зброю для атаки на Москву, i вас хоча б почують. А так, як дiти у пiсочницi, самi з собою граетесь.
