Була юристом, брала участь у багатьох переговорах: Каллас хоче представляти ЄС на перемовинах з Путіним, - ЗМІ

Глава європейської дипломатії Кая Каллас допустила можливість участі у переговорах з Росією від імені Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, зробленій під час пресконференції після засідання Ради ЄС, яку цитує РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів, вона зазначила, що має значний досвід у сфері переговорів. За її словами, юридична практика допомагає їй розпізнавати можливі ризики та маніпуляції під час діалогу.

"Я половину свого трудового життя була юристом, партнером у юридичній фірмі, брала участь у багатьох переговорах", — наголосила Каллас.

Чи готовий ЄС до переговорів

Водночас глава євродипломатії підкреслила, що наразі Європейський Союз ще не визначив спільну позицію для можливих переговорів з Росією. За її словами, держави-члени продовжують обговорювати умови, які мають бути висунуті Москві.

Каллас також зазначила, що Росія не демонструє готовності до добросовісного діалогу. Саме тому, на її думку, ЄС поки не перебуває у позиції для початку повноцінних перемовин.

Дискусії навколо кандидатури

Паралельно тривають обговорення щодо можливого представника ЄС у переговорах. Експерти допускають, що Росія може не погодитися на кандидатуру Каллас.

Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.

Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили і в Міністерстві закордонних справ України.

У Німеччині також заявили, що ця кандидатура не стоїть на порядку денному і не обговорюється на офіційному рівні.

