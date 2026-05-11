Нам потрібні союзники: посол України в Німеччині жорстко висловився про посередництво Шредера у перемовинах з Путіним

Україна не підтримує ідею залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до можливих переговорів із Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю посла України в Німеччині Олексія Макеєва німецькому журналу Spiegel.

Дипломат чітко пояснив позицію Києва щодо пропозиції російського керівництва. За його словами, людина, яка довгий час мала зв’язки з Кремлем, не може бути нейтральною стороною.

Чому Україна проти такого посередника

Посол наголосив, що Україні не потрібні посередники з сумнівною репутацією. Київ очікує підтримки від партнерів, а не участі людей, які раніше представляли інтереси Росії.

"Нам не потрібні посередники. Нам потрібні союзники", – підкреслив Макеєв.

Він додав, що багаторічні зв’язки з російською владою ставлять під сумнів як політичну, так і моральну легітимність такої кандидатури.

Реакція України та Німеччини

Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.

Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили і в Міністерстві закордонних справ України.

У Німеччині також заявили, що ця кандидатура не стоїть на порядку денному і не обговорюється на офіційному рівні.

