Нам потрібні союзники: посол України в Німеччині жорстко висловився про посередництво Шредера у перемовинах з Путіним
Україна не підтримує ідею залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до можливих переговорів із Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю посла України в Німеччині Олексія Макеєва німецькому журналу Spiegel.
Дипломат чітко пояснив позицію Києва щодо пропозиції російського керівництва. За його словами, людина, яка довгий час мала зв’язки з Кремлем, не може бути нейтральною стороною.
Чому Україна проти такого посередника
Посол наголосив, що Україні не потрібні посередники з сумнівною репутацією. Київ очікує підтримки від партнерів, а не участі людей, які раніше представляли інтереси Росії.
"Нам не потрібні посередники. Нам потрібні союзники", – підкреслив Макеєв.
Він додав, що багаторічні зв’язки з російською владою ставлять під сумнів як політичну, так і моральну легітимність такої кандидатури.
Реакція України та Німеччини
- Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
- Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили і в Міністерстві закордонних справ України.
- У Німеччині також заявили, що ця кандидатура не стоїть на порядку денному і не обговорюється на офіційному рівні.
