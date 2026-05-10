Німеччина може висунути Штайнмаєра як перемовника між Євросоюзом і Росією

Франк-Вальтер Штайнмаєр під час офіційного заходу можливий учасник переговорного процесу щодо війни в Україні

У Німеччині можуть обговорити можливість залучення чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до переговорного процесу щодо російсько-української війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі німецького видання Spiegel з посиланням на джерела в урядовій коаліції.

За даними журналістів, у керівних колах Німеччини розглядають Штайнмаєра як одного з можливих представників Євросоюзу на переговорах. Остаточного рішення поки немає, але ідею планують обговорити всередині коаліції.

Термін повноважень президента Німеччини завершується на початку 2027 року, що також впливає на дискусію щодо його майбутньої ролі на міжнародній арені.

Можливий переговорний формат

У матеріалі зазначається, що паралельно обговорюється варіант так званого переговорного тандему. Йдеться про можливу участь колишнього канцлера Герхарда Шредера разом зі Штайнмаєром.

Джерела пояснюють, що самостійно Шредеру може бути складно виконати таку роль, однак у парі з чинним президентом це виглядало б більш переконливо.

"Не схоже, що Шредер сам впорається з таким великим завданням, але переговорний дует може бути цікавою ідеєю", - йдеться у матеріалі видання.

При цьому невідомо, чи має така ініціатива широку підтримку серед політиків, або ж поки що йдеться лише про окремі пропозиції.

Реакція Берліна і політичні суперечки

Водночас у німецькому уряді стримано ставляться до пропозиції Кремля щодо участі Шредера у переговорах. Там вважають, що це може бути спробою вплинути на єдність Євросоюзу.

Частина представників Соціал-демократичної партії Німеччини закликає не відкидати жодних варіантів, якщо вони можуть наблизити мир. Інші ж політики відкрито критикують ідею співпраці з фігурами, які мають зв’язки з російською владою.

Варто зазначити, що Штайнмаєр уже мав досвід участі у переговорах до початку повномасштабної війни, тому його кандидатура розглядається як така, що має дипломатичний бекграунд.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.

Топ коментарі
Досить дрочить на неіснуючі перемовини.
10.05.2026 18:37 Відповісти
За переконання ЄС в необхідності "Північного 2", і початок його будівництва, Штайнмаєр після відставки дістав посаду в наглядовій раді, і мільйон євро на рік. Плата від Пуйла.
10.05.2026 18:42 Відповісти
Це старе мудило,вже робило "формулу Штайнмаєра" в 2014-2017годах....помним...Поэтому,хай цей живий труп іде нах...
10.05.2026 19:16 Відповісти
Досить дрочить на неіснуючі перемовини.
10.05.2026 18:37 Відповісти
Якшо на них вибирають представника , то вони таки вже існуючі.
10.05.2026 19:08 Відповісти
перемовинм може і будуть, 50/50%, або як кажуть у нас на двоє бабка ворожила, а штанмаєра в них точно не буде - заявив Мерц !!!
11.05.2026 08:29 Відповісти
За переконання ЄС в необхідності "Північного 2", і початок його будівництва, Штайнмаєр після відставки дістав посаду в наглядовій раді, і мільйон євро на рік. Плата від Пуйла.
10.05.2026 18:42 Відповісти
"Штайнмаєр після відставки дістав посаду в наглядовій раді"

что ты мелешь? штайнмаер действующий президент германии
10.05.2026 18:46 Відповісти
Ну так і в Штанмайєра теж "рильце в пушку", бо Штайнмаєр дуже активно підтримував проекти, що поглиблювали енергетичну залежність Німеччини від Росії, зокрема будівництво газопроводу «Північний потік-2», правда після 24 лютого 2022 року Штайнмаєр визнав, що його попередня політика щодо Росії була помилковою, зокрема підтримка «Північного потоку-2».
10.05.2026 19:56 Відповісти
Та в в нього не "рильце в пушку", а за пухом і рила не видно...
11.05.2026 01:01 Відповісти
Хоча Ви пишите неправду, але чому нам ображатися на європейців, коли кандидат у президенти Зеленський, в пізніше вже і президент дав сигнал європейцям, що мов дружіть з росією і пуйлом. Що пуйло мирний пацан, то Порошенко не бажає закінчити війну, бо він на ній наживається.
10.05.2026 18:55 Відповісти
То ви мабуть мали на увазі Шрьодера. Бо Штанмайер зараз працює в ФРН президентом і має зарплатню від Німеччини.
11.05.2026 08:35 Відповісти
Те що європа почала серйозно розглядати переговори, це дивно, але і дуже добре.
З'являється обережний оптимізм, що скоро війна нарешті може завершитися.
10.05.2026 18:47 Відповісти
чого доброго то ? думаєте наступний раунд війни буде простішим ? скоріш складнішим ..
10.05.2026 20:54 Відповісти
Який нахер наступний, божевільний? Україна цей вже не переживе і буде заселена азіато-африканцями. Наступний раз воювати дурних не буде.
11.05.2026 00:59 Відповісти
вам з за кордону видніше.. а мені доведеться , куди ж дінусь . здаватися не звик ..
11.05.2026 09:40 Відповісти
А білорусія буде заселена азіато-африканцями?
11.05.2026 18:13 Відповісти
Можливо, але україна набагато раніше.
11.05.2026 20:32 Відповісти
Нічого дивного, Трамп почав показово виводити війська США з Європи, щоб країнам ЄС було меньше бажання ховатися за Україну і США
11.05.2026 00:02 Відповісти
Думала він помер. З Кісінжером переплутала.
10.05.2026 18:55 Відповісти
Да лучше б уже сдох !, кремлевская прокладка этот шмаЭр …
10.05.2026 21:17 Відповісти
Штанмайер - нормальний дядька. Був час, коли йому путька з ангелою мізки промивали, але потім він доїхав до Бучи, жахнувся, схаменувся, вибачився за свою "формулу", і тепер топить за Україну, аж пір'я летить!
11.05.2026 08:40 Відповісти
И про шо писдеть будете? Вас ЗЕдрот просил?
10.05.2026 18:55 Відповісти
Может лучше уже Меркель?) Но новость сдержанно оптимистичная. Есть шанс на договорняк хотя бы в течении года. Он будет гнилой и несправедливый, но все равно будет. Рано или поздно. И лучше раньше , чем позже или совсем поздно. Желающими кардоны 91 года ещё будет время отбить Покровск.
10.05.2026 18:58 Відповісти
Договорняк продержится два , максимум 3 года.
10.05.2026 19:08 Відповісти
Штайнмаєр публічно визнав, що їх план по умиротворенню пуйла після 2014 року, був помилковим.
Меркель навпаки, заявила, що зробила все правильно і провини не відчуває.
Так що Меркель точно не кращий варіант.
10.05.2026 21:09 Відповісти
Стікає кров'ю та воює Україна але ЄС готує перемовника. Це сюр якийсь.
10.05.2026 19:08 Відповісти
А коли штати були перемовниками (ну, оті два #иди, що лапшали трампадлу), це не було сюром? Територіально ми знаходимось в Європі, і саме еуропейці найбільш зацікавлені у закінченні війни задля своєї безпеки. Інша справа, що для #уйла ЄС слабаки, а от штати - сила. І зміна ставлення #уйла до участі еуропейців у перемовинах це вже щось...
10.05.2026 19:21 Відповісти
Така сама лажа, особливо коли наші на перемовини щодо війни їдуть до США та ще й заявляють про якийсь " прогрес" наче ми зі штатами воюємо 😸
10.05.2026 19:42 Відповісти
Коли перемовники тільки Штати, то виходить, що двоє (рашка з трумпом) проти одного (України). Європа сама запропонувала участь в перемовинах, щоб стати на бік України.
Чому ви вважаєте це сюром? Як на мене, то нормальна рівновага.
11.05.2026 08:45 Відповісти
Про що перемовини?

Параша напала на ЄС?
10.05.2026 19:09 Відповісти
Нє, не підійде - "...у тєбя ліцо кіслоє..." (с)
10.05.2026 19:14 Відповісти
Це старе мудило,вже робило "формулу Штайнмаєра" в 2014-2017годах....помним...Поэтому,хай цей живий труп іде нах...
10.05.2026 19:16 Відповісти
якщо вже чесно за всі обставини - то його первородна формула була вигідна Україні. А вже препарована касапами (яку, до речі, Зеля підписав в Парижі 09/12.2019) - звісно, ні.
10.05.2026 19:23 Відповісти
Якщо хочете вести переговори з касапами про майбутнє Європи за спиною України - то так і скажіть. Нєху виляти задом.
10.05.2026 19:21 Відповісти
Цілком підходяща кандидатура до компанії Вітька з Зятьком😆
10.05.2026 20:04 Відповісти
вітькоф зятькоф штайнмаєркоф!
10.05.2026 20:53 Відповісти
Це ж вже було!(с)
10.05.2026 21:15 Відповісти
Меркель надо выдвигать. Фрау Рибентроп , знает Путина лучше всех. Он её даже собакой пугал.
10.05.2026 21:17 Відповісти
Таких перемовників нам не треба !
10.05.2026 21:59 Відповісти
Немає і не буде ніяких перемовин, Європа може тільки почати бойові дії проти кацапстану щоб швидше знищити терористичний режим і при цьому допомогти Україні швидше закінчити війну!
10.05.2026 22:21 Відповісти
10.05.2026 23:45 Відповісти
От не знаю як буде українською "мля!".
Тому вибачте мою французьку:
Мля, законсервуйте вже цього штайнмайера - де тільки раша воює, то скрізь ці штани майєра майорять і пропонують план, як тій раші шматок колишньої совєцької республіки передати.
Карабахський конфлікт - план штайнмаєра і 30 років законсервованої війни та окупації
Придністровський конфлікт - план цього ж кента та рашкованський гнійник між молдовою та україною.
Може вже досить друзів пуйла проштовхувати у будьяку шпарину?
11.05.2026 03:07 Відповісти
Забув.... ще ж є класний план цих же штанів з бекграундом щодо грузії від 2008 року.
11.05.2026 03:13 Відповісти
Так і буде - ігра слів, що не перекладається)))

В українській - інші слова)))
11.05.2026 08:37 Відповісти
*гра)))
11.05.2026 08:38 Відповісти
Ну треба ж еврочиновникам якось виправдовувати бездарний політичний паразитизм... Місяці "інтенсивної роботи, сотні круглих столів, зустрічі, поїздки, фуршети, готелі, перельоти, підготовка документів. секретарі, помічники, юристи, політологи. Це все гроші і час. В результаті "пшик" який був заплановиний з самого початку всієї метушні. Головне що оплачений...
11.05.2026 03:27 Відповісти
Штайнмаер и Шредер - два сапога... со времён своей "комсомольской" юности неразлучны... и неразлучны с гэдээровскими и совково-гэбэшными "комсомольцами" ... лучших друзей )(уйла в ЕС не найти... хотя такого мусора рангом пониже - в избытке...
11.05.2026 07:57 Відповісти
Німеччина може висунути Штайнмаєра як перемовника між Євросоюзом і Росією ?

Штайнмаєра ? Штайнмаєр соратник Шредера і Меркель - "закляті друзі" України
11.05.2026 08:07 Відповісти
А як з Бівісом і Батхетом із сша...
11.05.2026 08:12 Відповісти
 
 