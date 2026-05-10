Німеччина може висунути Штайнмаєра як перемовника між Євросоюзом і Росією ?

У Німеччині можуть обговорити можливість залучення чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до переговорного процесу щодо російсько-української війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі німецького видання Spiegel з посиланням на джерела в урядовій коаліції.

За даними журналістів, у керівних колах Німеччини розглядають Штайнмаєра як одного з можливих представників Євросоюзу на переговорах. Остаточного рішення поки немає, але ідею планують обговорити всередині коаліції.

Термін повноважень президента Німеччини завершується на початку 2027 року, що також впливає на дискусію щодо його майбутньої ролі на міжнародній арені.

Можливий переговорний формат

У матеріалі зазначається, що паралельно обговорюється варіант так званого переговорного тандему. Йдеться про можливу участь колишнього канцлера Герхарда Шредера разом зі Штайнмаєром.

Джерела пояснюють, що самостійно Шредеру може бути складно виконати таку роль, однак у парі з чинним президентом це виглядало б більш переконливо.

"Не схоже, що Шредер сам впорається з таким великим завданням, але переговорний дует може бути цікавою ідеєю", - йдеться у матеріалі видання.

При цьому невідомо, чи має така ініціатива широку підтримку серед політиків, або ж поки що йдеться лише про окремі пропозиції.

Реакція Берліна і політичні суперечки

Водночас у німецькому уряді стримано ставляться до пропозиції Кремля щодо участі Шредера у переговорах. Там вважають, що це може бути спробою вплинути на єдність Євросоюзу.

Частина представників Соціал-демократичної партії Німеччини закликає не відкидати жодних варіантів, якщо вони можуть наблизити мир. Інші ж політики відкрито критикують ідею співпраці з фігурами, які мають зв’язки з російською владою.

Варто зазначити, що Штайнмаєр уже мав досвід участі у переговорах до початку повномасштабної війни, тому його кандидатура розглядається як така, що має дипломатичний бекграунд.

Що передувало?

Нагадаємо, що 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.

