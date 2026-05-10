У РФ наполягають на виведенні ЗСУ з Донбасу: Врегулювання не зрушить з місця навіть після 10 раундів переговорів
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков знову заявив про необхідність відведення українських військ із Донбасу для продовження переговорів про припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
РФ вимагає виведення ЗСУ з Донбасу
"Врегулювання в Україні без виведення ЗСУ з Донбасу не зрушить з місця навіть після 10 раундів переговорів", – заявив Ушаков.
За його словами, "Київ рано чи пізно усвідомить, що йому доведеться вивести війська з Донбасу, та зробить це".
Роль США
Крім того, Ушаков заявив, що не згоден із твердженнями, ніби США "кидають" українську проблематику.
"Рано чи пізно, я думаю, доволі скоро, наші постійні колеги Стів Віткофф і Кушнер приїдуть до Москви, і ми продовжимо з ними діалог", – зазначив він.
Ультиматум РФ
- Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.
- Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2 місяців.
Таке ЗА межами іх уяви.
По іншому не буде...
Колективний пуйло гне пальці веєром та звик розмовляти ультиматумами.
Вонючка недолуга з "Дінастіі" навіть не виставила від імені 🇺🇦 вимоги, щоб цапи відпустили полонених. Тупо все злила заради *********** "ги ги зєля щєля указ видав, ги ги який потужний"