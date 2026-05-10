У РФ наполягають на виведенні ЗСУ з Донбасу: Врегулювання не зрушить з місця навіть після 10 раундів переговорів

Ушаков про переговори

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков знову заявив про необхідність відведення українських військ із Донбасу для продовження переговорів про припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

РФ вимагає виведення ЗСУ з Донбасу

"Врегулювання в Україні без виведення ЗСУ з Донбасу не зрушить з місця навіть після 10 раундів переговорів", – заявив Ушаков.

За його словами, "Київ рано чи пізно усвідомить, що йому доведеться вивести війська з Донбасу, та зробить це".

Роль США

Крім того, Ушаков заявив, що не згоден із твердженнями, ніби США "кидають" українську проблематику.

"Рано чи пізно, я думаю, доволі скоро, наші постійні колеги Стів Віткофф і Кушнер приїдуть до Москви, і ми продовжимо з ними діалог", – зазначив він.

Ультиматум РФ

  • Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.
  • Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2 місяців.

Топ коментарі
Україна вимагає виведення окупаційних військ параші зі своєї території.
10.05.2026 15:55 Відповісти
А чому в Україні не наполягають на виведені всіх ВС РФ хочаб на кордони 2013 року,не говорячи вже за 1918!
10.05.2026 15:59 Відповісти
Йух в рот кацапу, щоб голова не шаталась!
10.05.2026 15:55 Відповісти
Вони надіються на Оманські договорняки
10.05.2026 17:26 Відповісти
Бо Вови-недомірки(ху+зє) не очікували,що ЗСУ+ украінці почнуть спротив БЕЗ наказу веровного царА зє! Який вийшов,доречі,за добу ПІСЛЯ початку бойових дій!
Таке ЗА межами іх уяви.
10.05.2026 20:05 Відповісти
Подивимось, що ви до кінця року заспіваєте...
10.05.2026 16:55 Відповісти
Ти пророк !!!
10.05.2026 17:41 Відповісти
Черговий сеанс кремлівського шизофренізму: вони там знову надувають щоки й вимагають виходу ЗСУ з Донбасу, ніби мають на це бодай якесь право, сидячи на своіх болотах московіі. Вірити, що здача територій зупинить цю пухлину - це як годувати крокодила власною рукою в надії на його раптове веганство. Насправді всі ці ,,раунди переговорів'' - лише дешевий театр для корисних ідіотів. Війна затихне не через папірці, а тільки тоді, коли в мордору реально вичерпається людське м'ясо та гроші на війну, а іржава імперська машина впреться в бетонну стіну фізичної неможливості просунутися далі. Донбас для них - лише чергова закуска, а не фінальна мета, тому зупиняться вони лише там, де їм остаточно виб'ють зуби й перекриють кисень.....
По іншому не буде...
10.05.2026 17:01 Відповісти
Правду пишеш.
10.05.2026 17:44 Відповісти
Та і давно ясно.
Колективний пуйло гне пальці веєром та звик розмовляти ультиматумами.
Вонючка недолуга з "Дінастіі" навіть не виставила від імені 🇺🇦 вимоги, щоб цапи відпустили полонених. Тупо все злила заради *********** "ги ги зєля щєля указ видав, ги ги який потужний"
10.05.2026 17:25 Відповісти
так і запишемо, москалям більше параду не дозволяти, у них потім вялічіє чухається
10.05.2026 17:49 Відповісти
А Україна наполягає на виведення російських військ з всієї території України.
10.05.2026 17:53 Відповісти
Зє ,як пересидент і верховний ухилянт,НЕ наполягає!
10.05.2026 20:07 Відповісти
Нпз в капотні має бути знищений. Перетворимо москву на туапсе ⚡️
10.05.2026 18:02 Відповісти
Москва повинна палати тільки тоді є справжній шанс закінчити гідно цю війну. Вони відчують війну лише коли Москва буде палати.
10.05.2026 18:15 Відповісти
Треба Євросоюзу сильніше тиснути на Росію, щоб Путін негайно вивів війська з України..
11.05.2026 06:11 Відповісти
