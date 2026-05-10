Помічник російського диктатора Юрій Ушаков знову заявив про необхідність відведення українських військ із Донбасу для продовження переговорів про припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Врегулювання в Україні без виведення ЗСУ з Донбасу не зрушить з місця навіть після 10 раундів переговорів", – заявив Ушаков.

За його словами, "Київ рано чи пізно усвідомить, що йому доведеться вивести війська з Донбасу, та зробить це".

Роль США

Крім того, Ушаков заявив, що не згоден із твердженнями, ніби США "кидають" українську проблематику.

"Рано чи пізно, я думаю, доволі скоро, наші постійні колеги Стів Віткофф і Кушнер приїдуть до Москви, і ми продовжимо з ними діалог", – зазначив він.

