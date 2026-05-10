РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4590 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
6 343 107

В РФ настаивают на выводе ВСУ из Донбасса: урегулирование не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров

Ушаков о переговорах

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков вновь заявил о необходимости вывода украинских войск из Донбасса для продолжения переговоров о прекращении огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ требует вывода ВСУ из Донбасса

"Урегулирование в Украине без вывода ВСУ из Донбасса не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров", – заявил Ушаков.

По его словам, "Киев рано или поздно осознает, что ему придется вывести войска из Донбасса, и сделает это".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД на ультиматум РФ по Донбассу: Москва стремится к передышке, лжецы разоблачены

Роль США

Кроме того, Ушаков заявил, что не согласен с утверждениями, будто США "бросают" украинскую проблематику.

"Рано или поздно, я думаю, довольно скоро, наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, и мы продолжим с ними диалог", – отметил он.

Читайте: Мадяр (Бровди) о планах Путина захватить Донбасс за несколько месяцев: "Что он курит? Это нереалистично"

Ультиматум РФ

  • Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.
  • Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.

Автор: 

переговоры (5765) Донбасс (26318) Ушаков Юрий (29)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Україна вимагає виведення окупаційних військ параші зі своєї території.
показать весь комментарий
10.05.2026 15:55 Ответить
+30
А чому в Україні не наполягають на виведені всіх ВС РФ хочаб на кордони 2013 року,не говорячи вже за 1918!
показать весь комментарий
10.05.2026 15:59 Ответить
+27
Йух в рот кацапу, щоб голова не шаталась!
показать весь комментарий
10.05.2026 15:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Правду пишеш.
показать весь комментарий
10.05.2026 17:44 Ответить
Та і давно ясно.
Колективний пуйло гне пальці веєром та звик розмовляти ультиматумами.
Вонючка недолуга з "Дінастіі" навіть не виставила від імені 🇺🇦 вимоги, щоб цапи відпустили полонених. Тупо все злила заради *********** "ги ги зєля щєля указ видав, ги ги який потужний"
показать весь комментарий
10.05.2026 17:25 Ответить
так і запишемо, москалям більше параду не дозволяти, у них потім вялічіє чухається
показать весь комментарий
10.05.2026 17:49 Ответить
А Україна наполягає на виведення російських військ з всієї території України.
показать весь комментарий
10.05.2026 17:53 Ответить
Зє ,як пересидент і верховний ухилянт,НЕ наполягає!
показать весь комментарий
10.05.2026 20:07 Ответить
Нпз в капотні має бути знищений. Перетворимо москву на туапсе ⚡️
показать весь комментарий
10.05.2026 18:02 Ответить
Москва повинна палати тільки тоді є справжній шанс закінчити гідно цю війну. Вони відчують війну лише коли Москва буде палати.
показать весь комментарий
10.05.2026 18:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 