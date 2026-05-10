В РФ настаивают на выводе ВСУ из Донбасса: урегулирование не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков вновь заявил о необходимости вывода украинских войск из Донбасса для продолжения переговоров о прекращении огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

РФ требует вывода ВСУ из Донбасса

"Урегулирование в Украине без вывода ВСУ из Донбасса не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров", – заявил Ушаков.

По его словам, "Киев рано или поздно осознает, что ему придется вывести войска из Донбасса, и сделает это".

Роль США

Кроме того, Ушаков заявил, что не согласен с утверждениями, будто США "бросают" украинскую проблематику.

"Рано или поздно, я думаю, довольно скоро, наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, и мы продолжим с ними диалог", – отметил он.

Ультиматум РФ