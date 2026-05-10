6 343 107
В РФ настаивают на выводе ВСУ из Донбасса: урегулирование не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков вновь заявил о необходимости вывода украинских войск из Донбасса для продолжения переговоров о прекращении огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
РФ требует вывода ВСУ из Донбасса
"Урегулирование в Украине без вывода ВСУ из Донбасса не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров", – заявил Ушаков.
По его словам, "Киев рано или поздно осознает, что ему придется вывести войска из Донбасса, и сделает это".
Роль США
Кроме того, Ушаков заявил, что не согласен с утверждениями, будто США "бросают" украинскую проблематику.
"Рано или поздно, я думаю, довольно скоро, наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, и мы продолжим с ними диалог", – отметил он.
Ультиматум РФ
- Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.
- Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.
Топ комментарии
+50 Олександр Петров #550901
показать весь комментарий10.05.2026 15:55 Ответить Ссылка
+30 Aleks Wav
показать весь комментарий10.05.2026 15:59 Ответить Ссылка
+27 Грицько Злий
показать весь комментарий10.05.2026 15:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Колективний пуйло гне пальці веєром та звик розмовляти ультиматумами.
Вонючка недолуга з "Дінастіі" навіть не виставила від імені 🇺🇦 вимоги, щоб цапи відпустили полонених. Тупо все злила заради *********** "ги ги зєля щєля указ видав, ги ги який потужний"