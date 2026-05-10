Німеччина знову намагається придбати у США ракети Tomahawk, - FT

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує відвідати Вашингтон, щоб переконати США погодити продаж далекобійних крилатих ракет Tomahawk, після відмови Пентагону від планів розмістити у ФРН американський батальйон із цією зброєю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила Financial Times.

Що відомо

Джерела видання повідомили, що уряд ФРН сподівається переконати адміністрацію Дональда Трампа погодити продаж крилатих ракет Tomahawk разом із наземними пусковими установками Typhon. Для просування цього питання міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує поїздку до Вашингтона.

Зазначається, що вперше Німеччина звернулася до США із пропозицією про купівлю далекобійних систем у липні минулого року, проте у Вашингтоні на неї досі не відповіли.

Відносини Трампа і Мерца

Як повідомили джерела, візит Пісторіуса залежатиме від того, чи вдасться організувати його зустріч із главою Пентагона Пітом Гегсетом. Це, як зазначається, не гарантовано на тлі погіршення відносин між Трампом і канцлером Фрідріхом Мерцом через війну в Ірані.

"Головне - мати ударні можливості в Європі", - наголосив один зі співрозмовників в уряді ФРН.

Крім того, інше джерело припустило, що Берлін може погодитися доплатити, щоб забезпечити угоду про купівлю.

Водночас наголошується, що Японія та Нідерланди вже очікують на постачання замовлених ракет Tomahawk.

