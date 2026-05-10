Німеччина знову намагається придбати у США ракети Tomahawk, - FT

Німеччина хоче купити у США Tomahawk

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує відвідати Вашингтон, щоб переконати США погодити продаж далекобійних крилатих ракет Tomahawk, після відмови Пентагону від планів розмістити у ФРН американський батальйон із цією зброєю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила Financial Times.

Що відомо

Джерела видання повідомили, що уряд ФРН сподівається переконати адміністрацію Дональда Трампа погодити продаж крилатих ракет Tomahawk разом із наземними пусковими установками Typhon. Для просування цього питання міністр оборони ФРН Борис Пісторіус планує поїздку до Вашингтона.

Зазначається, що вперше Німеччина звернулася до США із пропозицією про купівлю далекобійних систем у липні минулого року, проте у Вашингтоні на неї досі не відповіли.

Відносини Трампа і Мерца

Як повідомили джерела, візит Пісторіуса залежатиме від того, чи вдасться організувати його зустріч із главою Пентагона Пітом Гегсетом. Це, як зазначається, не гарантовано на тлі погіршення відносин між Трампом і канцлером Фрідріхом Мерцом через війну в Ірані.

"Головне - мати ударні можливості в Європі", - наголосив один зі співрозмовників в уряді ФРН.

Крім того, інше джерело припустило, що Берлін може погодитися доплатити, щоб забезпечити угоду про купівлю.

Водночас наголошується, що Японія та Нідерланди вже очікують на постачання замовлених ракет Tomahawk.

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.
  • Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.

Так в Німеччині є Таурус...Чи немає?...Оце вам і все...Про корупцію нам розповідають ті,які самі з повітря гроші по кишенях розпихують в ще більших масштабах. Потужий ЄС💪
10.05.2026 12:54 Відповісти
У таурусів дальність 500 км, у томагавків - 2500 км. Різниця велика.
10.05.2026 13:31 Відповісти
З чого будуть запускати?
10.05.2026 14:09 Відповісти
С установки МК41, которые Германия и планировала закупить вместе с ракетами.
10.05.2026 15:16 Відповісти
Прежде чем нести чушь, откройте Википедию и прочтите о разнице между таурусами и томагавками.
10.05.2026 13:37 Відповісти
Прежде чем пи₴деть,задайтесь вопросом, зачем вообще Германии Томагавки? Украине передать втихаря? Ага. Щас.
10.05.2026 15:01 Відповісти
П@здите здесь, пока что, только вы. Хотя истинные мотивы и обстоятельства покупки можно узнать в два клика.
Но это если хотеть узнать.
10.05.2026 15:13 Відповісти
Не,не,не....Не надо вот это вот "загуглите". Какие истиные мотивы? Или пи₴добол.
10.05.2026 16:24 Відповісти
Хорошо, видимо вас в Гугле забанили. У Германии нет ракет с дальностью более 1000 км. Одновременно с этим, на данный момент, Германия является основным участником мероприятий с целью обеспечения безопасности стран Балтии.
И для этого Германия желает приобрести установки МК41 с 400 ракетами томагавк.
10.05.2026 18:11 Відповісти
Плюс была инфа,что Германия,Франция и Великобритания могут помочь сша с разблокированием ормуза в обмен на поставку ракет томагавк Украине
11.05.2026 05:39 Відповісти
Зрада, зрада, аааааааа🤦‍♂️
10.05.2026 13:46 Відповісти
Головне коли "рука-ліцо" не намазувати руку клеєм.
10.05.2026 15:05 Відповісти
знову?
тобто бюргери не виліковні?
бюргери не хочуть своє, бюргери дрочать на піндоське?
ой, така криза у фольцвагені, ой йой йой.....
обісралися з заводами в китаї?
10.05.2026 12:58 Відповісти
У немцев есть стационарные пусковые для томагавков, нужны к ним ракеты.
10.05.2026 13:43 Відповісти
Україна чому своє не хоче?
10.05.2026 15:57 Відповісти
Трамп у свому хвойдаріумі поводиться як хвойда-первістка: - Цьому дам, цьому дам, а цей не пройшов іспити на полігоні "Томагавк-Епштейн" - тому геть "Нєкрасівий"!
10.05.2026 12:58 Відповісти
До США полюбому прибіжать,але спочатку понадувають щоки.
10.05.2026 13:04 Відповісти
"Даже" Украине завернули в газету, шо уж тут светит немцам).
10.05.2026 13:07 Відповісти
А тауруси??? Навіщо вам томагавки, якщо своє є???

Чи вже немає?
10.05.2026 13:09 Відповісти
Вони не дотягують до Томагавк.Вони наближені до AGM-158.
10.05.2026 13:11 Відповісти
Тоді нехай нем віддають
10.05.2026 13:18 Відповісти
В нас є круті Фламінго.
10.05.2026 13:50 Відповісти
Таурси мабуть як Фламінго, на аркуші їх сотні, а по факту щось/десь/кудись наче і є/літає.
10.05.2026 13:10 Відповісти
Так сотні,це дуже мало.А комплекси Тайфун,розраховані на далекобійні удари і на різні ракети.
10.05.2026 13:12 Відповісти
А чому би свої не зробити? Хай беруть приклад з України.
10.05.2026 13:12 Відповісти
Своє потрібно робити, щоб ніколи не залежати ні від якого ідіота навіть тимчасово.
10.05.2026 13:21 Відповісти
Це не завжди працює.
10.05.2026 13:24 Відповісти
А де ж Тауруси?
10.05.2026 13:22 Відповісти
Так вони є.Але їх не багато і вони по дальності не дотягують,до Томагавк.
10.05.2026 13:51 Відповісти
Після відмови продати томагавки відновлення ракетної програми буде виправданим. Власне, про це і йдеться. Зрештою, Німеччина першою і створила і застосувала і крилаті, і балістичні ракети. Союзникам є про що згадати, особливо у Лондоні. У них балістика літала на паливі з спирту, який гнали з картоплі. За три роки німці тоді виготовили і запустили набагато більше ракет, ніж використали проти України побідобєси за всю повномасштабку. Тож нащадки фон Брауна реально можуть повторить і це декому може дуууже не сподобатись.
10.05.2026 13:39 Відповісти
Там через лет 50 будут одни нащадки пророка Мухамеда, о чем речь?
10.05.2026 16:54 Відповісти
тоді всім кінець
10.05.2026 18:20 Відповісти
Дійсно не розумію чому німці своє не роблять. І гроші б в економіці країни залишились
Не з 0 ж робити, напрацювання є, за роки війни можна було б допилити характеристики і збільшити дальність
10.05.2026 13:49 Відповісти
ТОму що в бундесхаліфаті вже нікому це робити.
10.05.2026 15:38 Відповісти
І справді, не по Лондону ж FAU 6 випробовувати. І полігончик безкоштовний - до Сахаліна.
10.05.2026 16:38 Відповісти
Для писателей, не читателей! Таурус - дальность 650 км, Томагавк - 2500 км, плюс мерикосы перенесли в Германию пусковой наземный центр для Томагавков.
10.05.2026 13:51 Відповісти
Так комсплекс Тайфун це перспективи на новітні ракети.
10.05.2026 15:53 Відповісти
ЦЕ ТАК СМІШНО)))

Німці ЯКІ САМІ ПРИДУМАЛИ РАКЕТИ, які придумали балістику, які перевинайшли крилаті ракети ЩОСЬ ТАМ ПРОСЯЯТЬ.

Таке буває коли 30% твоєї країни уже не німці, а решта за 50 років пропаганди перетворились в рожевих поні
10.05.2026 13:52 Відповісти
В них такий потужний ВПК і стільки грошей, що є сенс, в цих умовах, розробити свої ракети такої дальності. Тим паче, що більшість компонентів для цього в них є вже готових. І при потребі в тисячі штук - це рентабельно і актуально зараз зробити.
10.05.2026 13:54 Відповісти
Мені здається Німеччина давно могла свої вже зробити
10.05.2026 13:55 Відповісти
Після "царювання" всіляких шрьодерів, меркелів Бундесвер скотився до опереточної армії, наприклад, станом на 2023-2024 роки, за різними оцінками, німецька армія (Бундесвер) мала на озброєнні близько 300-320 основних бойових танків Leopard із них 200 навчальних. Для порівняння 2017 рік в Бундесвері було 200 танків, а в ОРДЛО 700 танків.
10.05.2026 14:23 Відповісти
Всі в Європі так.У Франції нічим не краще.В ордло вже ніяких танків взагалі немає.Всі згоріли.
10.05.2026 15:54 Відповісти
Нехай купують в України ракети Фламінго, вони набагато кращі за Томагавк і набагато дешевші!
10.05.2026 16:06 Відповісти
У них креслення цього чуда свої є, початок розробки 1932 рік, запуск у виробництво 1942, тираж 30 тисяч штук V-1.. Початок бойового застосування 1944. Лондон прийняв біля 2400 апаратів (втрати серед населення 24000).
10.05.2026 16:45 Відповісти
Та не , щас даже нет смысла пытаться. Трамп не даст добро
10.05.2026 16:51 Відповісти
 
 