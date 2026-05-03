Німеччина може лишитися без американських "Томагавків", - Reuters

США переглянули військові плани щодо Німеччини та відмовилися від розміщення крилатих ракет "Томагавк" на її території.

Йдеться про рішення не розгортати у ФРН батальйон, оснащений ракетами з дальністю до 2500 км. Цей крок узгоджено в межах ширшого перегляду американської військової присутності в Європі, який передбачає також скорочення контингенту США в Німеччині.

Ставка на стримування, яка не відбулася

Раніше Берлін наполягав на розміщенні "Томагавків" як важливого елемента стримування Росії. Відповідну домовленість було досягнуто ще у 2024 році між тодішнім президентом США Джо Байденом та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Планувалося, що батальйон буде розгорнутий до кінця 2026 року як тимчасовий захід. Його метою було посилити обороноздатність Європи на період, поки країни ЄС працюють над створенням власних аналогічних ракетних систем.

Це набагато більш тривожна новина, ніж просто виведення військ, адже йдеться про втрату інструменту стримування на ранніх етапах загрози.

Експерти зазначають, що ракети такого типу дозволяють реагувати на потенційну небезпеку ще до її наближення до кордонів НАТО.

Ризики для безпеки та прогалина в обороні

Аналітики попереджають, що відмова від розміщення "Томагавків" може створити серйозну прогалину в системі стримування. Особливо з огляду на наявність російських ракет у Калінінградській області, які вже становлять загрозу для регіону.

За словами експертів, Німеччина наразі не має власних систем, здатних забезпечити симетричну відповідь. Очікується, що європейські оборонні програми зможуть частково компенсувати цей дефіцит, але це потребуватиме часу.

Паралельно Пентагон ухвалив рішення про виведення близько 5 тисяч американських військових із Німеччини протягом найближчих 6–12 місяців. Це може додатково вплинути на баланс сил у Європі.

Президент США Дональд Трамп також допускав можливість подальшого скорочення військової присутності ще в кількох європейських країнах.

Я помилявся, коли думав що трамп, проросійський чудак! Цей педофіл, насправді, звичайний агент ФСБ...
Евгений Да никакой Трамп не агент ФСБ. Он просто однояйцевый близняшка Путина. Так бывает. Путин царь, и рыжий дико ему завидует. Достаточно вспомнить как он рисовал себя королём USA. Он хочет быть таким царём как Путин. Он ненавидит Европу так же как Путин. Он терпеть не может Украину, так же как Путин. Нам не повезло.
Очень надеюсь, что США скоро останутся без Чубчика.
Європа вже робить кроки для створення такої зброї:
European Long Range Strike Approach (ELSA):
Учасники: Франція, Німеччина, Італія, Польща.
Мета: Спільна розробка крилатої ракети наземного базування з дальністю 2000 км. Декларацію про наміри підписано на саміті НАТО у липні 2024 року.Land-Launched Cruise Missile (LCM) від MBDA:Європейський лідер у виробництві ракет, компанія MBDA, вже представила концепт LCM.Він базується на морській ракеті MdCN (Missile de Croisière Naval), яка фактично вже є французьким аналогом Tomahawk.
Перевага: Менше часу на розробку, оскільки технологія вже перевірена на флоті.
Німецько-норвезька розробка (SuperSonic Strike Missile):
Компанії Kongsberg та Diehl розробляють високошвидкісну ракету 3SM Tyrfing.Вона орієнтована на швидкість та маневровість для подолання ППО.
Найбільш реальним шляхом є адаптація французької ракети MdCN для наземних пускових установок у межах консорціуму MBDA. Це дозволило б отримати готову зброю вже до кінця 2030.
Україна повинна долучитися до розробки ELSA.
Це могло б дати нашим інженерам доступ до технологій, а Європі - унікальний бойовий досвід.
