Німеччина може лишитися без американських "Томагавків", - Reuters

США переглянули військові плани щодо Німеччини та відмовилися від розміщення крилатих ракет "Томагавк" на її території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Йдеться про рішення не розгортати у ФРН батальйон, оснащений ракетами з дальністю до 2500 км. Цей крок узгоджено в межах ширшого перегляду американської військової присутності в Європі, який передбачає також скорочення контингенту США в Німеччині.

Також читайте: США витратили понад 1000 ракет Tomahawk і до 2000 ракет ППО з початку війни в Ірані, - WSJ

Ставка на стримування, яка не відбулася

Раніше Берлін наполягав на розміщенні "Томагавків" як важливого елемента стримування Росії. Відповідну домовленість було досягнуто ще у 2024 році між тодішнім президентом США Джо Байденом та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Планувалося, що батальйон буде розгорнутий до кінця 2026 року як тимчасовий захід. Його метою було посилити обороноздатність Європи на період, поки країни ЄС працюють над створенням власних аналогічних ракетних систем.

Це набагато більш тривожна новина, ніж просто виведення військ, адже йдеться про втрату інструменту стримування на ранніх етапах загрози.

Експерти зазначають, що ракети такого типу дозволяють реагувати на потенційну небезпеку ще до її наближення до кордонів НАТО.

Також читайте: Трамп повідомив Конгрес США про те, що війна з Іраном завершена, - Politico

Ризики для безпеки та прогалина в обороні

Аналітики попереджають, що відмова від розміщення "Томагавків" може створити серйозну прогалину в системі стримування. Особливо з огляду на наявність російських ракет у Калінінградській області, які вже становлять загрозу для регіону.

За словами експертів, Німеччина наразі не має власних систем, здатних забезпечити симетричну відповідь. Очікується, що європейські оборонні програми зможуть частково компенсувати цей дефіцит, але це потребуватиме часу.

Паралельно Пентагон ухвалив рішення про виведення близько 5 тисяч американських військових із Німеччини протягом найближчих 6–12 місяців. Це може додатково вплинути на баланс сил у Європі.

Президент США Дональд Трамп також допускав можливість подальшого скорочення військової присутності ще в кількох європейських країнах.