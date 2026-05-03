РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8042 посетителя онлайн
Новости
4 162 49

Германия может остаться без американских "Томагавков", - Reuters

Германия останется без американских "Томагавков"

США пересмотрели военные планы в отношении Германии и отказались от размещения крылатых ракет "Томагавк" на ее территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о решении не развертывать в ФРГ батальон, оснащенный ракетами с дальностью до 2500 км. Этот шаг согласован в рамках более широкого пересмотра американского военного присутствия в Европе, который предусматривает также сокращение контингента США в Германии.

Читайте также: США израсходовали более 1000 ракет Tomahawk и до 2000 ракет ПВО с начала войны в Иране, - WSJ

Ставка на сдерживание, которая не состоялась

Ранее Берлин настаивал на размещении "Томагавкоа" как важного элемента сдерживания России. Соответствующая договоренность была достигнута еще в 2024 году между тогдашним президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Планировалось, что батальон будет развернут до конца 2026 года в качестве временной меры. Его целью было усилить обороноспособность Европы на период, пока страны ЕС работают над созданием собственных аналогичных ракетных систем.

Это гораздо более тревожная новость, чем просто вывод войск, ведь речь идет о потере инструмента сдерживания на ранних этапах угрозы.

Эксперты отмечают, что ракеты такого типа позволяют реагировать на потенциальную опасность еще до ее приближения к границам НАТО.

Читайте также: Трамп сообщил Конгрессу США о том, что война с Ираном завершена, - Politico

Риски для безопасности и пробел в обороне

Аналитики предупреждают, что отказ от размещения "Томагавков" может создать серьезный пробел в системе сдерживания. Особенно с учетом наличия российских ракет в Калининградской области, которые уже представляют угрозу для региона.

По словам экспертов, Германия пока не располагает собственными системами, способными обеспечить симметричный ответ. Ожидается, что европейские оборонные программы смогут частично компенсировать этот дефицит, но это потребует времени.

Параллельно Пентагон принял решение о выводе около 5 тысяч американских военных из Германии в течение ближайших 6–12 месяцев. Это может дополнительно повлиять на баланс сил в Европе.

Президент США Дональд Трамп также допускал возможность дальнейшего сокращения военного присутствия еще в нескольких европейских странах.

Автор: 

Германия (7483) НАТО (10584) США (29333) Трамп Дональд (8073) Томагавк (77)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Я помилявся, коли думав що трамп, проросійський чудак! Цей педофіл, насправді, звичайний агент ФСБ...
показать весь комментарий
03.05.2026 21:07 Ответить
+13
Евгений Да никакой Трамп не агент ФСБ. Он просто однояйцевый близняшка Путина. Так бывает. Путин царь, и рыжий дико ему завидует. Достаточно вспомнить как он рисовал себя королём USA. Он хочет быть таким царём как Путин. Он ненавидит Европу так же как Путин. Он терпеть не может Украину, так же как Путин. Нам не повезло.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:14 Ответить
+8
Очень надеюсь, что США скоро останутся без Чубчика.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я помилявся, коли думав що трамп, проросійський чудак! Цей педофіл, насправді, звичайний агент ФСБ...
показать весь комментарий
03.05.2026 21:07 Ответить
Евгений Да никакой Трамп не агент ФСБ. Он просто однояйцевый близняшка Путина. Так бывает. Путин царь, и рыжий дико ему завидует. Достаточно вспомнить как он рисовал себя королём USA. Он хочет быть таким царём как Путин. Он ненавидит Европу так же как Путин. Он терпеть не может Украину, так же как Путин. Нам не повезло.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:14 Ответить
"Коли б я був справжнім президентом, то такого б не трапилось" - поділився Трамп.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:20 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2026 21:26 Ответить
Як там співав Ляпіс Трубецкой:

И сплелись усы и коса,
И еще кое-где волоса….
показать весь комментарий
03.05.2026 21:51 Ответить
Тамагавкі всі пішли на Ормуз... Все... пара-пара-пам...
показать весь комментарий
03.05.2026 23:34 Ответить
так. Щей скоріше всього платний.
показать весь комментарий
03.05.2026 23:24 Ответить
Очень надеюсь, что США скоро останутся без Чубчика.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:08 Ответить
Прибийте вже трампона..
показать весь комментарий
03.05.2026 21:09 Ответить
Краснов робить свою роботу.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:09 Ответить
Вони зрозуміли що не вивезуть конкуренції з фламіндичами, яких буде 8000 на рік , ось чому.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:11 Ответить
А теперь можем покрутить у виска и поржать с рыжего Донни. Да только не весело. Писали что всего 5.000 человек он выведет. А это как раз могут быть спецы по ПВО и томагавком. Европе мало не покажется. Впрочем а кто ей виноват? Все надеялись на заокеанского дядю, пускали черножопых в страну, заботились только о том как бы разным ********** не навредить. Теперь маєте шо маєте. Да только это и на нас отразится не лучшим образом.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:11 Ответить
лично мне всякие ********* не несут никакой угрозы. У меня просто нет латентной боязни перейти в их лагерь. А у тебя есть ?
показать весь комментарий
03.05.2026 21:21 Ответить
Мне ********* тоже как бы похер. До тех пор пока они в своих стрингах не пытаются вылезти на Крещатик.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:24 Ответить
а на Хрещатику вони в стрінгах починають тобі подобатись ?
показать весь комментарий
03.05.2026 21:31 Ответить
🤣
показать весь комментарий
03.05.2026 22:04 Ответить
Одень стринги выйди на Крещатик-я заценю)
показать весь комментарий
03.05.2026 22:20 Ответить
у мене немає потреби лазити в стрінгах по Хрещатику. Нахіба в тебе є потреба зацінювати тих, хто там так лазить ?

Ти латентний ?
показать весь комментарий
03.05.2026 22:28 Ответить
Зараз нам слуги обіцяють завезти 4,5 мільйонів мігрантів-відстійних, самий зброд асоціальний. Не виключно по домовленості з єс. Ще трохи і ці мігранти ловитимуть українців для фронту.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:21 Ответить
Я сегодня тоже об этом почитал. Была названа цифра четыре с половиной миллиона. Если это случится в Украине точно наступит хана
показать весь комментарий
03.05.2026 21:25 Ответить
колись в Німеччину завезли турків саме з тої причини, що німців після війни не вистачало для роботи. У нас війна. Чим ми відрізняємось з точки зору ринку праці ?
показать весь комментарий
03.05.2026 21:34 Ответить
Я бы тоже был не против турок. Вполне себе адекватный, светский и цивилизованный народ. Анкара сейчас гораздо более цивилизованная и еаропейская чем какой-нибудь Берлин с кучей полудиких чурбеков. Они правильно сделали что турков завезли, а могли бы африканцев, как сейчас. И они там кстати работали а не на пособиях сидели. А ещё южные корейцы как гостарбайтеры работали. В ту эпоху они нищие были. Хуже северных. Итальянцы и даже греки. Не завозить одичалых у них ума тогда хватило.
показать весь комментарий
03.05.2026 22:30 Ответить
До нас турків не повезуть, вони і не поїдуть. Нам слуги привнзуть саме зброд який немає уяви як це працювати. Красти, гадити, насилувати і срати на кожному кутку - і нуль освіти.
показать весь комментарий
03.05.2026 22:41 Ответить
Європа вже робить кроки для створення такої зброї:
European Long Range Strike Approach (ELSA):
Учасники: Франція, Німеччина, Італія, Польща.
Мета: Спільна розробка крилатої ракети наземного базування з дальністю 2000 км. Декларацію про наміри підписано на саміті НАТО у липні 2024 року.Land-Launched Cruise Missile (LCM) від MBDA:Європейський лідер у виробництві ракет, компанія MBDA, вже представила концепт LCM.Він базується на морській ракеті MdCN (Missile de Croisière Naval), яка фактично вже є французьким аналогом Tomahawk.
Перевага: Менше часу на розробку, оскільки технологія вже перевірена на флоті.
Німецько-норвезька розробка (SuperSonic Strike Missile):
Компанії Kongsberg та Diehl розробляють високошвидкісну ракету 3SM Tyrfing.Вона орієнтована на швидкість та маневровість для подолання ППО.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:12 Ответить
Найбільш реальним шляхом є адаптація французької ракети MdCN для наземних пускових установок у межах консорціуму MBDA. Це дозволило б отримати готову зброю вже до кінця 2030.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:14 Ответить
Україна повинна долучитися до розробки ELSA.
Це могло б дати нашим інженерам доступ до технологій, а Європі - унікальний бойовий досвід.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:19 Ответить
нашим інженерам?!!! коли в останній раз Ви бачили в Україні інженера?! у нас лише незамінні та потужні менеджери, фінансисти, барбершопери,...! знайдіть хоч одного токаря 6 розряду, а не фейкового інженера, задовбаєтесь!
показать весь комментарий
03.05.2026 21:49 Ответить
Давайте, продомо їм "фламінго"... всі три
показать весь комментарий
03.05.2026 21:55 Ответить
Ну нарешті. Тепер німцям остаточно зрозуміло про порятунок утопаючих. Вони ніби і раніше здогадувались, але не було фінального акорду.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:13 Ответить
Нічо в них є свої тауруси
показать весь комментарий
03.05.2026 21:15 Ответить
500км? А потрібно 2500км!
показать весь комментарий
03.05.2026 21:21 Ответить
Так це був сарказм ті тауруси шо є шо нема один х*й не поможуть це вже ясно давно
показать весь комментарий
04.05.2026 00:12 Ответить
рудий бордельний півень свій дзьобик повністю занурив в дупу )(уйла.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:17 Ответить
Холодна війна проти Європейської Цивілізації.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:18 Ответить
Ви праві
показать весь комментарий
03.05.2026 21:23 Ответить
У свій час країни Затоки офігелі, коли виявилось, що США глибоко пох на них. США вообще пох на всіх, окрім Ізраіля. На що сподівається дебіл Зеленський, коли щось там про гарантії безпеки белькоче... очнісь, дурак, ти не Ізраіль і ми тим паче.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:19 Ответить
їм зато зброї продали. До фіга
показать весь комментарий
04.05.2026 00:53 Ответить
Не можна ні на кого розраховувати і нікому довіряти. Всі союзники є тимчасові і ситуативні.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:27 Ответить
Особисто я не вірю, щоб в ЕС не могли створити аналог томагавка. Там навіть нічого видумувати не треба, тільки налагодити виробництво. Ну і чим більша загроза воєнного конфлікту з росією тим швидше США умивають руки, цеж очевидно і справа навіть не в Трампі, хоча в ньому теж, бо його більше цікавить перська затока.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:32 Ответить
идиоты, коих свет не видывал... раньше давили на немчур шо б Першинги поставить....
показать весь комментарий
03.05.2026 21:36 Ответить
нехай в нас Фламінги купляють Україна має власну зброю в рази кращу за прославлені "Томагавки", - The Independent
https://24tv.ua/geopolitics/flamingo-krashha-za-tomagavki-zmi-poyasnili-chomu_n2949442
показать весь комментарий
03.05.2026 21:56 Ответить
У Німеччині повинна бути своя потужня впк, чи вже ні?
показать весь комментарий
03.05.2026 22:00 Ответить
Чого Франція має своє замкнуте виробництво впк (від стрілецької до атомної зброї) а Німеччина ні? Хоча колись вона була першою в світі.
показать весь комментарий
03.05.2026 22:02 Ответить
1991 р. Росія ввела свої війска НДР, а американські війська залишились в Німеччині. Можливо про те і була розмова Путіна з Трампом.
показать весь комментарий
03.05.2026 22:36 Ответить
Це найкращий час зрозуміти що штати це ненадійний союзник і розробити своє
в Німеччини є технічний потенціал зробити не гірше
показать весь комментарий
03.05.2026 23:33 Ответить
 
 