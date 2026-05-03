Германия может остаться без американских "Томагавков", - Reuters

США пересмотрели военные планы в отношении Германии и отказались от размещения крылатых ракет "Томагавк" на ее территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Речь идет о решении не развертывать в ФРГ батальон, оснащенный ракетами с дальностью до 2500 км. Этот шаг согласован в рамках более широкого пересмотра американского военного присутствия в Европе, который предусматривает также сокращение контингента США в Германии.

Ставка на сдерживание, которая не состоялась

Ранее Берлин настаивал на размещении "Томагавкоа" как важного элемента сдерживания России. Соответствующая договоренность была достигнута еще в 2024 году между тогдашним президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Планировалось, что батальон будет развернут до конца 2026 года в качестве временной меры. Его целью было усилить обороноспособность Европы на период, пока страны ЕС работают над созданием собственных аналогичных ракетных систем.

Это гораздо более тревожная новость, чем просто вывод войск, ведь речь идет о потере инструмента сдерживания на ранних этапах угрозы.

Эксперты отмечают, что ракеты такого типа позволяют реагировать на потенциальную опасность еще до ее приближения к границам НАТО.

Риски для безопасности и пробел в обороне

Аналитики предупреждают, что отказ от размещения "Томагавков" может создать серьезный пробел в системе сдерживания. Особенно с учетом наличия российских ракет в Калининградской области, которые уже представляют угрозу для региона.

По словам экспертов, Германия пока не располагает собственными системами, способными обеспечить симметричный ответ. Ожидается, что европейские оборонные программы смогут частично компенсировать этот дефицит, но это потребует времени.

Параллельно Пентагон принял решение о выводе около 5 тысяч американских военных из Германии в течение ближайших 6–12 месяцев. Это может дополнительно повлиять на баланс сил в Европе.

Президент США Дональд Трамп также допускал возможность дальнейшего сокращения военного присутствия еще в нескольких европейских странах.