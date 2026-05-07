США нарощують виробництво ракет Tomahawk і ЗРК Patriot, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що американська оборонна промисловість нарощує виробництво зенітних ракетних комплексів Patriot і крилатих ракет Tomahawk. Про це він сказав під час виступу в Білому домі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві американського президента.
США збільшують виробництво озброєнь
Трамп зазначив, що зараз у США активно будують нові оборонні підприємства для масштабного виробництва сучасного озброєння.
За його словами, підприємства запускають по шість–сім нових заводів, які працюватимуть над випуском систем Patriot і ракет Tomahawk.
"Виробники озброєнь будують по шість, сім заводів просто зараз, щоб штампувати Patriot і Tomahawk", — сказав Трамп.
Він також назвав ці системи озброєння "неймовірними" та наголосив на їхній ефективності.
Окремо президент США заявив, що нещодавно Іран випустив 111 ракет по американському авіаносцю, однак жодна з них не досягла цілі.
"Тільки вдумайтеся. П’ять років тому таке було б неможливо", — додав він.
На відміну від США, Китай проводить загальнонаціональну мобілізацію свого військово-промислового комплексу, а його оборонні витрати зросли в 13 разів за 30 років станом на 2024 рік. Він вводить в експлуатацію та передає війська ******* винищувачі такими темпами, що до 2027 року може обігнати Америку майже на 200%.