США нарощують виробництво ракет Tomahawk і ЗРК Patriot, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська оборонна промисловість нарощує виробництво зенітних ракетних комплексів Patriot і крилатих ракет Tomahawk. Про це він сказав під час виступу в Білому домі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві американського президента.

США збільшують виробництво озброєнь

Трамп зазначив, що зараз у США активно будують нові оборонні підприємства для масштабного виробництва сучасного озброєння.

За його словами, підприємства запускають по шість–сім нових заводів, які працюватимуть над випуском систем Patriot і ракет Tomahawk.

"Виробники озброєнь будують по шість, сім заводів просто зараз, щоб штампувати Patriot і Tomahawk", — сказав Трамп.

Він також назвав ці системи озброєння "неймовірними" та наголосив на їхній ефективності.

Окремо президент США заявив, що нещодавно Іран випустив 111 ракет по американському авіаносцю, однак жодна з них не досягла цілі.

"Тільки вдумайтеся. П’ять років тому таке було б неможливо", — додав він.

