УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9137 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа
1 591 15

США нарощують виробництво ракет Tomahawk і ЗРК Patriot, - Трамп

Трамп про оборонну промисловість США

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська оборонна промисловість нарощує виробництво зенітних ракетних комплексів Patriot і крилатих ракет Tomahawk. Про це він сказав під час виступу в Білому домі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві американського президента.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США збільшують виробництво озброєнь

Трамп зазначив, що зараз у США активно будують нові оборонні підприємства для масштабного виробництва сучасного озброєння.

За його словами, підприємства запускають по шість–сім нових заводів, які працюватимуть над випуском систем Patriot і ракет Tomahawk.

"Виробники озброєнь будують по шість, сім заводів просто зараз, щоб штампувати Patriot і Tomahawk", — сказав Трамп.

Читайте також: США можуть скоротити свій військовий контингент у Німеччині

Він також назвав ці системи озброєння "неймовірними" та наголосив на їхній ефективності.

Окремо президент США заявив, що нещодавно Іран випустив 111 ракет по американському авіаносцю, однак жодна з них не досягла цілі.

"Тільки вдумайтеся. П’ять років тому таке було б неможливо", — додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не вірить, що союзники по НАТО допоможуть США у більшій війні

Автор: 

Трамп Дональд (8805) Patriot (482) Томагавк (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Щоб збивати дрони їх треба багато. Тисяч десять. Тобто, заводів.
показати весь коментар
07.05.2026 01:48 Відповісти
+2
The Wall Street Journal

На відміну від США, Китай проводить загальнонаціональну мобілізацію свого військово-промислового комплексу, а його оборонні витрати зросли в 13 разів за 30 років станом на 2024 рік. Він вводить в експлуатацію та передає війська ******* винищувачі такими темпами, що до 2027 року може обігнати Америку майже на 200%.
показати весь коментар
07.05.2026 01:55 Відповісти
+1
Китайців США вже не доженуть, але для Куби і Гватемали хватить.
показати весь коментар
07.05.2026 01:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось не схоже на заяву миротворця. І шнобелівку за таке навряд чи дадуть...
показати весь коментар
07.05.2026 01:47 Відповісти
Щоб збивати дрони їх треба багато. Тисяч десять. Тобто, заводів.
показати весь коментар
07.05.2026 01:48 Відповісти
Дрони? Петріотами та Томагавками??? 🤔🥱
А мєс'є має хист у збоченнях 😁
показати весь коментар
07.05.2026 07:44 Відповісти
Китайців США вже не доженуть, але для Куби і Гватемали хватить.
показати весь коментар
07.05.2026 01:49 Відповісти
The Wall Street Journal

На відміну від США, Китай проводить загальнонаціональну мобілізацію свого військово-промислового комплексу, а його оборонні витрати зросли в 13 разів за 30 років станом на 2024 рік. Він вводить в експлуатацію та передає війська ******* винищувачі такими темпами, що до 2027 року може обігнати Америку майже на 200%.
показати весь коментар
07.05.2026 01:55 Відповісти
Тут лише поржати можна з тих хто вірить в цю маячню. Пам'ятайте аферу зі Стахановцем? Майже те саме, "догнать и перегнати Америку", вже було, так?
показати весь коментар
07.05.2026 06:01 Відповісти
Тома гавк. Гавкати ти вмієш, Дональд.
показати весь коментар
07.05.2026 03:54 Відповісти
Дійсно. 5 років тому неможливо було навіть уявити,щоб США були у такому лайні....та щоб кораблі США безкарно обстрілювали ракетами...руда потвора та рашиським фюрером докерувалися....
показати весь коментар
07.05.2026 03:55 Відповісти
Похоже на ді да.
показати весь коментар
07.05.2026 05:22 Відповісти
Для впк це добре.
показати весь коментар
07.05.2026 05:57 Відповісти
Хана Кубі...
показати весь коментар
07.05.2026 06:39 Відповісти
Начинайте покупать акции производителей вооружения,самое время,так держать мистер Трамп.
показати весь коментар
07.05.2026 08:38 Відповісти
 
 