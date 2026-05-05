Трамп не вірить, що союзники по НАТО допоможуть США у більшій війні

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що НАТО допоможе американським силам під час більшого конфлікту, й згадав у цьому контексті про Китай.

Про це він сказав в інтерв'ю консервативному медіа Salem News Channel.

Трамп знову критикує НАТО

Керівник Штатів ще раз розкритикував союзників по Альянсу за відсутність допомоги під час війни з Іраном, заявивши, що Європа "дуже розчарувала".

Раніше Трамп закликав партнерів та союзників приєднатися до розблокування стратегічно важливої Ормузької протоки під час війни. Зокрема, він вдавався і до погроз членам НАТО.

У новому інтерв'ю лідер США знову назвав НАТО "паперовим тигром" й висловив сумнів у тому, чи допоможе Альянс у випадку більшого протистояння.

"І якщо у нас станеться масштабніша ситуація [конфлікт]... сподіваюся, що до такого ніколи не дійде. Знаєте, я дуже скоро поїду [до Китаю]... і з нетерпінням чекаю на це. У мене дуже добрі стосунки з президентом Сі [Цзіньпіном]. Але якщо колись трапиться велика або ще масштабніша [ситуація], я не вірю, що вони [НАТО] підтримають нас", - сказав Трамп.

