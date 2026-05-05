Трамп не вірить, що союзники по НАТО допоможуть США у більшій війні
Президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що НАТО допоможе американським силам під час більшого конфлікту, й згадав у цьому контексті про Китай.
Про це він сказав в інтерв'ю консервативному медіа Salem News Channel, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп знову критикує НАТО
Керівник Штатів ще раз розкритикував союзників по Альянсу за відсутність допомоги під час війни з Іраном, заявивши, що Європа "дуже розчарувала".
Раніше Трамп закликав партнерів та союзників приєднатися до розблокування стратегічно важливої Ормузької протоки під час війни. Зокрема, він вдавався і до погроз членам НАТО.
У новому інтерв'ю лідер США знову назвав НАТО "паперовим тигром" й висловив сумнів у тому, чи допоможе Альянс у випадку більшого протистояння.
"І якщо у нас станеться масштабніша ситуація [конфлікт]... сподіваюся, що до такого ніколи не дійде. Знаєте, я дуже скоро поїду [до Китаю]... і з нетерпінням чекаю на це. У мене дуже добрі стосунки з президентом Сі [Цзіньпіном]. Але якщо колись трапиться велика або ще масштабніша [ситуація], я не вірю, що вони [НАТО] підтримають нас", - сказав Трамп.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
Якось непомітно пройшла новина Туреччина презентувала свою нову розробку це МБР ураження до самого Пекину. Якщо НАТО розвалиться скоріш за все вони будуть мати свою я/з.
