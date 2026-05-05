УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4698 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа про НАТО Заяви Трампа
1 819 24

Трамп не вірить, що союзники по НАТО допоможуть США у більшій війні

Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що НАТО допоможе американським силам під час більшого конфлікту, й згадав у цьому контексті про Китай. 

Про це він сказав в інтерв'ю консервативному медіа Salem News Channel, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп знову критикує НАТО

Керівник Штатів ще раз розкритикував союзників по Альянсу за відсутність допомоги під час війни з Іраном, заявивши, що Європа "дуже розчарувала".

Раніше Трамп закликав партнерів та союзників приєднатися до розблокування стратегічно важливої Ормузької протоки під час війни. Зокрема, він вдавався і до погроз членам НАТО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США заявили про знищення семи катерів Ірану в Ормузькій протоці

У новому інтерв'ю лідер США знову назвав НАТО "паперовим тигром" й висловив сумнів у тому, чи допоможе Альянс у випадку більшого протистояння.

"І якщо у нас станеться масштабніша ситуація [конфлікт]... сподіваюся, що до такого ніколи не дійде. Знаєте, я дуже скоро поїду [до Китаю]... і з нетерпінням чекаю на це. У мене дуже добрі стосунки з президентом Сі [Цзіньпіном]. Але якщо колись трапиться велика або ще масштабніша [ситуація], я не вірю, що вони [НАТО] підтримають нас", - сказав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські країни НАТО зрозуміли невдоволення Трампа, - Рютте

Що передувало

Автор: 

Китай (5203) НАТО (7146) Трамп Дональд (8797)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Так тиж, руде чмо, не бажаєш допомогти НАТО у війні з рашкою, чому НАТО повинно допомогати тобі???
показати весь коментар
05.05.2026 19:43 Відповісти
+13
Логічно, бо європейці теж мають великі сумніви, що США допоможе європейським силам під час більшого конфлікту з росією.
показати весь коментар
05.05.2026 19:48 Відповісти
+12
Союзники яким ти постійно хамив, грубив, погрожував і всіляко відштовхував? США то вони допоможуть, в от особисто Трампу ні.
показати весь коментар
05.05.2026 19:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так тиж, руде чмо, не бажаєш допомогти НАТО у війні з рашкою, чому НАТО повинно допомогати тобі???
показати весь коментар
05.05.2026 19:43 Відповісти
Союзники яким ти постійно хамив, грубив, погрожував і всіляко відштовхував? США то вони допоможуть, в от особисто Трампу ні.
показати весь коментар
05.05.2026 19:48 Відповісти
Логічно, бо європейці теж мають великі сумніви, що США допоможе європейським силам під час більшого конфлікту з росією.
показати весь коментар
05.05.2026 19:48 Відповісти
"Промокашка" злиться.🤣
показати весь коментар
05.05.2026 19:49 Відповісти
То починай війну з РФ і побачиш... а свої авантюри з Ізраїлем в Ірані сам вирішуй...
показати весь коментар
05.05.2026 19:51 Відповісти
З рф ніззя, там хазяїн.
показати весь коментар
05.05.2026 20:16 Відповісти
Трам з недоумства плутає союзників з васалами.
показати весь коментар
05.05.2026 19:52 Відповісти
Старий рижий маразматік-збоченець щось маштабніше запланував?
показати весь коментар
05.05.2026 19:52 Відповісти
На Америку хтось напав?
показати весь коментар
05.05.2026 19:52 Відповісти
Обісрався, сонного Джо не звинуватиш, треба козли відбувайли в особі Європи
показати весь коментар
05.05.2026 19:55 Відповісти
В мене дуже добрі стосунки з Сі - але з Китаєм воювати прийдеться - шоб він економічно не розпоросився на весь світ - на Європу надії мало - Трамп
показати весь коментар
05.05.2026 20:00 Відповісти
Так це ж ти рижий ****бок перший кинув союзників по НАТО і відмовився їм допомагати. Висрався на НАТО а тепер верещить що союзники йому не допомагають.
показати весь коментар
05.05.2026 20:02 Відповісти
Кожен сам за себе)
Якось непомітно пройшла новина Туреччина презентувала свою нову розробку це МБР ураження до самого Пекину. Якщо НАТО розвалиться скоріш за все вони будуть мати свою я/з.
показати весь коментар
05.05.2026 20:03 Відповісти
Если НАТО развалится, то ядерку себе будут делать все маламальски обеспеченные страны. Не только Турция.
показати весь коментар
05.05.2026 20:36 Відповісти
Справедливо бо так само і США на чолі з підофілом не допомогла Європейській безпеці і припинила допомогу Україні. ТАКО получив Fuck Around and Find Out
показати весь коментар
05.05.2026 20:06 Відповісти
...ібо не йух!
показати весь коментар
05.05.2026 20:10 Відповісти
Так ти, рудий гандон, виходиш з НАТО чи чекаєш допомоги?
І не завадило б перед тим, як своє рило кудись пхати, порадитись з союзниками.
Ліз же, щоб лавровий вінок на чуба начепити, нікому не хотів дати по листочку, все собі. От і вигрібай свою купу гівна, обісранець *уєвий.
показати весь коментар
05.05.2026 20:12 Відповісти
Я тоже искренне надеюсь, что если США начнет войну с Китаем, без каких либо адекватных причин и разумных целей, как сейчас Ираном, ни ЕС, ни НАТО не влезет в эту заворуху, а штаты отгребут такой п#зды, что будут вынуждены менять конституцию и стать парламентской республикой.
показати весь коментар
05.05.2026 20:30 Відповісти
США десятиліттями демілітаризували європейські країни роблячи їх залежними від своєї зброї. В обмін на "безпекові гарантії" США отримували торгові, фінансові та економічні пільги. І тут, тиць-гриць, прийшов дебіл Трамп з манією величі та імператорськими іллюзіями. ЄС довелось на це реагувати. До мілітиразації населення ще не дійшло, бо не вистачає зброї для війська. Але над цим європейська промисловість зараз активно працює. Вже за три-пять років ми побачимо дієздатне військо в ЄС, яке не буде тотально залежним від американського озброєння. Ситуація почне стрімко змінюватись і до 2035 залежність оборони ЄС від участі США повністю зникне. Економічні втрати США після Трампа навіть важко уявити. Це сотні тисяч позицій. Змінитак чи інакше зачеплять кожного виробника в світі.
показати весь коментар
05.05.2026 20:30 Відповісти
Інколи ловлю себе на думці що п$дофіл Краснов це примітивний бот а не людина, з інтелектом курки. Можливо це прототип робота-андроїда від Ілона Маска. У нього є обмежений набір фраз які він постійно повторює як мантру. Інколи фрази змінюються але через малий об'єм пам'яті на жорсткому диску це відбувається не часто. Чекаємо на нову версію.
показати весь коментар
05.05.2026 20:44 Відповісти
Правильно делает что не верит. Войну на Балканах сделали США. С моря почти всё летело. И то что нам Украине должны были стать союзниками с Европы, но не стали, так и есть. И то что эта война к США не имеет прямого отношения, а имееет самой прямое к Европе, идиоту ясно. И то что на оборону в ЕС многие тратили даже менее 1% тоже тремпель был прав, и другие от силы 2%, а США 4%, тоже верно. Сухой остаток всегда однажды вылазит. Всё остальное фуфлогонство и дешёвые понты. А вот и результат привалил. Если ситуация по Ирану и Персидскому заливу не решиться в ближайший месяц, запасайтесь керосином и ищите примусы к осени, а авто ставьте в гаражи. Покупайте скандинавские палки для ходьбы. Можно и самому сделать со старых карнизов хромированых.
показати весь коментар
05.05.2026 20:46 Відповісти
Цей рудий блазень розвалив довіру до США, єдність НАТО, накидав кучу гівна на союзників, погрожував захватом територій(Гренландія), принижував керівників Європи, випускав свого пса- Венcа гавкати на європейців і тепер розводить руками, і дивується - а де ж поділися надійний союзники? Придурок...
показати весь коментар
05.05.2026 20:52 Відповісти
З Гренладією чи Канадою?
показати весь коментар
05.05.2026 20:59 Відповісти
 
 