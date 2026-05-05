Трамп не верит, что союзники по НАТО помогут США в более крупной войне

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что НАТО поможет американским войскам в случае крупного конфликта, и упомянул в этом контексте Китай.

Об этом он сказал в интервью консервативному СМИ Salem News Channel, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп снова критикует НАТО

Глава США еще раз раскритиковал союзников по Альянсу за отсутствие помощи во время войны с Ираном, заявив, что Европа "очень разочаровала".

Ранее Трамп призвал партнеров и союзников присоединиться к разблокированию стратегически важного Ормузского пролива во время войны. В частности, он прибегал и к угрозам в адрес членов НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США заявили об уничтожении семи катеров Ирана в Ормузском проливе

В новом интервью лидер США вновь назвал НАТО "бумажным тигром" и выразил сомнение в том, поможет ли Альянс в случае более серьезного противостояния.

"И если у нас произойдет более масштабная ситуация [конфликт]... надеюсь, что до такого никогда не дойдет. Знаете, я очень скоро поеду [в Китай]... и с нетерпением жду этого. У меня очень хорошие отношения с президентом Си [Цзиньпином]. Но если когда-нибудь случится большая или еще более масштабная [ситуация], я не верю, что они [НАТО] поддержат нас", — сказал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские страны НАТО поняли недовольство Трампа, - Рютте

Что предшествовало