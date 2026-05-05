Трамп не верит, что союзники по НАТО помогут США в более крупной войне
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что НАТО поможет американским войскам в случае крупного конфликта, и упомянул в этом контексте Китай.
Об этом он сказал в интервью консервативному СМИ Salem News Channel, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп снова критикует НАТО
Глава США еще раз раскритиковал союзников по Альянсу за отсутствие помощи во время войны с Ираном, заявив, что Европа "очень разочаровала".
Ранее Трамп призвал партнеров и союзников присоединиться к разблокированию стратегически важного Ормузского пролива во время войны. В частности, он прибегал и к угрозам в адрес членов НАТО.
В новом интервью лидер США вновь назвал НАТО "бумажным тигром" и выразил сомнение в том, поможет ли Альянс в случае более серьезного противостояния.
"И если у нас произойдет более масштабная ситуация [конфликт]... надеюсь, что до такого никогда не дойдет. Знаете, я очень скоро поеду [в Китай]... и с нетерпением жду этого. У меня очень хорошие отношения с президентом Си [Цзиньпином]. Но если когда-нибудь случится большая или еще более масштабная [ситуация], я не верю, что они [НАТО] поддержат нас", — сказал Трамп.
Что предшествовало
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якось непомітно пройшла новина Туреччина презентувала свою нову розробку це МБР ураження до самого Пекину. Якщо НАТО розвалиться скоріш за все вони будуть мати свою я/з.
І не завадило б перед тим, як своє рило кудись пхати, порадитись з союзниками.
Ліз же, щоб лавровий вінок на чуба начепити, нікому не хотів дати по листочку, все собі. От і вигрібай свою купу гівна, обісранець *уєвий.