РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9531 посетитель онлайн
Новости Заявления Трампа о НАТО Заявления Трампа
2 191 25

Трамп не верит, что союзники по НАТО помогут США в более крупной войне

Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что НАТО поможет американским войскам в случае крупного конфликта, и упомянул в этом контексте Китай. 

Об этом он сказал в интервью консервативному СМИ Salem News Channel, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп снова критикует НАТО

Глава США еще раз раскритиковал союзников по Альянсу за отсутствие помощи во время войны с Ираном, заявив, что Европа "очень разочаровала".

Ранее Трамп призвал партнеров и союзников присоединиться к разблокированию стратегически важного Ормузского пролива во время войны. В частности, он прибегал и к угрозам в адрес членов НАТО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США заявили об уничтожении семи катеров Ирана в Ормузском проливе

В новом интервью лидер США вновь назвал НАТО "бумажным тигром" и выразил сомнение в том, поможет ли Альянс в случае более серьезного противостояния.

"И если у нас произойдет более масштабная ситуация [конфликт]... надеюсь, что до такого никогда не дойдет. Знаете, я очень скоро поеду [в Китай]... и с нетерпением жду этого. У меня очень хорошие отношения с президентом Си [Цзиньпином]. Но если когда-нибудь случится большая или еще более масштабная [ситуация], я не верю, что они [НАТО] поддержат нас", — сказал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские страны НАТО поняли недовольство Трампа, - Рютте

Что предшествовало

Автор: 

Китай (3331) НАТО (10592) Трамп Дональд (8081)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Так тиж, руде чмо, не бажаєш допомогти НАТО у війні з рашкою, чому НАТО повинно допомогати тобі???
показать весь комментарий
05.05.2026 19:43 Ответить
+13
Логічно, бо європейці теж мають великі сумніви, що США допоможе європейським силам під час більшого конфлікту з росією.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:48 Ответить
+12
Союзники яким ти постійно хамив, грубив, погрожував і всіляко відштовхував? США то вони допоможуть, в от особисто Трампу ні.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так тиж, руде чмо, не бажаєш допомогти НАТО у війні з рашкою, чому НАТО повинно допомогати тобі???
показать весь комментарий
05.05.2026 19:43 Ответить
Союзники яким ти постійно хамив, грубив, погрожував і всіляко відштовхував? США то вони допоможуть, в от особисто Трампу ні.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:48 Ответить
Логічно, бо європейці теж мають великі сумніви, що США допоможе європейським силам під час більшого конфлікту з росією.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:48 Ответить
"Промокашка" злиться.🤣
показать весь комментарий
05.05.2026 19:49 Ответить
То починай війну з РФ і побачиш... а свої авантюри з Ізраїлем в Ірані сам вирішуй...
показать весь комментарий
05.05.2026 19:51 Ответить
З рф ніззя, там хазяїн.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:16 Ответить
Трам з недоумства плутає союзників з васалами.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:52 Ответить
Старий рижий маразматік-збоченець щось маштабніше запланував?
показать весь комментарий
05.05.2026 19:52 Ответить
На Америку хтось напав?
показать весь комментарий
05.05.2026 19:52 Ответить
Обісрався, сонного Джо не звинуватиш, треба козли відбувайли в особі Європи
показать весь комментарий
05.05.2026 19:55 Ответить
В мене дуже добрі стосунки з Сі - але з Китаєм воювати прийдеться - шоб він економічно не розпоросився на весь світ - на Європу надії мало - Трамп
показать весь комментарий
05.05.2026 20:00 Ответить
Так це ж ти рижий ****бок перший кинув союзників по НАТО і відмовився їм допомагати. Висрався на НАТО а тепер верещить що союзники йому не допомагають.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:02 Ответить
Кожен сам за себе)
Якось непомітно пройшла новина Туреччина презентувала свою нову розробку це МБР ураження до самого Пекину. Якщо НАТО розвалиться скоріш за все вони будуть мати свою я/з.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:03 Ответить
Если НАТО развалится, то ядерку себе будут делать все маламальски обеспеченные страны. Не только Турция.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:36 Ответить
Справедливо бо так само і США на чолі з підофілом не допомогла Європейській безпеці і припинила допомогу Україні. ТАКО получив Fuck Around and Find Out
показать весь комментарий
05.05.2026 20:06 Ответить
...ібо не йух!
показать весь комментарий
05.05.2026 20:10 Ответить
Так ти, рудий гандон, виходиш з НАТО чи чекаєш допомоги?
І не завадило б перед тим, як своє рило кудись пхати, порадитись з союзниками.
Ліз же, щоб лавровий вінок на чуба начепити, нікому не хотів дати по листочку, все собі. От і вигрібай свою купу гівна, обісранець *уєвий.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:12 Ответить
Я тоже искренне надеюсь, что если США начнет войну с Китаем, без каких либо адекватных причин и разумных целей, как сейчас Ираном, ни ЕС, ни НАТО не влезет в эту заворуху, а штаты отгребут такой п#зды, что будут вынуждены менять конституцию и стать парламентской республикой.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:30 Ответить
США десятиліттями демілітаризували європейські країни роблячи їх залежними від своєї зброї. В обмін на "безпекові гарантії" США отримували торгові, фінансові та економічні пільги. І тут, тиць-гриць, прийшов дебіл Трамп з манією величі та імператорськими іллюзіями. ЄС довелось на це реагувати. До мілітиразації населення ще не дійшло, бо не вистачає зброї для війська. Але над цим європейська промисловість зараз активно працює. Вже за три-пять років ми побачимо дієздатне військо в ЄС, яке не буде тотально залежним від американського озброєння. Ситуація почне стрімко змінюватись і до 2035 залежність оборони ЄС від участі США повністю зникне. Економічні втрати США після Трампа навіть важко уявити. Це сотні тисяч позицій. Змінитак чи інакше зачеплять кожного виробника в світі.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:30 Ответить
Інколи ловлю себе на думці що п$дофіл Краснов це примітивний бот а не людина, з інтелектом курки. Можливо це прототип робота-андроїда від Ілона Маска. У нього є обмежений набір фраз які він постійно повторює як мантру. Інколи фрази змінюються але через малий об'єм пам'яті на жорсткому диску це відбувається не часто. Чекаємо на нову версію.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:44 Ответить
Правильно делает что не верит. Войну на Балканах сделали США. С моря почти всё летело. И то что нам Украине должны были стать союзниками с Европы, но не стали, так и есть. И то что эта война к США не имеет прямого отношения, а имееет самой прямое к Европе, идиоту ясно. И то что на оборону в ЕС многие тратили даже менее 1% тоже тремпель был прав, и другие от силы 2%, а США 4%, тоже верно. Сухой остаток всегда однажды вылазит. Всё остальное фуфлогонство и дешёвые понты. А вот и результат привалил. Если ситуация по Ирану и Персидскому заливу не решиться в ближайший месяц, запасайтесь керосином и ищите примусы к осени, а авто ставьте в гаражи. Покупайте скандинавские палки для ходьбы. Можно и самому сделать со старых карнизов хромированых.
показать весь комментарий
05.05.2026 20:46 Ответить
Цей рудий блазень розвалив довіру до США, єдність НАТО, накидав кучу гівна на союзників, погрожував захватом територій(Гренландія), принижував керівників Європи, випускав свого пса- Венcа гавкати на європейців і тепер розводить руками, і дивується - а де ж поділися надійний союзники? Придурок...
показать весь комментарий
05.05.2026 20:52 Ответить
З Гренладією чи Канадою?
показать весь комментарий
05.05.2026 20:59 Ответить
ну то іди в бібі питай що ви там набомбили, - порода пісю до носа собі підтягнула і цирк влаштовує
показать весь комментарий
06.05.2026 06:14 Ответить
 
 