США заявили об уничтожении семи катеров Ирана в Ормузском проливе

Американские военные поразили в Ормузском проливе семь иранских катеров, которые пытались атаковать гражданские суда.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Иран открыл огонь по странам, которые не имеют никакого отношения к движению кораблей в рамках проекта "Свобода", включая южнокорейское грузовое судно", - написал американский лидер.

При этом Трамп отметил, что, возможно, "настало время Южной Корее присоединиться к миссии".

"Мы поразили семь небольших судов или, как они любят их называть, "скоростных" катеров. Это все, что у них осталось", - добавил президент США.

По его словам, кроме случая с южнокорейским судном, никаких повреждений при прохождении через пролив не было.

Что предшествовало

Ранее Трамп заявил, что Иран будет "сметен с лица земли", если эта страна будет препятствовать реализации операции "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает усиливать военное присутствие в регионе и располагает значительными ресурсами для реагирования на любые угрозы.

Операцию "Свобода" США объявили 4 мая. Она предусматривает обеспечение безопасного прохода судов, застрявших в Ормузском проливе.

По данным Центрального командования США, к операции привлекаются эсминцы, более 100 самолетов и около 15 тысяч военнослужащих.

