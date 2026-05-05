США заявили об уничтожении семи катеров Ирана в Ормузском проливе
Американские военные поразили в Ормузском проливе семь иранских катеров, которые пытались атаковать гражданские суда.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Иран открыл огонь по странам, которые не имеют никакого отношения к движению кораблей в рамках проекта "Свобода", включая южнокорейское грузовое судно", - написал американский лидер.
При этом Трамп отметил, что, возможно, "настало время Южной Корее присоединиться к миссии".
"Мы поразили семь небольших судов или, как они любят их называть, "скоростных" катеров. Это все, что у них осталось", - добавил президент США.
По его словам, кроме случая с южнокорейским судном, никаких повреждений при прохождении через пролив не было.
Что предшествовало
Ранее Трамп заявил, что Иран будет "сметен с лица земли", если эта страна будет препятствовать реализации операции "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает усиливать военное присутствие в регионе и располагает значительными ресурсами для реагирования на любые угрозы.
- Операцию "Свобода" США объявили 4 мая. Она предусматривает обеспечение безопасного прохода судов, застрявших в Ормузском проливе.
- По данным Центрального командования США, к операции привлекаются эсминцы, более 100 самолетов и около 15 тысяч военнослужащих.
якби не переплутати !
.
Но то таке...
Те, що вони не згодні, не каже про те, що у них все добре.
От зараз літечко припече і побачимо, що там з водою, що з елетрикою...
Тому думати, що вони більше місяця всією цією махіною пустирі бомбили - бути круглим ідіотом.
Цеж цілих СІМ катерів!
Це як мінімум сім разів можна було оголосити "Перемогу США над Іраном"...
Здає рудий клоун, ох здає...