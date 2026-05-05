Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
2 659 11

США заявили об уничтожении семи катеров Ирана в Ормузском проливе

Трамп об уничтожении иранских катеров

Американские военные поразили в Ормузском проливе семь иранских катеров, которые пытались атаковать гражданские суда.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Иран открыл огонь по странам, которые не имеют никакого отношения к движению кораблей в рамках проекта "Свобода", включая южнокорейское грузовое судно", - написал американский лидер.

При этом Трамп отметил, что, возможно, "настало время Южной Корее присоединиться к миссии".

"Мы поразили семь небольших судов или, как они любят их называть, "скоростных" катеров. Это все, что у них осталось", - добавил президент США.

По его словам, кроме случая с южнокорейским судном, никаких повреждений при прохождении через пролив не было.

Что предшествовало 

Ранее Трамп заявил, что Иран будет "сметен с лица земли", если эта страна будет препятствовать реализации операции "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает усиливать военное присутствие в регионе и располагает значительными ресурсами для реагирования на любые угрозы.

  • Операцию "Свобода" США объявили 4 мая. Она предусматривает обеспечение безопасного прохода судов, застрявших в Ормузском проливе.
  • По данным Центрального командования США, к операции привлекаются эсминцы, более 100 самолетов и около 15 тысяч военнослужащих.

а США трьома авіаносними групами катери Ірану

якби не переплутати !

05.05.2026 01:21
трамп жалюгідна епштейновська істота з протухшими яйцями
05.05.2026 01:22
катери то херня, там все набагато веселіше, чомусь тут не написали, рушникоголові кретини обстріляли ракетами та безпілотниками ОАЕ... помаранчевий дід сказав - вам писда, а Ізраїль привів сили до повної готовності, так що друга частина ось-ось розпочнеться, аятоли таки благають щоб їх добили...
05.05.2026 03:04
А Україна знищила кораблі рашистів
05.05.2026 00:58
05.05.2026 01:21
Ну до цього вони за 30 днів, а не за 5 років винесли промисловість та інфраструктуру Ірану.
Но то таке...
05.05.2026 02:34
05.05.2026 03:04
Так вынесли, что персы не согласны на условия пиндосов! А ещё мой заочный друг герхард США первая армия мира , у них ылот лучший, армия Израиля считается одной из боеспособных ! Людские и финансовые ресурсы не сопоставимы с вашими. Да и армия московитов круче чем у иранцев! Так , что твоё сравнение не уместно.
05.05.2026 06:13
Ну німці у повністб зруйнованій країні билися до кінця. А дехто і після кінця.
Те, що вони не згодні, не каже про те, що у них все добре.
От зараз літечко припече і побачимо, що там з водою, що з елетрикою...
05.05.2026 08:35
Флот амерский, а а не сопостовимы конечно же с нашими!
05.05.2026 06:20
Десь так не сопоставимі, як і ВПК, економіка, наука, можливості.

Тому думати, що вони більше місяця всією цією махіною пустирі бомбили - бути круглим ідіотом.
05.05.2026 08:39
Насправді, то були гумові човни...
05.05.2026 06:50
05.05.2026 01:22
Шось якась "суховата" новина, без "патужних ударів" й "нещівної поразки" Ірану...
Цеж цілих СІМ катерів!
Це як мінімум сім разів можна було оголосити "Перемогу США над Іраном"...
Здає рудий клоун, ох здає...
05.05.2026 08:16
 
 