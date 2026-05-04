3 006 18

Возле Белого дома произошла стрельба: район оцепила Секретная служба, один человек ранен

4 мая в США произошла стрельба рядом с Белым домом. Правоохранители ранили одного человека.

Об этом сообщило агентство Reuters, позже это подтвердила американская Секретная служба, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о происшествии?

"Сотрудники Секретной службы США работают на месте перестрелки с участием правоохранителя на пересечении 15-й улицы и авеню Индепенденс-авеню в Вашингтоне. Правоохранители ранили одного человека; его состояние пока неизвестно", — говорится в заявлении Секретной службы в соцсети X.

Все сотрудники Секретной службы невредимы, мужчина получил ранения и находится под стражей.

СМИ добавляют, что президент США Дональд Трамп сейчас выступает в Восточном крыле Белого дома. В сети пишут, что улицы возле Белого дома перекрыли, а журналистов, собравшихся на территории президентской администрации, отвели в зал пресс-брифингов.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.
  • Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

стрельба США Трамп Дональд
Топ комментарии
Щось останнім часом Трамбон таким чином намагається підняти свій обвислий рейтинг.
04.05.2026 23:44 Ответить
*****, як стихійне лихо.
А ЗЄ - мудак, що перед негодою вибив у хаті всі вікна, двері, зламав дах, а потім ще й обікрав постраждалих.
Обрання ЗЄ стало стартовим пострілом для підготовки вторгнення роісі. Бо кращої нагоди ***** і чекати не було сенсу.

Тому так - ЗЄ разом з ****** все це приніс Україні.
ЗЄ - причина. ***** - наслідок.
05.05.2026 00:28 Ответить
У ЗЄ все добре вже сім років.
Хоча страждань, безнадії, руйнувань та хаосу він приніс Україні у рази більше ніж Трамп США.

Зброї зараз в Україні овердофіга і нічого...
05.05.2026 00:01 Ответить
Шо, опять ?
04.05.2026 23:43 Ответить
04.05.2026 23:44 Ответить
Він таки своєю смертю не помре. Напевно вже занадто багато бажаючих після страждань і безпринципності. Ну щож, гроші з собою на той світ також не забере.
04.05.2026 23:46 Ответить
1000% своєю не помре. Та й строк, можливо, не досидить.

(а якщо і досидить -- то не у Білому домі)
04.05.2026 23:51 Ответить
05.05.2026 00:01 Ответить
А не ***** приніс?
05.05.2026 00:12 Ответить
Голобородько для його свинособак відчинив двері і постелив червону доріжку.
05.05.2026 00:17 Ответить
05.05.2026 00:28 Ответить
Нужно, чтоб кто-то предупредил тампакса, что это никак не поможет его рейтингу.
05.05.2026 00:01 Ответить
Той ідіот своєю смертю не помре, так собі гадаю.
05.05.2026 00:02 Ответить
якщо довго мучаться.... шо нібудь получіцця...
05.05.2026 00:17 Ответить
ну а як же! добре пам'ятаю! і білий дім в ніч з 19 го на 21 -е серпня 1991 року. і стрілянину! чисто випадково! повертались з дикого турпоходу "вама-водла" - через сталіцу тогдашнєй нєнашей родіни! )) як пруф, є і чорно-білі фото від "свема - 32", так і кольорові діа, на "орвохром" - і )) йшов дощ, а ми бродили посеред "красних флагов", втикнутих в урни та зв'язанних в них до купи, - піанерским галстуком!! о були тоді часи!! і де вони тепер?? )))) сєкрєтним служкам - та і не снилось!! ))
05.05.2026 00:30 Ответить
І наче із наявністю зброї на руках у американців нема проблем, а стрільці всі якісь недолугі ... хоч би потренувались трохи і самій стрільбі і тактиці, а то пуляють, пуляють а результат - лиш чергові клікбейтні заголовки 🤔
05.05.2026 00:43 Ответить
на Байдена замахувалились 0 разів.
05.05.2026 01:08 Ответить
Его там что, половина США убит хочет? Количество может и в качество перейти. Может даже случайно
05.05.2026 03:13 Ответить
скоро на те що хтось десь стріляв біля Трамба ніхто не буде звертати уваги
05.05.2026 08:38 Ответить
"Дід бив - не добив, баба била - не добила..."
Ну і де вже та мишка? 🥚
05.05.2026 09:10 Ответить
 
 