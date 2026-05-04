Возле Белого дома произошла стрельба: район оцепила Секретная служба, один человек ранен
4 мая в США произошла стрельба рядом с Белым домом. Правоохранители ранили одного человека.
Об этом сообщило агентство Reuters, позже это подтвердила американская Секретная служба, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о происшествии?
"Сотрудники Секретной службы США работают на месте перестрелки с участием правоохранителя на пересечении 15-й улицы и авеню Индепенденс-авеню в Вашингтоне. Правоохранители ранили одного человека; его состояние пока неизвестно", — говорится в заявлении Секретной службы в соцсети X.
Все сотрудники Секретной службы невредимы, мужчина получил ранения и находится под стражей.
СМИ добавляют, что президент США Дональд Трамп сейчас выступает в Восточном крыле Белого дома. В сети пишут, что улицы возле Белого дома перекрыли, а журналистов, собравшихся на территории президентской администрации, отвели в зал пресс-брифингов.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.
- Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.
У них усе по дві серії...
(а якщо і досидить -- то не у Білому домі)
Хоча страждань, безнадії, руйнувань та хаосу він приніс Україні у рази більше ніж Трамп США.
Зброї зараз в Україні овердофіга і нічого...
А ЗЄ - мудак, що перед негодою вибив у хаті всі вікна, двері, зламав дах, а потім ще й обікрав постраждалих.
Обрання ЗЄ стало стартовим пострілом для підготовки вторгнення роісі. Бо кращої нагоди ***** і чекати не було сенсу.
Тому так - ЗЄ разом з ****** все це приніс Україні.
ЗЄ - причина. ***** - наслідок.
Ну і де вже та мишка? 🥚