Возле Белого дома произошла стрельба: район оцепила Секретная служба, один человек ранен

4 мая в США произошла стрельба рядом с Белым домом. Правоохранители ранили одного человека.

Об этом сообщило агентство Reuters, позже это подтвердила американская Секретная служба, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о происшествии?

"Сотрудники Секретной службы США работают на месте перестрелки с участием правоохранителя на пересечении 15-й улицы и авеню Индепенденс-авеню в Вашингтоне. Правоохранители ранили одного человека; его состояние пока неизвестно", — говорится в заявлении Секретной службы в соцсети X.

Все сотрудники Секретной службы невредимы, мужчина получил ранения и находится под стражей.

СМИ добавляют, что президент США Дональд Трамп сейчас выступает в Восточном крыле Белого дома. В сети пишут, что улицы возле Белого дома перекрыли, а журналистов, собравшихся на территории президентской администрации, отвели в зал пресс-брифингов.

Что предшествовало?

Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.

Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

