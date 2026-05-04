3 299 18

Поблизу Білого дому сталася стрілянина: район оточила Секретна служба, поранена людина

У Сполучених Штатах 4 травня сталася стрілянина поруч із Білим домом. Правоохоронці поранили одну людину.

Про це повідомило агентство Reuters, згодом підтвердила американська Секретна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про подію?

"Співробітники Секретної служби США працюють на місці стрілянини за участю правоохоронця на перетині 15-ї вулиці та авеню Індепенденс-авеню у Вашингтоні. Правоохоронці поранили одну людину; її стан наразі невідомий", — йдеться в заяві Секретної служби в соцмережі X.

Усі співробітники Секретної служби обійшлися без ушкоджень, чоловік зазнав поранень і перебуває під вартою.

Медіа додають, що президент США Дональд Трамп зараз виступає у Східному крилі Білого Дому. У мережі пишуть, що вулиці поблизу Білого дому перекрили, а журналістів, що зібралися на території президентської адміністрації, відвели до зали пресбрифінгів.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
  • Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

Топ коментарі
+14
Щось останнім часом Трамбон таким чином намагається підняти свій обвислий рейтинг.
04.05.2026 23:44
04.05.2026 23:44 Відповісти
+13
*****, як стихійне лихо.
А ЗЄ - мудак, що перед негодою вибив у хаті всі вікна, двері, зламав дах, а потім ще й обікрав постраждалих.
Обрання ЗЄ стало стартовим пострілом для підготовки вторгнення роісі. Бо кращої нагоди ***** і чекати не було сенсу.

Тому так - ЗЄ разом з ****** все це приніс Україні.
ЗЄ - причина. ***** - наслідок.
05.05.2026 00:28
05.05.2026 00:28 Відповісти
+9
У ЗЄ все добре вже сім років.
Хоча страждань, безнадії, руйнувань та хаосу він приніс Україні у рази більше ніж Трамп США.

Зброї зараз в Україні овердофіга і нічого...
05.05.2026 00:01
05.05.2026 00:01 Відповісти
Коментувати
Шо, опять ?
04.05.2026 23:43
Шо, опять ?
Це мабудь Індуси!
У них усе по дві серії...
04.05.2026 23:45
04.05.2026 23:45 Відповісти
Він таки своєю смертю не помре. Напевно вже занадто багато бажаючих після страждань і безпринципності. Ну щож, гроші з собою на той світ також не забере.
показати весь коментар
04.05.2026 23:46
1000% своєю не помре. Та й строк, можливо, не досидить.

(а якщо і досидить -- то не у Білому домі)
показати весь коментар
04.05.2026 23:51
А не ***** приніс?
показати весь коментар
05.05.2026 00:12
Голобородько для його свинособак відчинив двері і постелив червону доріжку.
показати весь коментар
05.05.2026 00:17
Нужно, чтоб кто-то предупредил тампакса, что это никак не поможет его рейтингу.
показати весь коментар
05.05.2026 00:01
Той ідіот своєю смертю не помре, так собі гадаю.
показати весь коментар
05.05.2026 00:02
якщо довго мучаться.... шо нібудь получіцця...
показати весь коментар
05.05.2026 00:17
ну а як же! добре пам'ятаю! і білий дім в ніч з 19 го на 21 -е серпня 1991 року. і стрілянину! чисто випадково! повертались з дикого турпоходу "вама-водла" - через сталіцу тогдашнєй нєнашей родіни! )) як пруф, є і чорно-білі фото від "свема - 32", так і кольорові діа, на "орвохром" - і )) йшов дощ, а ми бродили посеред "красних флагов", втикнутих в урни та зв'язанних в них до купи, - піанерским галстуком!! о були тоді часи!! і де вони тепер?? )))) сєкрєтним служкам - та і не снилось!! ))
показати весь коментар
05.05.2026 00:30
І наче із наявністю зброї на руках у американців нема проблем, а стрільці всі якісь недолугі ... хоч би потренувались трохи і самій стрільбі і тактиці, а то пуляють, пуляють а результат - лиш чергові клікбейтні заголовки 🤔
показати весь коментар
05.05.2026 00:43
на Байдена замахувалились 0 разів.
показати весь коментар
05.05.2026 01:08
Его там что, половина США убит хочет? Количество может и в качество перейти. Может даже случайно
показати весь коментар
05.05.2026 03:13
скоро на те що хтось десь стріляв біля Трамба ніхто не буде звертати уваги
показати весь коментар
05.05.2026 08:38
"Дід бив - не добив, баба била - не добила..."
Ну і де вже та мишка? 🥚
показати весь коментар
05.05.2026 09:10
 
 