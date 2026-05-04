Поблизу Білого дому сталася стрілянина: район оточила Секретна служба, поранена людина
У Сполучених Штатах 4 травня сталася стрілянина поруч із Білим домом. Правоохоронці поранили одну людину.
Про це повідомило агентство Reuters, згодом підтвердила американська Секретна служба, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про подію?
"Співробітники Секретної служби США працюють на місці стрілянини за участю правоохоронця на перетині 15-ї вулиці та авеню Індепенденс-авеню у Вашингтоні. Правоохоронці поранили одну людину; її стан наразі невідомий", — йдеться в заяві Секретної служби в соцмережі X.
Усі співробітники Секретної служби обійшлися без ушкоджень, чоловік зазнав поранень і перебуває під вартою.
Медіа додають, що президент США Дональд Трамп зараз виступає у Східному крилі Білого Дому. У мережі пишуть, що вулиці поблизу Білого дому перекрили, а журналістів, що зібралися на території президентської адміністрації, відвели до зали пресбрифінгів.
Що передувало?
- Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
- Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.
