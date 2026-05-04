Трамп пообіцяв "змести Іран" у разі перешкод операції в Ормузькій протоці
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран буде "зметено з лиця землі", якщо ця країна перешкоджатиме реалізації операції "Свобода" з супроводу суден через Ормузьку протоку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.
Американський президент наголосив, що Вашингтон продовжує посилювати військову присутність у регіоні та має значні ресурси для реагування на будь-які загрози.
Трамп про Іран і операцію "Свобода"
За словами Трампа, Іран нібито став більш поступливим у переговорах, однак США готові до жорстких дій у разі ескалації.
"У нас більше зброї та боєприпасів набагато вищого ґатунку, ніж було раніше. Ми можемо використовувати все це обладнання, і ми це зробимо, якщо нам це знадобиться", — заявив він.
Трамп також підтвердив, що США продовжують розгортання військових ресурсів у різних регіонах світу, включно з базами та сучасним озброєнням.
Загострення ситуації в Ормузькій протоці
Операцію "Свобода" США оголосили 4 травня. Вона передбачає забезпечення безпечного проходу суден, які застрягли в Ормузькій протоці.
У відповідь іранське військове командування заявило, що американські сили стануть мішенню у разі наближення до протоки.
За даними Центрального командування США, до операції залучаються есмінці, понад 100 літаків і близько 15 тисяч військовослужбовців.
Також повідомляється, що американські військові завдали удару по шести іранських катерах у районі Ормузької протоки, що ще більше загострило ситуацію в регіоні.
Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців -
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам".
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.
02.08.2024
Анатолій Березенський
До Майдану тут по місту
Цокоти копит вже чуть...
Войовничо, а не смішно,
Сметуни нарешті йдуть???
То від страху вівців зубки
Здійснюють великий гул.
Не вилазять з кошар, будки,
Навіть звуків від них нуль!!!
Бо мільйони їх в Європу,
Поскакали тоді вмить.
Інші всі сховали дупу,
А нам сльози і кров лить!!!
23.06.2024
Анатолій Березенський
Хіба шо памперси з полиць супермаркетів...))