УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
1 989 28

Трамп пообіцяв "змести Іран" у разі перешкод операції в Ормузькій протоці

Трамп заявив про готовність застосувати силу проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран буде "зметено з лиця землі", якщо ця країна перешкоджатиме реалізації операції "Свобода" з супроводу суден через Ормузьку протоку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Американський президент наголосив, що Вашингтон продовжує посилювати військову присутність у регіоні та має значні ресурси для реагування на будь-які загрози.

Трамп про Іран і операцію "Свобода"

За словами Трампа, Іран нібито став більш поступливим у переговорах, однак США готові до жорстких дій у разі ескалації.

"У нас більше зброї та боєприпасів набагато вищого ґатунку, ніж було раніше. Ми можемо використовувати все це обладнання, і ми це зробимо, якщо нам це знадобиться", — заявив він.

Трамп також підтвердив, що США продовжують розгортання військових ресурсів у різних регіонах світу, включно з базами та сучасним озброєнням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають Китай долучитися до операції в Ормузькій протоці

Загострення ситуації в Ормузькій протоці

Операцію "Свобода" США оголосили 4 травня. Вона передбачає забезпечення безпечного проходу суден, які застрягли в Ормузькій протоці.

У відповідь іранське військове командування заявило, що американські сили стануть мішенню у разі наближення до протоки.

За даними Центрального командування США, до операції залучаються есмінці, понад 100 літаків і близько 15 тисяч військовослужбовців.

Також повідомляється, що американські військові завдали удару по шести іранських катерах у районі Ормузької протоки, що ще більше загострило ситуацію в регіоні.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані повинна бути вирішена якомога швидше.

Читайте: Вперше за 30 років: Кувейт повністю припинив експорт сирої нафти

Автор: 

Іран (3341) США (26454) Трамп Дональд (8793) Ормузька протока (149)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
американський "зметун" в котре накладе в портки лайна і позору для США
показати весь коментар
04.05.2026 21:21 Відповісти
+13
Поймал себя на мысли, что уже давным-давно перестал следить за этой хренью, которую несёт рыжий ******* дед. Впрочем-как и затем, что несёт наш зелёный миндич.
показати весь коментар
04.05.2026 21:24 Відповісти
+7
в який раз ? )
показати весь коментар
04.05.2026 21:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в який раз ? )
показати весь коментар
04.05.2026 21:18 Відповісти
Через 2-3 місяці!!
показати весь коментар
04.05.2026 22:26 Відповісти
Можно начинать уже сегодня Дональд,зачем откладывать неизбежное.
показати весь коментар
04.05.2026 21:19 Відповісти
американський "зметун" в котре накладе в портки лайна і позору для США
показати весь коментар
04.05.2026 21:21 Відповісти
Поймал себя на мысли, что уже давным-давно перестал следить за этой хренью, которую несёт рыжий ******* дед. Впрочем-как и затем, что несёт наш зелёный миндич.
показати весь коментар
04.05.2026 21:24 Відповісти
що "трампло" .що "зегавара" "скрєпи" духовниє родовиє узи"
показати весь коментар
04.05.2026 21:28 Відповісти
Таке враження,що не тільки в Україні,і в США також,найпотужніша зброя це балаболістика!!!Попа вутін вже 5 років як Київ(Купянск)за 3 дня бере,трамп іран розмотує за тиждень вже 3 місяці,хтось каву в Ялті 3 роки за 2 тижні збирається пити,страшні часи!!!
показати весь коментар
04.05.2026 22:38 Відповісти
ну тогда раху с ыном в придачу....
показати весь коментар
04.05.2026 21:23 Відповісти
Маючи найбоєспособнішу і ************ армію в світі Трамп нічого не може. Він її вже зганьбив, втягнувши в непродуману операцію(війну). Його основна зброя - залякувати і брехати, яку він перейняв у Пуйла.
показати весь коментар
04.05.2026 21:23 Відповісти
З Апач влупили по 6 -ти катерах Ірану - мало не показалось
показати весь коментар
04.05.2026 21:24 Відповісти
Епічний ідіот, посварився з усіма союзниками, а тепер плаче що не допомагають.
показати весь коментар
04.05.2026 21:24 Відповісти
Біда, що ідіот з ядерним дрином і в нього вже проглядаються ознаки сказу.
показати весь коментар
04.05.2026 22:33 Відповісти
Ормузька протока за 24 години!!!
показати весь коментар
04.05.2026 21:24 Відповісти
Та змітав вже. Що віники закінчились.
показати весь коментар
04.05.2026 21:26 Відповісти
Ура! У наших "сметунов", з'явився достойний лідар...
показати весь коментар
04.05.2026 21:26 Відповісти
Уже три раза смел и пять раз победил. Дайте, наконец, какую-нибудь премию.
показати весь коментар
04.05.2026 21:30 Відповісти
Ну если нет премии,то дайте хоть каких то таблеток-вы же видите что у оранжевого мудака сезонное обострение.
показати весь коментар
04.05.2026 21:38 Відповісти
трампон ...у нас є готовий zельоний спіцназ

показати весь коментар
04.05.2026 21:38 Відповісти
ПРО «СМЕТУНІВ»
Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців -
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам".
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.
02.08.2024
Анатолій Березенський
показати весь коментар
04.05.2026 22:36 Відповісти
СМЕТУНИ ВІД 73%
До Майдану тут по місту
Цокоти копит вже чуть...
Войовничо, а не смішно,
Сметуни нарешті йдуть???
То від страху вівців зубки
Здійснюють великий гул.
Не вилазять з кошар, будки,
Навіть звуків від них нуль!!!
Бо мільйони їх в Європу,
Поскакали тоді вмить.
Інші всі сховали дупу,
А нам сльози і кров лить!!!
23.06.2024
Анатолій Березенський
показати весь коментар
04.05.2026 22:37 Відповісти
шо, опять???
показати весь коментар
04.05.2026 21:42 Відповісти
Спочатку світло їм вимкни.
показати весь коментар
04.05.2026 21:46 Відповісти
Трампу пощастило що він не жив в Україні 90-х, бо це чучело вже поставили б на лічильник, і він був би винен багато грошей
показати весь коментар
04.05.2026 21:58 Відповісти
приспіть вже хто небудь цього рудого недоумка...як вже всіх задовбав)))
показати весь коментар
04.05.2026 22:10 Відповісти
Оцбл*дь, змете воно...
Хіба шо памперси з полиць супермаркетів...))
показати весь коментар
04.05.2026 22:19 Відповісти
Операция "эпическая вср#тость" плавно сменилась операцией по освобождению от результатов первой операции)
показати весь коментар
04.05.2026 22:33 Відповісти
100500 разів обіцял і до сих пір "зметає".
показати весь коментар
04.05.2026 22:53 Відповісти
за 24 години
показати весь коментар
05.05.2026 05:39 Відповісти
 
 