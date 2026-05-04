Трамп пообіцяв "змести Іран" у разі перешкод операції в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран буде "зметено з лиця землі", якщо ця країна перешкоджатиме реалізації операції "Свобода" з супроводу суден через Ормузьку протоку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Американський президент наголосив, що Вашингтон продовжує посилювати військову присутність у регіоні та має значні ресурси для реагування на будь-які загрози.

Трамп про Іран і операцію "Свобода"

За словами Трампа, Іран нібито став більш поступливим у переговорах, однак США готові до жорстких дій у разі ескалації.

"У нас більше зброї та боєприпасів набагато вищого ґатунку, ніж було раніше. Ми можемо використовувати все це обладнання, і ми це зробимо, якщо нам це знадобиться", — заявив він.

Трамп також підтвердив, що США продовжують розгортання військових ресурсів у різних регіонах світу, включно з базами та сучасним озброєнням.

Загострення ситуації в Ормузькій протоці

Операцію "Свобода" США оголосили 4 травня. Вона передбачає забезпечення безпечного проходу суден, які застрягли в Ормузькій протоці.

У відповідь іранське військове командування заявило, що американські сили стануть мішенню у разі наближення до протоки.

За даними Центрального командування США, до операції залучаються есмінці, понад 100 літаків і близько 15 тисяч військовослужбовців.

Також повідомляється, що американські військові завдали удару по шести іранських катерах у районі Ормузької протоки, що ще більше загострило ситуацію в регіоні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані повинна бути вирішена якомога швидше.

