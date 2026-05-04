Трамп пообещал "смести Иран" в случае препятствий операции в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет "сметен с лица земли", если эта страна будет препятствовать проведению операции "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Американский президент подчеркнул, что Вашингтон продолжает усиливать военное присутствие в регионе и располагает значительными ресурсами для реагирования на любые угрозы.
Трамп об Иране и операции "Свобода"
По словам Трампа, Иран якобы стал более уступчивым в переговорах, однако США готовы к жестким действиям в случае эскалации.
"У нас больше оружия и боеприпасов гораздо более высокого качества, чем было раньше. Мы можем использовать все это оборудование, и мы это сделаем, если нам это понадобится", — заявил он.
Трамп также подтвердил, что США продолжают развертывание военных ресурсов в различных регионах мира, включая базы и современное вооружение.
Обострение ситуации в Ормузском проливе
Операцию "Свобода" США объявили 4 мая. Она предусматривает обеспечение безопасного прохода судов, застрявших в Ормузском проливе.
В ответ иранское военное командование заявило, что американские силы станут мишенью в случае приближения к проливу.
По данным Центрального командования США, к операции привлекаются эсминцы, более 100 самолетов и около 15 тысяч военнослужащих.
Также сообщается, что американские военные нанесли удар по шести иранским катерам в районе Ормузского пролива, что еще больше обострило ситуацию в регионе.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране должна быть решена как можно скорее.
Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців -
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам".
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.
02.08.2024
Анатолій Березенський
До Майдану тут по місту
Цокоти копит вже чуть...
Войовничо, а не смішно,
Сметуни нарешті йдуть???
То від страху вівців зубки
Здійснюють великий гул.
Не вилазять з кошар, будки,
Навіть звуків від них нуль!!!
Бо мільйони їх в Європу,
Поскакали тоді вмить.
Інші всі сховали дупу,
А нам сльози і кров лить!!!
23.06.2024
Анатолій Березенський
Хіба шо памперси з полиць супермаркетів...))