Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
1 921 28

Трамп пообещал "смести Иран" в случае препятствий операции в Ормузском проливе

Трамп заявил о готовности применить силу против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет "сметен с лица земли", если эта страна будет препятствовать проведению операции "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон продолжает усиливать военное присутствие в регионе и располагает значительными ресурсами для реагирования на любые угрозы.

Трамп об Иране и операции "Свобода"

По словам Трампа, Иран якобы стал более уступчивым в переговорах, однако США готовы к жестким действиям в случае эскалации.

"У нас больше оружия и боеприпасов гораздо более высокого качества, чем было раньше. Мы можем использовать все это оборудование, и мы это сделаем, если нам это понадобится", — заявил он.

Трамп также подтвердил, что США продолжают развертывание военных ресурсов в различных регионах мира, включая базы и современное вооружение.

Обострение ситуации в Ормузском проливе

Операцию "Свобода" США объявили 4 мая. Она предусматривает обеспечение безопасного прохода судов, застрявших в Ормузском проливе.

В ответ иранское военное командование заявило, что американские силы станут мишенью в случае приближения к проливу.

По данным Центрального командования США, к операции привлекаются эсминцы, более 100 самолетов и около 15 тысяч военнослужащих.

Также сообщается, что американские военные нанесли удар по шести иранским катерам в районе Ормузского пролива, что еще больше обострило ситуацию в регионе.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране должна быть решена как можно скорее.

Иран США Трамп Дональд Ормузский пролив
Топ комментарии
в який раз ? )
04.05.2026 21:18 Ответить
Через 2-3 місяці!!
04.05.2026 22:26 Ответить
Можно начинать уже сегодня Дональд,зачем откладывать неизбежное.
04.05.2026 21:19 Ответить
що "трампло" .що "зегавара" "скрєпи" духовниє родовиє узи"
04.05.2026 21:28 Ответить
Таке враження,що не тільки в Україні,і в США також,найпотужніша зброя це балаболістика!!!Попа вутін вже 5 років як Київ(Купянск)за 3 дня бере,трамп іран розмотує за тиждень вже 3 місяці,хтось каву в Ялті 3 роки за 2 тижні збирається пити,страшні часи!!!
04.05.2026 22:38 Ответить
ну тогда раху с ыном в придачу....
04.05.2026 21:23 Ответить
Маючи найбоєспособнішу і ************ армію в світі Трамп нічого не може. Він її вже зганьбив, втягнувши в непродуману операцію(війну). Його основна зброя - залякувати і брехати, яку він перейняв у Пуйла.
04.05.2026 21:23 Ответить
З Апач влупили по 6 -ти катерах Ірану - мало не показалось
04.05.2026 21:24 Ответить
Епічний ідіот, посварився з усіма союзниками, а тепер плаче що не допомагають.
04.05.2026 21:24 Ответить
Біда, що ідіот з ядерним дрином і в нього вже проглядаються ознаки сказу.
04.05.2026 22:33 Ответить
Ормузька протока за 24 години!!!
04.05.2026 21:24 Ответить
Та змітав вже. Що віники закінчились.
04.05.2026 21:26 Ответить
Ура! У наших "сметунов", з'явився достойний лідар...
04.05.2026 21:26 Ответить
Уже три раза смел и пять раз победил. Дайте, наконец, какую-нибудь премию.
04.05.2026 21:30 Ответить
Ну если нет премии,то дайте хоть каких то таблеток-вы же видите что у оранжевого мудака сезонное обострение.
04.05.2026 21:38 Ответить
трампон ...у нас є готовий zельоний спіцназ

04.05.2026 21:38 Ответить
ПРО «СМЕТУНІВ»
Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців -
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам".
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.
02.08.2024
Анатолій Березенський
04.05.2026 22:36 Ответить
СМЕТУНИ ВІД 73%
До Майдану тут по місту
Цокоти копит вже чуть...
Войовничо, а не смішно,
Сметуни нарешті йдуть???
То від страху вівців зубки
Здійснюють великий гул.
Не вилазять з кошар, будки,
Навіть звуків від них нуль!!!
Бо мільйони їх в Європу,
Поскакали тоді вмить.
Інші всі сховали дупу,
А нам сльози і кров лить!!!
23.06.2024
Анатолій Березенський
04.05.2026 22:37 Ответить
шо, опять???
04.05.2026 21:42 Ответить
Спочатку світло їм вимкни.
04.05.2026 21:46 Ответить
Трампу пощастило що він не жив в Україні 90-х, бо це чучело вже поставили б на лічильник, і він був би винен багато грошей
04.05.2026 21:58 Ответить
приспіть вже хто небудь цього рудого недоумка...як вже всіх задовбав)))
04.05.2026 22:10 Ответить
Оцбл*дь, змете воно...
Хіба шо памперси з полиць супермаркетів...))
04.05.2026 22:19 Ответить
Операция "эпическая вср#тость" плавно сменилась операцией по освобождению от результатов первой операции)
04.05.2026 22:33 Ответить
100500 разів обіцял і до сих пір "зметає".
04.05.2026 22:53 Ответить
за 24 години
05.05.2026 05:39 Ответить
 
 