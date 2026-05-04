Трамп пообещал "смести Иран" в случае препятствий операции в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет "сметен с лица земли", если эта страна будет препятствовать проведению операции "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон продолжает усиливать военное присутствие в регионе и располагает значительными ресурсами для реагирования на любые угрозы.

По словам Трампа, Иран якобы стал более уступчивым в переговорах, однако США готовы к жестким действиям в случае эскалации.

"У нас больше оружия и боеприпасов гораздо более высокого качества, чем было раньше. Мы можем использовать все это оборудование, и мы это сделаем, если нам это понадобится", — заявил он.

Трамп также подтвердил, что США продолжают развертывание военных ресурсов в различных регионах мира, включая базы и современное вооружение.

Обострение ситуации в Ормузском проливе

Операцию "Свобода" США объявили 4 мая. Она предусматривает обеспечение безопасного прохода судов, застрявших в Ормузском проливе.

В ответ иранское военное командование заявило, что американские силы станут мишенью в случае приближения к проливу.

По данным Центрального командования США, к операции привлекаются эсминцы, более 100 самолетов и около 15 тысяч военнослужащих.

Также сообщается, что американские военные нанесли удар по шести иранским катерам в районе Ормузского пролива, что еще больше обострило ситуацию в регионе.

