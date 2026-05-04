РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11414 посетителей онлайн
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
1 092 28

США призывают Китай присоединиться к операции в Ормузском проливе

Бессент обратился к Китаю с просьбой поддержать операцию в Ормузском проливе

Министр финансов США Скотт Бессент призвал союзников и Китай присоединиться к американской операции по сопровождению судов через Ормузский пролив.

Об этом говорится в материале Bloomberg, который цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам американского чиновника, Вашингтон ожидает более активного участия международных партнеров в обеспечении безопасности судоходства в регионе.

Читайте также: Трамп больше не будет переносить встречу с Си Цзиньпином, — Бессент

Призыв к Китаю и союзникам: безопасность пролива под контролем

Бессент подчеркнул, что Иран остается ключевым источником угроз в регионе, назвав его крупнейшим государственным спонсором терроризма. Он также обратил внимание на роль Китая, который, по его словам, закупает около 90% иранских энергоносителей.

"Посмотрим, активизирует ли Китай дипломатические усилия и заставит ли иранцев открыть пролив. Угроза атак со стороны Ирана привела к его закрытию — мы его снова открываем. Поэтому я призываю китайцев присоединиться к нам в поддержке этой международной операции", — заявил Бессент.

Министр также подчеркнул, что США имеют полный контроль над Ормузским проливом и не признают его контроль со стороны Ирана.

Читайте также: Макрон призвал США и Иран совместно открыть Ормузский пролив

Нефтяной рынок и геополитика: что стоит за заявлениями

По оценкам Бессента, глобальный дефицит нефти, вызванный конфликтом, составляет от 8 до 10 миллионов баррелей в сутки. Он отметил, что каждый танкер перевозит примерно 2 миллиона баррелей, и даже несколько судов в день могут стабилизировать ситуацию.

Также чиновник заявил, что экономика Ирана находится в сложном состоянии, что может повлиять на способность страны поддерживать свою военную активность.

Отдельно он напомнил о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине, которая должна состояться в ближайшее время.

  • Ранее мы писали, что Кувейт в апреле 2026 года полностью остановил экспорт сырой нефти — впервые со времен войны в Персидском заливе. В течение месяца страна не отправила ни одного барреля на внешние рынки, что называют беспрецедентной паузой за более чем 30 лет.

Читайте также: Последствия топливного кризиса: в Великобритании планируют разрешить авиакомпаниям объединять рейсы

Автор: 

безопасность (1187) Китай (3330) США (29338) Ормузский пролив (139)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
04.05.2026 18:58 Ответить
+9
Ну то і північну корею вже треба підтягувати🤣
показать весь комментарий
04.05.2026 18:57 Ответить
+4
"у нас самая сильная армия. памагите!" - трамп
показать весь комментарий
04.05.2026 19:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну то і північну корею вже треба підтягувати🤣
показать весь комментарий
04.05.2026 18:57 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2026 18:58 Ответить
Гей, Китай з Євросоюзом! Ми тут, "надуваючи щоки", щоб налякать весь світ, не тільки голосно перднули, але і всралися... Приходьте, будемо разом прать наші обісрані штани...
показать весь комментарий
04.05.2026 18:59 Ответить
у китая все добре біля персів.
плавають вільно, туди сюди.
продають купують, туди сюди.
а, у доні, перси давно однозначно переможені.
які такі заклики?
показать весь комментарий
04.05.2026 18:59 Ответить
Що, дебіл помаранчевий, всрався ? У свого ворога вже просиш допомоги. У кацапів ще попроси. ТАСО
показать весь комментарий
04.05.2026 18:59 Ответить
А ви впевнені що для Донні Китай і Параша вороги?
показать весь комментарий
04.05.2026 19:45 Ответить
Трампон заради грошей все робить, а Параша та Китай не дають йому розвернутися тому вони й вороги. А Китай ще й може війну з Тайванем почати. А в Ірані америкоси показали себе ніяк, ********* але Іран їх тримає за яйця блокуючи Ормуз.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:10 Ответить
Ваше ******* руде опудало - ось джерело усіх загроз.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:00 Ответить
На стороні Ірану звичайно. Тоді США зовсім cрака буде. Краснов робить свою роботу.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:01 Ответить
Так американці відкрили протоку... Для чого долучатися Китаю та союзникам? Чи не відкрили, а просто... набрехали?
показать весь комментарий
04.05.2026 19:02 Ответить
Складається таке враження, що адміністрація трампакса у повному складі розумово їб@нулася.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:08 Ответить
Та ні, шизонутий там тільки Донні, а всі інші просто бояться втратити кормушку.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:11 Ответить
Та ні, вони там усі дібрані добірні.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:55 Ответить
Дааааа, так як Трамп, ще ніхто так Америку не опускав
показать весь комментарий
04.05.2026 19:10 Ответить
Так чубець переміг же вже!

Чи щось пішло не за планом?...
показать весь комментарий
04.05.2026 19:12 Ответить
Да, *****, марсиан пригласи(у Маска есть связи).
показать весь комментарий
04.05.2026 19:13 Ответить
Театр абсурду продовжується. Зачинили хвіртку, а тепер будемо відчиняти разом з стратегічним противником. З Тайванем так само будете домовлятися? Типу, тимчасово здасте його в оренду?
показать весь комментарий
04.05.2026 19:17 Ответить
Тайваню ,,папєрєднікі,, стопяццот трильярдів доларів безкоштовно надали, скаже Трамп. Хай тепер Філіпіни його захищають. Бо ми через великий красивий океан знаходимся.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:48 Ответить
"у нас самая сильная армия. памагите!" - трамп
показать весь комментарий
04.05.2026 19:25 Ответить
Министр также подчеркнул, что США имеют полный контроль над Ормузским проливом и не признают его контроль со стороны Ирана.

Ну и нормально. Пусть каждый плавает в том проливе, который контролирует.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:29 Ответить
Не ребята, шутки шутками а у власти в США настоящий психбольной, который к себе в команду подобрал шизиков себе под стать...
показать весь комментарий
04.05.2026 19:35 Ответить
Лікар Джон Гартнер про психічний стан трампа

https://streamable.com/6mpdsf
показать весь комментарий
04.05.2026 20:08 Ответить
Китай від войнушки Трампа тільки виграє. І сам собі всю схему зарубає?
показать весь комментарий
04.05.2026 19:59 Ответить
Цікаво, трампонио взагалі розуміє значення фрази "Ми перемогли"?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:12 Ответить
Все ретельно продумано, через місяць будуть закликати рф приєднатися до американської операції із супроводу суден.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:10 Ответить
іспанський стид - це не про Іспанію, це про могутні США)))
показать весь комментарий
04.05.2026 22:33 Ответить
Так для Китаю протоку ніхто й не закривав, лише Обістрамп щось пробував і як зазвичай фунавоняв.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:30 Ответить
 
 