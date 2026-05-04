США призывают Китай присоединиться к операции в Ормузском проливе

Министр финансов США Скотт Бессент призвал союзников и Китай присоединиться к американской операции по сопровождению судов через Ормузский пролив.

Об этом говорится в материале Bloomberg, который цитирует Цензор.НЕТ.

По словам американского чиновника, Вашингтон ожидает более активного участия международных партнеров в обеспечении безопасности судоходства в регионе.

Призыв к Китаю и союзникам: безопасность пролива под контролем

Бессент подчеркнул, что Иран остается ключевым источником угроз в регионе, назвав его крупнейшим государственным спонсором терроризма. Он также обратил внимание на роль Китая, который, по его словам, закупает около 90% иранских энергоносителей.

"Посмотрим, активизирует ли Китай дипломатические усилия и заставит ли иранцев открыть пролив. Угроза атак со стороны Ирана привела к его закрытию — мы его снова открываем. Поэтому я призываю китайцев присоединиться к нам в поддержке этой международной операции", — заявил Бессент.

Министр также подчеркнул, что США имеют полный контроль над Ормузским проливом и не признают его контроль со стороны Ирана.

Нефтяной рынок и геополитика: что стоит за заявлениями

По оценкам Бессента, глобальный дефицит нефти, вызванный конфликтом, составляет от 8 до 10 миллионов баррелей в сутки. Он отметил, что каждый танкер перевозит примерно 2 миллиона баррелей, и даже несколько судов в день могут стабилизировать ситуацию.

Также чиновник заявил, что экономика Ирана находится в сложном состоянии, что может повлиять на способность страны поддерживать свою военную активность.

Отдельно он напомнил о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине, которая должна состояться в ближайшее время.

Ранее мы писали, что Кувейт в апреле 2026 года полностью остановил экспорт сырой нефти — впервые со времен войны в Персидском заливе. В течение месяца страна не отправила ни одного барреля на внешние рынки, что называют беспрецедентной паузой за более чем 30 лет.

