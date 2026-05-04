США призывают Китай присоединиться к операции в Ормузском проливе
Министр финансов США Скотт Бессент призвал союзников и Китай присоединиться к американской операции по сопровождению судов через Ормузский пролив.
Об этом говорится в материале Bloomberg, который цитирует Цензор.НЕТ.
По словам американского чиновника, Вашингтон ожидает более активного участия международных партнеров в обеспечении безопасности судоходства в регионе.
Призыв к Китаю и союзникам: безопасность пролива под контролем
Бессент подчеркнул, что Иран остается ключевым источником угроз в регионе, назвав его крупнейшим государственным спонсором терроризма. Он также обратил внимание на роль Китая, который, по его словам, закупает около 90% иранских энергоносителей.
"Посмотрим, активизирует ли Китай дипломатические усилия и заставит ли иранцев открыть пролив. Угроза атак со стороны Ирана привела к его закрытию — мы его снова открываем. Поэтому я призываю китайцев присоединиться к нам в поддержке этой международной операции", — заявил Бессент.
Министр также подчеркнул, что США имеют полный контроль над Ормузским проливом и не признают его контроль со стороны Ирана.
Нефтяной рынок и геополитика: что стоит за заявлениями
По оценкам Бессента, глобальный дефицит нефти, вызванный конфликтом, составляет от 8 до 10 миллионов баррелей в сутки. Он отметил, что каждый танкер перевозит примерно 2 миллиона баррелей, и даже несколько судов в день могут стабилизировать ситуацию.
Также чиновник заявил, что экономика Ирана находится в сложном состоянии, что может повлиять на способность страны поддерживать свою военную активность.
Отдельно он напомнил о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине, которая должна состояться в ближайшее время.
- Ранее мы писали, что Кувейт в апреле 2026 года полностью остановил экспорт сырой нефти — впервые со времен войны в Персидском заливе. В течение месяца страна не отправила ни одного барреля на внешние рынки, что называют беспрецедентной паузой за более чем 30 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
плавають вільно, туди сюди.
продають купують, туди сюди.
а, у доні, перси давно однозначно переможені.
які такі заклики?
Чи щось пішло не за планом?...
Ну и нормально. Пусть каждый плавает в том проливе, который контролирует.
https://streamable.com/6mpdsf