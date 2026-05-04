Макрон призвал США и Иран совместно открыть Ормузский пролив

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к США и Ирану с призывом совместно обеспечить открытие Ормузского пролива для безопасного судоходства.

Об этом он заявил на встрече европейских лидеров на саммите Европейского политического сообщества в Армении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Позиция Макрона по поводу Ормузского пролива

"Прежде всего, мы хотим скоординированного открытия Соединенными Штатами и Ираном - это единственное решение для Ормузского пролива", - сказал Макрон.

Участие Франции

Французский лидер добавил, что "мы не собираемся участвовать ни в одной военной операции в рамках, которые мне кажутся непонятными".

Франция вместе с Великобританией возглавила усилия по созданию коалиции для открытия Ормузского пролива после установления мира на Ближнем Востоке, напоминает издание.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

