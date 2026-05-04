Макрон закликав США та Іран спільно відкрити Ормузьку протоку

ормуз досі перекрито

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до США та Ірану із закликом спільно забезпечити відкриття Ормузької протоки для безпечного судноплавства.

Про це він заявив на зустрічі європейських лідерів на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Позиція Макрона щодо Ормузької протоки

"Передусім ми хочемо скоординованого відкриття Сполученими Штатами та Іраном - це єдине рішення для Ормузької протоки", - сказав Макрон.

Участь Франції

Французький лідер додав, що "ми не збираємося брати участь у жодній військовій операції в рамках, які мені здаються незрозумілими".

Франція разом з Великою Британією очолила зусилля зі створення коаліції для відкриття Ормузької протоки після встановлення миру на Близькому Сході, нагадує видання.

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

  • До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

Аятоли її не відкриють навіть якщо в Ірані пів населення з голодухи помре.
04.05.2026 13:50 Відповісти
а ще що вам???ключі від хати??дешеві циркачі ...
04.05.2026 13:52 Відповісти
маню треба терміново комусь подзвонити та зробити фотосесію.
кому краще?
відбитим аятолам чи геніальному золотому доні?
04.05.2026 13:54 Відповісти
Геніально. А в Україні просто перестати стріляти. Все ж просто.
04.05.2026 13:59 Відповісти
Ще треба закликати всіх людей Землі любити один одного і ніколи не воювати.
04.05.2026 14:12 Відповісти
ку ка ре куууу 😂
04.05.2026 15:03 Відповісти
Заклыкун макарон в своем репертуаре. К путьке сгоняй загляни в шоколадный глаз, давно не залазил, мб поможет
04.05.2026 15:16 Відповісти
Егеж, і "Рудий дегенерат" визнає, що він втрапив у глибоке лайно завдяки своїй деменції та некомпетентності, і це напередодні виборів? Сумніваюсь, що він на це наважиться. Та і аятоли, зрозумівши, що "тримають Трампа за його маленькі зморщені яєчки", теж наврядчи на це підуть.
04.05.2026 15:24 Відповісти
з таким же успіхом міг просто в муку пердонути, ефект був би більшим
04.05.2026 15:27 Відповісти
 
 