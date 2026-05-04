Макрон закликав США та Іран спільно відкрити Ормузьку протоку

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до США та Ірану із закликом спільно забезпечити відкриття Ормузької протоки для безпечного судноплавства.

Про це він заявив на зустрічі європейських лідерів на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Позиція Макрона щодо Ормузької протоки

"Передусім ми хочемо скоординованого відкриття Сполученими Штатами та Іраном - це єдине рішення для Ормузької протоки", - сказав Макрон.

Участь Франції

Французький лідер додав, що "ми не збираємося брати участь у жодній військовій операції в рамках, які мені здаються незрозумілими".

Франція разом з Великою Британією очолила зусилля зі створення коаліції для відкриття Ормузької протоки після встановлення миру на Близькому Сході, нагадує видання.

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

