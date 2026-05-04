США закликають Китай долучитися до операції в Ормузькій протоці

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав союзників та Китай приєднатися до американської операції із супроводу суден через Ормузьку протоку.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, який цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами американського посадовця, Вашингтон очікує активнішої участі міжнародних партнерів у гарантуванні безпеки судноплавства в регіоні.

Також читайте: Трамп більше не буде переносити зустріч із Сі Цзіньпіном, - Бессент

Заклик до Китаю і союзників: безпека протоки під контролем

Бессент наголосив, що Іран залишається ключовим джерелом загроз у регіоні, назвавши його найбільшим державним спонсором тероризму. Він також звернув увагу на роль Китаю, який, за його словами, купує близько 90% іранських енергоносіїв.

"Подивимося, чи Китай активізує дипломатичні зусилля і змусить іранців відкрити протоку. Загроза атак з боку Ірану призвела до її закриття — ми її знову відкриваємо. Тому я закликаю китайців приєднатися до нас у підтримці цієї міжнародної операції", — заявив Бессент.

Міністр також підкреслив, що США мають повний контроль над Ормузькою протокою і не визнають її контролю з боку Ірану.

Також читайте: Макрон закликав США та Іран спільно відкрити Ормузьку протоку

Нафтовий ринок і геополітика: що стоїть за заявами

За оцінками Бессента, глобальний дефіцит нафти, спричинений конфліктом, становить від 8 до 10 мільйонів барелів на добу. Він зазначив, що кожен танкер перевозить приблизно 2 мільйони барелів, і навіть кілька суден на день можуть стабілізувати ситуацію.

Також посадовець заявив, що економіка Ірану перебуває у складному стані, що може вплинути на здатність країни підтримувати свою військову активність.

Окремо він нагадав про майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні, яка має відбутися найближчим часом.

Раніше ми писали, що Кувейт у квітні 2026 року повністю зупинив експорт сирої нафти ‒ вперше від часів після війни в Перській затоці. Протягом місяця країна не відправила жодного бареля на зовнішні ринки, що називають безпрецедентною паузою за понад 30 років.

Також читайте: Наслідки паливної кризи: У Британії планують дозволити авіакомпаніям об’єднувати рейси