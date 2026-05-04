США закликають Китай долучитися до операції в Ормузькій протоці

Бессент звернувся до Китаю з проханням підтримати операцію в Ормузькій протоці

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав союзників та Китай приєднатися до американської операції із супроводу суден через Ормузьку протоку.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, який цитує Цензор.НЕТ.

За словами американського посадовця, Вашингтон очікує активнішої участі міжнародних партнерів у гарантуванні безпеки судноплавства в регіоні.

Заклик до Китаю і союзників: безпека протоки під контролем

Бессент наголосив, що Іран залишається ключовим джерелом загроз у регіоні, назвавши його найбільшим державним спонсором тероризму. Він також звернув увагу на роль Китаю, який, за його словами, купує близько 90% іранських енергоносіїв.

"Подивимося, чи Китай активізує дипломатичні зусилля і змусить іранців відкрити протоку. Загроза атак з боку Ірану призвела до її закриття — ми її знову відкриваємо. Тому я закликаю китайців приєднатися до нас у підтримці цієї міжнародної операції", — заявив Бессент.

Міністр також підкреслив, що США мають повний контроль над Ормузькою протокою і не визнають її контролю з боку Ірану.

Нафтовий ринок і геополітика: що стоїть за заявами

За оцінками Бессента, глобальний дефіцит нафти, спричинений конфліктом, становить від 8 до 10 мільйонів барелів на добу. Він зазначив, що кожен танкер перевозить приблизно 2 мільйони барелів, і навіть кілька суден на день можуть стабілізувати ситуацію.

Також посадовець заявив, що економіка Ірану перебуває у складному стані, що може вплинути на здатність країни підтримувати свою військову активність.

Окремо він нагадав про майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні, яка має відбутися найближчим часом.

  • Раніше ми писали, що Кувейт у квітні 2026 року повністю зупинив експорт сирої нафти ‒ вперше від часів після війни в Перській затоці. Протягом місяця країна не відправила жодного бареля на зовнішні ринки, що називають безпрецедентною паузою за понад 30 років.

Автор: 

безпека (1031) Китай (5203) США (26454) Ормузька протока (149)
Топ коментарі
04.05.2026 18:58 Відповісти
Ну то і північну корею вже треба підтягувати🤣
04.05.2026 18:57 Відповісти
"у нас самая сильная армия. памагите!" - трамп
04.05.2026 19:25 Відповісти
04.05.2026 18:57 Відповісти
04.05.2026 18:58 Відповісти
Гей, Китай з Євросоюзом! Ми тут, "надуваючи щоки", щоб налякать весь світ, не тільки голосно перднули, але і всралися... Приходьте, будемо разом прать наші обісрані штани...
04.05.2026 18:59 Відповісти
у китая все добре біля персів.
плавають вільно, туди сюди.
продають купують, туди сюди.
а, у доні, перси давно однозначно переможені.
які такі заклики?
04.05.2026 18:59 Відповісти
Що, дебіл помаранчевий, всрався ? У свого ворога вже просиш допомоги. У кацапів ще попроси. ТАСО
04.05.2026 18:59 Відповісти
А ви впевнені що для Донні Китай і Параша вороги?
04.05.2026 19:45 Відповісти
Трампон заради грошей все робить, а Параша та Китай не дають йому розвернутися тому вони й вороги. А Китай ще й може війну з Тайванем почати. А в Ірані америкоси показали себе ніяк, ********* але Іран їх тримає за яйця блокуючи Ормуз.
04.05.2026 21:10 Відповісти
Ваше ******* руде опудало - ось джерело усіх загроз.
04.05.2026 19:00 Відповісти
На стороні Ірану звичайно. Тоді США зовсім cрака буде. Краснов робить свою роботу.
04.05.2026 19:01 Відповісти
Так американці відкрили протоку... Для чого долучатися Китаю та союзникам? Чи не відкрили, а просто... набрехали?
04.05.2026 19:02 Відповісти
Складається таке враження, що адміністрація трампакса у повному складі розумово їб@нулася.
04.05.2026 19:08 Відповісти
Та ні, шизонутий там тільки Донні, а всі інші просто бояться втратити кормушку.
04.05.2026 19:11 Відповісти
Та ні, вони там усі дібрані добірні.
04.05.2026 19:55 Відповісти
Дааааа, так як Трамп, ще ніхто так Америку не опускав
04.05.2026 19:10 Відповісти
Так чубець переміг же вже!

Чи щось пішло не за планом?...
04.05.2026 19:12 Відповісти
Да, *****, марсиан пригласи(у Маска есть связи).
04.05.2026 19:13 Відповісти
Театр абсурду продовжується. Зачинили хвіртку, а тепер будемо відчиняти разом з стратегічним противником. З Тайванем так само будете домовлятися? Типу, тимчасово здасте його в оренду?
04.05.2026 19:17 Відповісти
Тайваню ,,папєрєднікі,, стопяццот трильярдів доларів безкоштовно надали, скаже Трамп. Хай тепер Філіпіни його захищають. Бо ми через великий красивий океан знаходимся.
04.05.2026 19:48 Відповісти
04.05.2026 19:25 Відповісти
Министр также подчеркнул, что США имеют полный контроль над Ормузским проливом и не признают его контроль со стороны Ирана.

Ну и нормально. Пусть каждый плавает в том проливе, который контролирует.
04.05.2026 19:29 Відповісти
Не ребята, шутки шутками а у власти в США настоящий психбольной, который к себе в команду подобрал шизиков себе под стать...
04.05.2026 19:35 Відповісти
Лікар Джон Гартнер про психічний стан трампа

https://streamable.com/6mpdsf
04.05.2026 20:08 Відповісти
Китай від войнушки Трампа тільки виграє. І сам собі всю схему зарубає?
04.05.2026 19:59 Відповісти
Цікаво, трампонио взагалі розуміє значення фрази "Ми перемогли"?
04.05.2026 20:12 Відповісти
Все ретельно продумано, через місяць будуть закликати рф приєднатися до американської операції із супроводу суден.
04.05.2026 21:10 Відповісти
іспанський стид - це не про Іспанію, це про могутні США)))
04.05.2026 22:33 Відповісти
Так для Китаю протоку ніхто й не закривав, лише Обістрамп щось пробував і як зазвичай фунавоняв.
04.05.2026 23:30 Відповісти
Трампон Трампакс, ты же говорил что Китай ваши враги, попроси помощи у своего друга *****!!
05.05.2026 09:36 Відповісти
 
 