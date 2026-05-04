Трамп объявил об операции США по эвакуации судов из Ормузского пролива

Соединенные Штаты запускают масштабную гуманитарную операцию по эвакуации иностранных судов, оказавшихся в блокаде в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам главы США, инициатива получила название "Свобода" и стартует в понедельник утром по местному времени. Операция направлена на вывод гражданских судов и их экипажей из опасной зоны, где продолжаются боевые действия на Ближнем Востоке.

Гуманитарная миссия в условиях военной напряженности

Трамп заявил, что к США обратились несколько стран, чьи суда оказались заблокированными в проливе. Он подчеркнул, что речь идет о нейтральных судах, которые не участвуют в конфликте, но оказались в сложных условиях из-за обострения ситуации в регионе.

По его словам, на бортах некоторых кораблей уже не хватает еды и базовых ресурсов, что создает дополнительные риски для экипажей. США планируют гарантировать выход этих судов из зоны опасности.

Переговоры с Ираном и политический контекст

Трамп также отметил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном, которые он назвал конструктивными и потенциально перспективными. В то же время он предостерег от любого вмешательства в гуманитарную операцию.

"Я поручил своим представителям сообщить, что мы приложим все усилия для безопасного вывода судов и экипажей. Если кто-то попытается вмешаться, придется реагировать", - отметил Трамп.

Отдельно администрация США сообщила Конгрессу, что формально страна больше не находится в состоянии вооруженного конфликта с Ираном. Это означает, что правовые основания для ведения боевых действий считаются исчерпанными, хотя напряженность между сторонами сохраняется.

Напомним, ранее Трамп заявил, что последнее предложение Ирана по урегулированию войны является "неприемлемым".

