Трамп объявил об операции США по эвакуации судов из Ормузского пролива
Соединенные Штаты запускают масштабную гуманитарную операцию по эвакуации иностранных судов, оказавшихся в блокаде в Ормузском проливе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам главы США, инициатива получила название "Свобода" и стартует в понедельник утром по местному времени. Операция направлена на вывод гражданских судов и их экипажей из опасной зоны, где продолжаются боевые действия на Ближнем Востоке.
Гуманитарная миссия в условиях военной напряженности
Трамп заявил, что к США обратились несколько стран, чьи суда оказались заблокированными в проливе. Он подчеркнул, что речь идет о нейтральных судах, которые не участвуют в конфликте, но оказались в сложных условиях из-за обострения ситуации в регионе.
По его словам, на бортах некоторых кораблей уже не хватает еды и базовых ресурсов, что создает дополнительные риски для экипажей. США планируют гарантировать выход этих судов из зоны опасности.
Переговоры с Ираном и политический контекст
Трамп также отметил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном, которые он назвал конструктивными и потенциально перспективными. В то же время он предостерег от любого вмешательства в гуманитарную операцию.
"Я поручил своим представителям сообщить, что мы приложим все усилия для безопасного вывода судов и экипажей. Если кто-то попытается вмешаться, придется реагировать", - отметил Трамп.
Отдельно администрация США сообщила Конгрессу, что формально страна больше не находится в состоянии вооруженного конфликта с Ираном. Это означает, что правовые основания для ведения боевых действий считаются исчерпанными, хотя напряженность между сторонами сохраняется.
- Напомним, ранее Трамп заявил, что последнее предложение Ирана по урегулированию войны является "неприемлемым".
треба в МКС справу подавати на арешт верхівки хремля
Ця подія ЮРИДИЧНА . Ордер на арешт ізолює конкретного ідіота чи группу конкретних ідіотів від ЦІВІЛЬНОГО світу. ЦЕ ТАКА ВʼЯЗНИЦЯ - не у всіх країнах захочуть бачити такого лідера , більшість людей не будуть потискати руку і т п. А ідіотам лідерам важливо щоб їх на червоних доріжках зустрічали.
і знаєте що - ордер кримінального суду розвʼязує руки різним моссадам
Пока Трампон занимается тем чем занимаются все дворяне, срет в штаны и говорит что ему не воняет, чтобы появились терпилы что порешают вопросы, желательно бесплатно.
Але ж Трамп вже оголосив про мир, навіть в Конгрес листа направив...
Хоча - це ж трамп...
Поточна ситуація з суднами
💥Загальна кількість: За даними AFP, на 1 травня 2026 року в акваторії перебувало понад 900 суден, тоді як CNN повідомляло про близько 2000 суден станом на середину квітня.
💥Склад флоту: Серед заблокованих суден зафіксовано:
Понад 420 нафтових танкерів (містять близько 132 млн барелів нафти).
Близько 50 суден зі зрідженим газом (LNG та LPG).
Понад 110 контейнеровозів.
Сотні суден із зерном та металами.
💥Екіпажі: У пастці опинилися близько 20 000 моряків, На багатьох суднах критично не вистачає провізії, а ротація екіпажів неможлива через відсутність гарантій безпеки. У них реально закінчуються запаси їжі та води.
