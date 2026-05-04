Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Трамп объявил об операции США по эвакуации судов из Ормузского пролива

Трамп объявил об операции по эвакуации судов в Ормузе

Соединенные Штаты запускают масштабную гуманитарную операцию по эвакуации иностранных судов, оказавшихся в блокаде в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам главы США, инициатива получила название "Свобода" и стартует в понедельник утром по местному времени. Операция направлена на вывод гражданских судов и их экипажей из опасной зоны, где продолжаются боевые действия на Ближнем Востоке.

Гуманитарная миссия в условиях военной напряженности

Трамп заявил, что к США обратились несколько стран, чьи суда оказались заблокированными в проливе. Он подчеркнул, что речь идет о нейтральных судах, которые не участвуют в конфликте, но оказались в сложных условиях из-за обострения ситуации в регионе.

По его словам, на бортах некоторых кораблей уже не хватает еды и базовых ресурсов, что создает дополнительные риски для экипажей. США планируют гарантировать выход этих судов из зоны опасности.

Переговоры с Ираном и политический контекст

Трамп также отметил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном, которые он назвал конструктивными и потенциально перспективными. В то же время он предостерег от любого вмешательства в гуманитарную операцию.

"Я поручил своим представителям сообщить, что мы приложим все усилия для безопасного вывода судов и экипажей. Если кто-то попытается вмешаться, придется реагировать", - отметил Трамп.

Отдельно администрация США сообщила Конгрессу, что формально страна больше не находится в состоянии вооруженного конфликта с Ираном. Это означает, что правовые основания для ведения боевых действий считаются исчерпанными, хотя напряженность между сторонами сохраняется.

  • Напомним, ранее Трамп заявил, что последнее предложение Ирана по урегулированию войны является "неприемлемым".

Иран (2882) Трамп Дональд (8077) Ормузский пролив (139)
Цікаво, а скільки $ Трамп захоче з власників іноземних суден, які опинилися заблокованими в Ормузькій протоці?
04.05.2026 01:24 Ответить
В операції з евакуації переповнених суден з протоки Трампа будуть брати участь два десятки доглядальниць. Господи, який дебіл!
04.05.2026 01:38 Ответить
"Щоб зупинити чергову війну, я повинен спочатку її почати" - Дональд Трамп
04.05.2026 02:38 Ответить
А що тут дивного? Старий пирдун Трампидло геть вижив з ума. Так це і не дивно, в 80 років і не таке можливо. Жаль тільки що американців нічого не навчив приклад України, коли тупе бидло вібрало блазня, щоб поржать. Тальки наш блазень в 2 рази молодший за рудого дебіла Трампидла і вчиться, як себе поводити в пристойних компаніях, а старий дурник Трампидло ще не розуміє, що він вже свое віджив і максимум на що йому треба рохраховувати - їжти манну кашку, сидіти на печі і бавити внуків
04.05.2026 07:35 Ответить
Подивіться як на ньому гарно костюмчик сидить, а Ви його на піч відправляєте!
04.05.2026 10:03 Ответить
Так на печі можна і в костюмчику. Головне, щоб кашкою манною не обляпався, а то Маланка буде лаятись.
04.05.2026 11:33 Ответить
Цікаво, а Трамп у курсі як кацапи бомбили Маріуполь, рушили будівлі мікрорайону , а в підвалах були люди, яких хоронили заживо. 100 тисяч
ТРАМПУ ХТОСЬ ЦЕ РОЗПОВИВ?!
треба в МКС справу подавати на арешт верхівки хремля
04.05.2026 03:36 Ответить
Якби Трамп подав заяву на аятолу в міжнародний суд за розстіл десятків тисяч іранських протестувальників, то аятола б тільки з цього б посміявся. Звичайно Трамп знає і про Маріуполь, але не може зробити з путіним, кім чен ином так само як і з аятолою тому що ядерна зброя це вам не шуточки, багато неучів просто до кінця не розуміють що це таке і до чого може призвести ескалація між ядерними державами.
04.05.2026 04:45 Ответить
В цьому контексті цікаво б було побачити на що пішли трильйони доларів за останні 40 років, потрачені на ПРО. Це вам не крашанки по 15гр, тут дєрібан на 3 порядка вищий
04.05.2026 06:48 Ответить
На ПРО...наадзвичайно коштовні зразки озброєння це чисто американський лохотрон...А тут засада потрібні дешеві зразки в надзвичайно великій кількості
04.05.2026 07:13 Ответить
‼️Досить махати ядерними прапорцями. Подати до МКС МАТЕРІАЛИ і получити Ордер на арешт .
Ця подія ЮРИДИЧНА . Ордер на арешт ізолює конкретного ідіота чи группу конкретних ідіотів від ЦІВІЛЬНОГО світу. ЦЕ ТАКА ВʼЯЗНИЦЯ - не у всіх країнах захочуть бачити такого лідера , більшість людей не будуть потискати руку і т п. А ідіотам лідерам важливо щоб їх на червоних доріжках зустрічали.
і знаєте що - ордер кримінального суду розвʼязує руки різним моссадам
04.05.2026 09:03 Ответить
Для рудого ідіота Трампидла в його 80 років це на має значення, у нього стареча деменція, в одне вухо влетіло, через тухес вилетіло.
04.05.2026 07:38 Ответить
А в прострелене взагалі не влітає.
04.05.2026 11:40 Ответить
Та ****** домой, мудак!
04.05.2026 05:19 Ответить
В Китае еды на пожрать максимум на 2 месяца, предлагаю перекрыть им жрать, а кулаки что еще Мао-******* в количестве 200млн крутили на посохе сами дальше справятся.
Пока Трампон занимается тем чем занимаются все дворяне, срет в штаны и говорит что ему не воняет, чтобы появились терпилы что порешают вопросы, желательно бесплатно.
04.05.2026 05:42 Ответить
Бойові дії з Іраном ще тривають, насправді?
Але ж Трамп вже оголосив про мир, навіть в Конгрес листа направив...
Хоча - це ж трамп...
04.05.2026 05:59 Ответить
ВІн хоча б уявляє масштаби цієі проблеми:
Поточна ситуація з суднами
💥Загальна кількість: За даними https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.pap.pl/ua/ukrainian/news/afp-cherez-dva-misyaci-pislya-pochatku-viyni-v-perskiy-zatoci-perebuvae-ponad-900&ved=2ahUKEwjeytG13Z6UAxV0vokEHaotAqUQy_kOegQIBBAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw1mb3cXbzTfemODf2aodg-F&ust=1777953059620000 AFP, на 1 травня 2026 року в акваторії перебувало понад 900 суден, тоді як CNN повідомляло про близько 2000 суден станом на середину квітня.
💥Склад флоту: Серед заблокованих суден зафіксовано:
Понад 420 нафтових танкерів (містять близько 132 млн барелів нафти).
Близько 50 суден зі зрідженим газом (LNG та LPG).
Понад 110 контейнеровозів.
Сотні суден із зерном та металами.
💥Екіпажі: У пастці опинилися близько 20 000 моряків, На багатьох суднах критично не вистачає провізії, а ротація екіпажів неможлива через відсутність гарантій безпеки. У них реально закінчуються запаси їжі та води.
04.05.2026 07:12 Ответить
Ось такі перемоги у Трампа . Він тількі може будувати собі Трамп Тауєри . Він зараз даже дівок трахати вже не може
04.05.2026 09:14 Ответить
Миллион баксов с судна - и свободны, отличная работа мистер Трамп.
04.05.2026 07:48 Ответить
И миллион Ирану-они же вдвоем блокируют пролив.
04.05.2026 08:14 Ответить
Після двох дідів Трампа і пуйла, куди вони влізуть, світ отримує кров, сльози і лайно.
04.05.2026 09:10 Ответить
І що досягнув, клоун?
опозорився тільки і просрав кучк потрібної зброї
04.05.2026 11:08 Ответить
 
 