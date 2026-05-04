Трамп оголосив операцію США з евакуації суден з Ормузької протоки

Сполучені Штати запускають масштабну гуманітарну операцію з евакуації іноземних суден, які опинилися заблокованими в Ормузькій протоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав президент Америки Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

За словами очільника США, ініціатива отримала назву "Свобода" і стартує в понеділок вранці за місцевим часом. Операція має на меті вивести цивільні судна та їхні екіпажі з небезпечної зони, де тривають бойові дії на Близькому Сході.

Гуманітарна місія в умовах військової напруги

Трамп заявив, що до США звернулися кілька країн, чиї судна опинилися заблокованими в протоці. Він наголосив, що йдеться про нейтральні судна, які не беруть участі у конфлікті, але опинилися у складних умовах через загострення ситуації в регіоні.

За його словами, на бортах деяких кораблів уже бракує їжі та базових ресурсів, що створює додаткові ризики для екіпажів. США планують гарантувати вихід цих суден із зони небезпеки.

Переговори з Іраном і політичний контекст

Трамп також зазначив, що Вашингтон веде переговори з Іраном, які він назвав конструктивними і потенційно перспективними. Водночас він застеріг від будь-якого втручання в гуманітарну операцію.

"Я доручив своїм представникам повідомити, що ми докладемо всіх зусиль для безпечного виведення суден та екіпажів. Якщо хтось спробує втрутитися, доведеться реагувати", – зазначив Трамп.

Окремо адміністрація США повідомила Конгрес, що формально країна більше не перебуває у стані збройного конфлікту з Іраном. Це означає, що правові підстави для ведення бойових дій вважаються вичерпаними, хоча напруженість між сторонами зберігається.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що остання пропозиція Ірану щодо врегулювання війни є "неприйнятною".

