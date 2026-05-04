Трамп оголосив операцію США з евакуації суден з Ормузької протоки
Сполучені Штати запускають масштабну гуманітарну операцію з евакуації іноземних суден, які опинилися заблокованими в Ормузькій протоці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав президент Америки Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.
За словами очільника США, ініціатива отримала назву "Свобода" і стартує в понеділок вранці за місцевим часом. Операція має на меті вивести цивільні судна та їхні екіпажі з небезпечної зони, де тривають бойові дії на Близькому Сході.
Гуманітарна місія в умовах військової напруги
Трамп заявив, що до США звернулися кілька країн, чиї судна опинилися заблокованими в протоці. Він наголосив, що йдеться про нейтральні судна, які не беруть участі у конфлікті, але опинилися у складних умовах через загострення ситуації в регіоні.
За його словами, на бортах деяких кораблів уже бракує їжі та базових ресурсів, що створює додаткові ризики для екіпажів. США планують гарантувати вихід цих суден із зони небезпеки.
Переговори з Іраном і політичний контекст
Трамп також зазначив, що Вашингтон веде переговори з Іраном, які він назвав конструктивними і потенційно перспективними. Водночас він застеріг від будь-якого втручання в гуманітарну операцію.
"Я доручив своїм представникам повідомити, що ми докладемо всіх зусиль для безпечного виведення суден та екіпажів. Якщо хтось спробує втрутитися, доведеться реагувати", – зазначив Трамп.
Окремо адміністрація США повідомила Конгрес, що формально країна більше не перебуває у стані збройного конфлікту з Іраном. Це означає, що правові підстави для ведення бойових дій вважаються вичерпаними, хоча напруженість між сторонами зберігається.
- Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що остання пропозиція Ірану щодо врегулювання війни є "неприйнятною".
ТРАМПУ ХТОСЬ ЦЕ РОЗПОВИВ?!
треба в МКС справу подавати на арешт верхівки хремля
Ця подія ЮРИДИЧНА . Ордер на арешт ізолює конкретного ідіота чи группу конкретних ідіотів від ЦІВІЛЬНОГО світу. ЦЕ ТАКА ВʼЯЗНИЦЯ - не у всіх країнах захочуть бачити такого лідера , більшість людей не будуть потискати руку і т п. А ідіотам лідерам важливо щоб їх на червоних доріжках зустрічали.
і знаєте що - ордер кримінального суду розвʼязує руки різним моссадам
Пока Трампон занимается тем чем занимаются все дворяне, срет в штаны и говорит что ему не воняет, чтобы появились терпилы что порешают вопросы, желательно бесплатно.
Але ж Трамп вже оголосив про мир, навіть в Конгрес листа направив...
Хоча - це ж трамп...
Поточна ситуація з суднами
💥Загальна кількість: За даними AFP, на 1 травня 2026 року в акваторії перебувало понад 900 суден, тоді як CNN повідомляло про близько 2000 суден станом на середину квітня.
💥Склад флоту: Серед заблокованих суден зафіксовано:
Понад 420 нафтових танкерів (містять близько 132 млн барелів нафти).
Близько 50 суден зі зрідженим газом (LNG та LPG).
Понад 110 контейнеровозів.
Сотні суден із зерном та металами.
💥Екіпажі: У пастці опинилися близько 20 000 моряків, На багатьох суднах критично не вистачає провізії, а ротація екіпажів неможлива через відсутність гарантій безпеки. У них реально закінчуються запаси їжі та води.
