США заявили про знищення семи катерів Ірану в Ормузькій протоці
Американські військові уразили в Ормузькій протоці сім іранських катерів, які намагалися атакувати цивільні судна.
Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Іран відкрив вогонь по країнах, які не мають жодного стосунку до руху кораблів в межах проєкту "Свобода", включно з південнокорейським вантажним судном", - написав американський лідер.
При цьому Трамп зауважив, що, можливо, "настав час Південній Кореї приєднатися до місії".
"Ми вразили сім малих суден або, як вони люблять їх називати, "швидкісних" катерів. Це все, що в них залишилося", - додав президент США.
За його словами, крім випадку з південнокорейським судном, жодних пошкоджень під час проходження через протоку не було.
Що передувало
Раніше Трамп заявив, що Іран буде "зметено з лиця землі", якщо ця країна перешкоджатиме реалізації операції "Свобода" з супроводу суден через Ормузьку протоку.
Американський глава наголосив, що Вашингтон продовжує посилювати військову присутність у регіоні та має значні ресурси для реагування на будь-які загрози.
- Операцію "Свобода" США оголосили 4 травня. Вона передбачає забезпечення безпечного проходу суден, які застрягли в Ормузькій протоці.
- За даними Центрального командування США, до операції залучаються есмінці, понад 100 літаків і близько 15 тисяч військовослужбовців.
Цеж цілих СІМ катерів!
Це як мінімум сім разів можна було оголосити "Перемогу США над Іраном"...
Здає рудий клоун, ох здає...