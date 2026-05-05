УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4897 відвідувачів онлайн
Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
2 640 11

США заявили про знищення семи катерів Ірану в Ормузькій протоці

Трамп про знищення іранських катерів

Американські військові уразили в Ормузькій протоці сім іранських катерів, які намагалися атакувати цивільні судна.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Іран відкрив вогонь по країнах, які не мають жодного стосунку до руху кораблів в межах проєкту "Свобода", включно з південнокорейським вантажним судном", - написав американський лідер.

При цьому Трамп зауважив, що, можливо, "настав час Південній Кореї приєднатися до місії".

"Ми вразили сім малих суден або, як вони люблять їх називати, "швидкісних" катерів. Це все, що в них залишилося", - додав президент США.

За його словами, крім випадку з південнокорейським судном, жодних пошкоджень під час проходження через протоку не було.

Також читайте: Поблизу Білого дому сталася стрілянина: район оточила Секретна служба, поранена людина

Що передувало 

Раніше Трамп заявив, що Іран буде "зметено з лиця землі", якщо ця країна перешкоджатиме реалізації операції "Свобода" з супроводу суден через Ормузьку протоку.

Американський глава наголосив, що Вашингтон продовжує посилювати військову присутність у регіоні та має значні ресурси для реагування на будь-які загрози.

  • Операцію "Свобода" США оголосили 4 травня. Вона передбачає забезпечення безпечного проходу суден, які застрягли в Ормузькій протоці.
  • За даними Центрального командування США, до операції залучаються есмінці, понад 100 літаків і близько 15 тисяч військовослужбовців.

Також читайте: Вперше за 30 років: Кувейт повністю припинив експорт сирої нафти

Автор: 

Іран (3346) Трамп Дональд (8797) Ормузька протока (152)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
а США трьома авіаносними групами катери Ірану

якби не переплутати !

.
показати весь коментар
05.05.2026 01:21 Відповісти
+6
трамп жалюгідна епштейновська істота з протухшими яйцями
показати весь коментар
05.05.2026 01:22 Відповісти
+6
катери то херня, там все набагато веселіше, чомусь тут не написали, рушникоголові кретини обстріляли ракетами та безпілотниками ОАЕ... помаранчевий дід сказав - вам писда, а Ізраїль привів сили до повної готовності, так що друга частина ось-ось розпочнеться, аятоли таки благають щоб їх добили...
показати весь коментар
05.05.2026 03:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Україна знищила кораблі рашистів
показати весь коментар
05.05.2026 00:58 Відповісти
а США трьома авіаносними групами катери Ірану

якби не переплутати !

.
показати весь коментар
05.05.2026 01:21 Відповісти
Ну до цього вони за 30 днів, а не за 5 років винесли промисловість та інфраструктуру Ірану.
Но то таке...
показати весь коментар
05.05.2026 02:34 Відповісти
катери то херня, там все набагато веселіше, чомусь тут не написали, рушникоголові кретини обстріляли ракетами та безпілотниками ОАЕ... помаранчевий дід сказав - вам писда, а Ізраїль привів сили до повної готовності, так що друга частина ось-ось розпочнеться, аятоли таки благають щоб їх добили...
показати весь коментар
05.05.2026 03:04 Відповісти
Так вынесли, что персы не согласны на условия пиндосов! А ещё мой заочный друг герхард США первая армия мира , у них ылот лучший, армия Израиля считается одной из боеспособных ! Людские и финансовые ресурсы не сопоставимы с вашими. Да и армия московитов круче чем у иранцев! Так , что твоё сравнение не уместно.
показати весь коментар
05.05.2026 06:13 Відповісти
Ну німці у повністб зруйнованій країні билися до кінця. А дехто і після кінця.
Те, що вони не згодні, не каже про те, що у них все добре.
От зараз літечко припече і побачимо, що там з водою, що з елетрикою...
показати весь коментар
05.05.2026 08:35 Відповісти
Флот амерский, а а не сопостовимы конечно же с нашими!
показати весь коментар
05.05.2026 06:20 Відповісти
Десь так не сопоставимі, як і ВПК, економіка, наука, можливості.

Тому думати, що вони більше місяця всією цією махіною пустирі бомбили - бути круглим ідіотом.
показати весь коментар
05.05.2026 08:39 Відповісти
Насправді, то були гумові човни...
показати весь коментар
05.05.2026 06:50 Відповісти
трамп жалюгідна епштейновська істота з протухшими яйцями
показати весь коментар
05.05.2026 01:22 Відповісти
Шось якась "суховата" новина, без "патужних ударів" й "нещівної поразки" Ірану...
Цеж цілих СІМ катерів!
Це як мінімум сім разів можна було оголосити "Перемогу США над Іраном"...
Здає рудий клоун, ох здає...
показати весь коментар
05.05.2026 08:16 Відповісти
 
 