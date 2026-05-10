РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4493 посетителя онлайн
Новости Планы Германии по вооружению Германия готовится к нападению России
1 613 45

Германия снова пытается приобрести у США ракеты Tomahawk, - FT

Германия хочет купить у США Tomahawk

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует посетить Вашингтон, чтобы убедить США одобрить продажу дальнобойных крылатых ракет "Томагавк" после отказа Пентагона от планов разместить в ФРГ американский батальон, оснащенный этим оружием.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила Financial Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Источники издания сообщили, что правительство ФРГ надеется убедить администрацию Дональда Трампа одобрить продажу крылатых ракет Tomahawk вместе с наземными пусковыми установками Typhon. Для продвижения этого вопроса министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон.

Отмечается, что впервые Германия обратилась к США с предложением о покупке дальнобойных систем в июле прошлого года, однако в Вашингтоне на него до сих пор не ответили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия может остаться без американских "Томагавков", - Reuters

Отношения Трампа и Мерца

Как сообщили источники, визит Писториуса будет зависеть от того, удастся ли организовать его встречу с главой Пентагона Питом Хэгсетом. Это, как отмечается, не гарантировано на фоне ухудшения отношений между Трампом и канцлером Фридрихом Мерцем из-за войны в Иране.

"Главное - иметь ударные возможности в Европе", - подчеркнул один из собеседников в правительстве ФРГ.

Читайте также: США наращивают производство ракет Tomahawk и ЗРК Patriot, - Трамп

Кроме того, другой источник предположил, что Берлин может согласиться доплатить, чтобы обеспечить сделку по покупке.

В то же время отмечается, что Япония и Нидерланды уже ожидают поставки заказанных ракет Tomahawk.

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.
  • Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.

Автор: 

Германия (7497) США (29366) Томагавк (80)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
У таурусів дальність 500 км, у томагавків - 2500 км. Різниця велика.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:31 Ответить
+4
Так в Німеччині є Таурус...Чи немає?...Оце вам і все...Про корупцію нам розповідають ті,які самі з повітря гроші по кишенях розпихують в ще більших масштабах. Потужий ЄС💪
показать весь комментарий
10.05.2026 12:54 Ответить
+3
ЦЕ ТАК СМІШНО)))

Німці ЯКІ САМІ ПРИДУМАЛИ РАКЕТИ, які придумали балістику, які перевинайшли крилаті ракети ЩОСЬ ТАМ ПРОСЯЯТЬ.

Таке буває коли 30% твоєї країни уже не німці, а решта за 50 років пропаганди перетворились в рожевих поні
показать весь комментарий
10.05.2026 13:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так в Німеччині є Таурус...Чи немає?...Оце вам і все...Про корупцію нам розповідають ті,які самі з повітря гроші по кишенях розпихують в ще більших масштабах. Потужий ЄС💪
показать весь комментарий
10.05.2026 12:54 Ответить
У таурусів дальність 500 км, у томагавків - 2500 км. Різниця велика.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:31 Ответить
З чого будуть запускати?
показать весь комментарий
10.05.2026 14:09 Ответить
С установки МК41, которые Германия и планировала закупить вместе с ракетами.
показать весь комментарий
10.05.2026 15:16 Ответить
Прежде чем нести чушь, откройте Википедию и прочтите о разнице между таурусами и томагавками.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:37 Ответить
Прежде чем пи₴деть,задайтесь вопросом, зачем вообще Германии Томагавки? Украине передать втихаря? Ага. Щас.
показать весь комментарий
10.05.2026 15:01 Ответить
П@здите здесь, пока что, только вы. Хотя истинные мотивы и обстоятельства покупки можно узнать в два клика.
Но это если хотеть узнать.
показать весь комментарий
10.05.2026 15:13 Ответить
Не,не,не....Не надо вот это вот "загуглите". Какие истиные мотивы? Или пи₴добол.
показать весь комментарий
10.05.2026 16:24 Ответить
Хорошо, видимо вас в Гугле забанили. У Германии нет ракет с дальностью более 1000 км. Одновременно с этим, на данный момент, Германия является основным участником мероприятий с целью обеспечения безопасности стран Балтии.
И для этого Германия желает приобрести установки МК41 с 400 ракетами томагавк.
показать весь комментарий
10.05.2026 18:11 Ответить
Зрада, зрада, аааааааа🤦‍♂️
показать весь комментарий
10.05.2026 13:46 Ответить
Головне коли "рука-ліцо" не намазувати руку клеєм.
показать весь комментарий
10.05.2026 15:05 Ответить
знову?
тобто бюргери не виліковні?
бюргери не хочуть своє, бюргери дрочать на піндоське?
ой, така криза у фольцвагені, ой йой йой.....
обісралися з заводами в китаї?
показать весь комментарий
10.05.2026 12:58 Ответить
У немцев есть стационарные пусковые для томагавков, нужны к ним ракеты.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:43 Ответить
Україна чому своє не хоче?
показать весь комментарий
10.05.2026 15:57 Ответить
Трамп у свому хвойдаріумі поводиться як хвойда-первістка: - Цьому дам, цьому дам, а цей не пройшов іспити на полігоні "Томагавк-Епштейн" - тому геть "Нєкрасівий"!
показать весь комментарий
10.05.2026 12:58 Ответить
До США полюбому прибіжать,але спочатку понадувають щоки.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:04 Ответить
"Даже" Украине завернули в газету, шо уж тут светит немцам).
показать весь комментарий
10.05.2026 13:07 Ответить
А тауруси??? Навіщо вам томагавки, якщо своє є???

Чи вже немає?
показать весь комментарий
10.05.2026 13:09 Ответить
Вони не дотягують до Томагавк.Вони наближені до AGM-158.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:11 Ответить
Тоді нехай нем віддають
показать весь комментарий
10.05.2026 13:18 Ответить
В нас є круті Фламінго.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:50 Ответить
Таурси мабуть як Фламінго, на аркуші їх сотні, а по факту щось/десь/кудись наче і є/літає.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:10 Ответить
Так сотні,це дуже мало.А комплекси Тайфун,розраховані на далекобійні удари і на різні ракети.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:12 Ответить
А чому би свої не зробити? Хай беруть приклад з України.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:12 Ответить
Своє потрібно робити, щоб ніколи не залежати ні від якого ідіота навіть тимчасово.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:21 Ответить
Це не завжди працює.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:24 Ответить
А де ж Тауруси?
показать весь комментарий
10.05.2026 13:22 Ответить
Так вони є.Але їх не багато і вони по дальності не дотягують,до Томагавк.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:51 Ответить
Після відмови продати томагавки відновлення ракетної програми буде виправданим. Власне, про це і йдеться. Зрештою, Німеччина першою і створила і застосувала і крилаті, і балістичні ракети. Союзникам є про що згадати, особливо у Лондоні. У них балістика літала на паливі з спирту, який гнали з картоплі. За три роки німці тоді виготовили і запустили набагато більше ракет, ніж використали проти України побідобєси за всю повномасштабку. Тож нащадки фон Брауна реально можуть повторить і це декому може дуууже не сподобатись.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:39 Ответить
Там через лет 50 будут одни нащадки пророка Мухамеда, о чем речь?
показать весь комментарий
10.05.2026 16:54 Ответить
тоді всім кінець
показать весь комментарий
10.05.2026 18:20 Ответить
Дійсно не розумію чому німці своє не роблять. І гроші б в економіці країни залишились
Не з 0 ж робити, напрацювання є, за роки війни можна було б допилити характеристики і збільшити дальність
показать весь комментарий
10.05.2026 13:49 Ответить
ТОму що в бундесхаліфаті вже нікому це робити.
показать весь комментарий
10.05.2026 15:38 Ответить
І справді, не по Лондону ж FAU 6 випробовувати. І полігончик безкоштовний - до Сахаліна.
показать весь комментарий
10.05.2026 16:38 Ответить
Для писателей, не читателей! Таурус - дальность 650 км, Томагавк - 2500 км, плюс мерикосы перенесли в Германию пусковой наземный центр для Томагавков.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:51 Ответить
Так комсплекс Тайфун це перспективи на новітні ракети.
показать весь комментарий
10.05.2026 15:53 Ответить
ЦЕ ТАК СМІШНО)))

Німці ЯКІ САМІ ПРИДУМАЛИ РАКЕТИ, які придумали балістику, які перевинайшли крилаті ракети ЩОСЬ ТАМ ПРОСЯЯТЬ.

Таке буває коли 30% твоєї країни уже не німці, а решта за 50 років пропаганди перетворились в рожевих поні
показать весь комментарий
10.05.2026 13:52 Ответить
В них такий потужний ВПК і стільки грошей, що є сенс, в цих умовах, розробити свої ракети такої дальності. Тим паче, що більшість компонентів для цього в них є вже готових. І при потребі в тисячі штук - це рентабельно і актуально зараз зробити.
показать весь комментарий
10.05.2026 13:54 Ответить
Мені здається Німеччина давно могла свої вже зробити
показать весь комментарий
10.05.2026 13:55 Ответить
Після "царювання" всіляких шрьодерів, меркелів Бундесвер скотився до опереточної армії, наприклад, станом на 2023-2024 роки, за різними оцінками, німецька армія (Бундесвер) мала на озброєнні близько 300-320 основних бойових танків Leopard із них 200 навчальних. Для порівняння 2017 рік в Бундесвері було 200 танків, а в ОРДЛО 700 танків.
показать весь комментарий
10.05.2026 14:23 Ответить
Всі в Європі так.У Франції нічим не краще.В ордло вже ніяких танків взагалі немає.Всі згоріли.
показать весь комментарий
10.05.2026 15:54 Ответить
Нехай купують в України ракети Фламінго, вони набагато кращі за Томагавк і набагато дешевші!
показать весь комментарий
10.05.2026 16:06 Ответить
У них креслення цього чуда свої є, початок розробки 1932 рік, запуск у виробництво 1942, тираж 30 тисяч штук V-1.. Початок бойового застосування 1944. Лондон прийняв біля 2400 апаратів (втрати серед населення 24000).
показать весь комментарий
10.05.2026 16:45 Ответить
Та не , щас даже нет смысла пытаться. Трамп не даст добро
показать весь комментарий
10.05.2026 16:51 Ответить
 
 