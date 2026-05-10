Германия снова пытается приобрести у США ракеты Tomahawk, - FT

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует посетить Вашингтон, чтобы убедить США одобрить продажу дальнобойных крылатых ракет "Томагавк" после отказа Пентагона от планов разместить в ФРГ американский батальон, оснащенный этим оружием.

Об этом сообщила Financial Times.

Что известно

Источники издания сообщили, что правительство ФРГ надеется убедить администрацию Дональда Трампа одобрить продажу крылатых ракет Tomahawk вместе с наземными пусковыми установками Typhon. Для продвижения этого вопроса министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон.

Отмечается, что впервые Германия обратилась к США с предложением о покупке дальнобойных систем в июле прошлого года, однако в Вашингтоне на него до сих пор не ответили.

Отношения Трампа и Мерца

Как сообщили источники, визит Писториуса будет зависеть от того, удастся ли организовать его встречу с главой Пентагона Питом Хэгсетом. Это, как отмечается, не гарантировано на фоне ухудшения отношений между Трампом и канцлером Фридрихом Мерцем из-за войны в Иране.

"Главное - иметь ударные возможности в Европе", - подчеркнул один из собеседников в правительстве ФРГ.

Кроме того, другой источник предположил, что Берлин может согласиться доплатить, чтобы обеспечить сделку по покупке.

В то же время отмечается, что Япония и Нидерланды уже ожидают поставки заказанных ракет Tomahawk.

