Германия снова пытается приобрести у США ракеты Tomahawk, - FT
Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует посетить Вашингтон, чтобы убедить США одобрить продажу дальнобойных крылатых ракет "Томагавк" после отказа Пентагона от планов разместить в ФРГ американский батальон, оснащенный этим оружием.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила Financial Times.
Что известно
Источники издания сообщили, что правительство ФРГ надеется убедить администрацию Дональда Трампа одобрить продажу крылатых ракет Tomahawk вместе с наземными пусковыми установками Typhon. Для продвижения этого вопроса министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон.
Отмечается, что впервые Германия обратилась к США с предложением о покупке дальнобойных систем в июле прошлого года, однако в Вашингтоне на него до сих пор не ответили.
Отношения Трампа и Мерца
Как сообщили источники, визит Писториуса будет зависеть от того, удастся ли организовать его встречу с главой Пентагона Питом Хэгсетом. Это, как отмечается, не гарантировано на фоне ухудшения отношений между Трампом и канцлером Фридрихом Мерцем из-за войны в Иране.
"Главное - иметь ударные возможности в Европе", - подчеркнул один из собеседников в правительстве ФРГ.
Кроме того, другой источник предположил, что Берлин может согласиться доплатить, чтобы обеспечить сделку по покупке.
В то же время отмечается, что Япония и Нидерланды уже ожидают поставки заказанных ракет Tomahawk.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.
- Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.
Но это если хотеть узнать.
И для этого Германия желает приобрести установки МК41 с 400 ракетами томагавк.
Не з 0 ж робити, напрацювання є, за роки війни можна було б допилити характеристики і збільшити дальність
