США наращивают производство ракет Tomahawk и ЗРК Patriot, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская оборонная промышленность наращивает производство зенитных ракетных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении американского президента.
США увеличивают производство вооружений
Трамп отметил, что сейчас в США активно строят новые оборонные предприятия для масштабного производства современного вооружения.
По его словам, предприятия запускают по шесть-семь новых заводов, которые будут работать над выпуском систем Patriot и ракет Tomahawk.
"Производители вооружений строят по шесть, семь заводов прямо сейчас, чтобы штамповать Patriot и Tomahawk", - сказал Трамп.
Он также назвал эти системы вооружения "невероятными" и подчеркнул их эффективность.
Отдельно президент США заявил, что недавно Иран выпустил 111 ракет по американскому авианосцу, однако ни одна из них не достигла цели.
"Только вдумайтесь. Пять лет назад такое было бы невозможно", - добавил он.
На відміну від США, Китай проводить загальнонаціональну мобілізацію свого військово-промислового комплексу, а його оборонні витрати зросли в 13 разів за 30 років станом на 2024 рік. Він вводить в експлуатацію та передає війська ******* винищувачі такими темпами, що до 2027 року може обігнати Америку майже на 200%.