США наращивают производство ракет Tomahawk и ЗРК Patriot, - Трамп

Трамп об оборонной промышленности США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская оборонная промышленность наращивает производство зенитных ракетных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

США увеличивают производство вооружений

Трамп отметил, что сейчас в США активно строят новые оборонные предприятия для масштабного производства современного вооружения.

По его словам, предприятия запускают по шесть-семь новых заводов, которые будут работать над выпуском систем Patriot и ракет Tomahawk.

"Производители вооружений строят по шесть, семь заводов прямо сейчас, чтобы штамповать Patriot и Tomahawk", - сказал Трамп.

Он также назвал эти системы вооружения "невероятными" и подчеркнул их эффективность.

Отдельно президент США заявил, что недавно Иран выпустил 111 ракет по американскому авианосцу, однако ни одна из них не достигла цели.

"Только вдумайтесь. Пять лет назад такое было бы невозможно", - добавил он.

Трамп Дональд Patriot Томагавк
07.05.2026 01:55 Ответить
07.05.2026 01:49 Ответить
Якось не схоже на заяву миротворця. І шнобелівку за таке навряд чи дадуть...
07.05.2026 01:47 Ответить
Щоб збивати дрони їх треба багато. Тисяч десять. Тобто, заводів.
Дрони? Петріотами та Томагавками??? 🤔🥱
А мєс'є має хист у збоченнях 😁
07.05.2026 07:44 Ответить
Китайців США вже не доженуть, але для Куби і Гватемали хватить.
The Wall Street Journal

На відміну від США, Китай проводить загальнонаціональну мобілізацію свого військово-промислового комплексу, а його оборонні витрати зросли в 13 разів за 30 років станом на 2024 рік. Він вводить в експлуатацію та передає війська ******* винищувачі такими темпами, що до 2027 року може обігнати Америку майже на 200%.
07.05.2026 01:55 Ответить
Тут лише поржати можна з тих хто вірить в цю маячню. Пам'ятайте аферу зі Стахановцем? Майже те саме, "догнать и перегнати Америку", вже було, так?
07.05.2026 06:01 Ответить
Тома гавк. Гавкати ти вмієш, Дональд.
07.05.2026 03:54 Ответить
Дійсно. 5 років тому неможливо було навіть уявити,щоб США були у такому лайні....та щоб кораблі США безкарно обстрілювали ракетами...руда потвора та рашиським фюрером докерувалися....
07.05.2026 03:55 Ответить
Похоже на ді да.
07.05.2026 05:22 Ответить
Для впк це добре.
07.05.2026 05:57 Ответить
Хана Кубі...
07.05.2026 06:39 Ответить
Начинайте покупать акции производителей вооружения,самое время,так держать мистер Трамп.
07.05.2026 08:38 Ответить
 
 