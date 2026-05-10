Германия может выдвинуть Штайнмайера в качестве посредника между Евросоюзом и Россией

Франк-Вальтер Штайнмайер во время официального мероприятия — возможный участник переговорного процесса по войне в Украине

В Германии могут обсудить возможность привлечения действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера к переговорному процессу по российско-украинской войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого издания Spiegel со ссылкой на источники в правительственной коалиции.

По данным журналистов, в руководящих кругах Германии рассматривают Штайнмайера как одного из возможных представителей Евросоюза на переговорах. Окончательного решения пока нет, но идею планируют обсудить внутри коалиции.

Срок полномочий президента Германии истекает в начале 2027 года, что также влияет на дискуссию о его будущей роли на международной арене.

Возможный формат переговоров

В материале отмечается, что параллельно обсуждается вариант так называемого переговорного тандема. Речь идет о возможном участии бывшего канцлера Герхарда Шредера вместе со Штайнмайером.

Источники объясняют, что в одиночку Шредеру может быть сложно выполнить такую роль, однако в паре с действующим президентом это выглядело бы более убедительно.

"Не похоже, что Шредер сам справится с такой большой задачей, но переговорный дуэт может быть интересной идеей", - говорится в материале издания.

При этом неизвестно, имеет ли такая инициатива широкую поддержку среди политиков, или же пока речь идет лишь об отдельных предложениях.

Реакция Берлина и политические споры

В то же время в немецком правительстве сдержанно относятся к предложению Кремля об участии Шредера в переговорах. Там считают, что это может быть попыткой повлиять на единство Евросоюза.

Часть представителей Социал-демократической партии Германии призывает не отвергать никаких вариантов, если они могут приблизить мир. Другие же политики открыто критикуют идею сотрудничества с фигурами, имеющими связи с российскими властями.

Стоит отметить, что Штайнмайер уже имел опыт участия в переговорах до начала полномасштабной войны, поэтому его кандидатура рассматривается как имеющая дипломатический бэкграунд.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.

Топ комментарии
10.05.2026 18:37 Ответить
10.05.2026 18:58 Ответить
10.05.2026 18:47 Ответить
Досить дрочить на неіснуючі перемовини.
10.05.2026 18:37 Ответить
Якшо на них вибирають представника , то вони таки вже існуючі.
10.05.2026 19:08 Ответить
За переконання ЄС в необхідності "Північного 2", і початок його будівництва, Штайнмаєр після відставки дістав посаду в наглядовій раді, і мільйон євро на рік. Плата від Пуйла.
10.05.2026 18:42 Ответить
"Штайнмаєр після відставки дістав посаду в наглядовій раді"

что ты мелешь? штайнмаер действующий президент германии
10.05.2026 18:46 Ответить
Ну так і в Штанмайєра теж "рильце в пушку", бо Штайнмаєр дуже активно підтримував проекти, що поглиблювали енергетичну залежність Німеччини від Росії, зокрема будівництво газопроводу «Північний потік-2», правда після 24 лютого 2022 року Штайнмаєр визнав, що його попередня політика щодо Росії була помилковою, зокрема підтримка «Північного потоку-2».
10.05.2026 19:56 Ответить
Та в в нього не "рильце в пушку", а за пухом і рила не видно...
11.05.2026 01:01 Ответить
Хоча Ви пишите неправду, але чому нам ображатися на європейців, коли кандидат у президенти Зеленський, в пізніше вже і президент дав сигнал європейцям, що мов дружіть з росією і пуйлом. Що пуйло мирний пацан, то Порошенко не бажає закінчити війну, бо він на ній наживається.
10.05.2026 18:55 Ответить
Те що європа почала серйозно розглядати переговори, це дивно, але і дуже добре.
З'являється обережний оптимізм, що скоро війна нарешті може завершитися.
10.05.2026 18:47 Ответить
чого доброго то ? думаєте наступний раунд війни буде простішим ? скоріш складнішим ..
10.05.2026 20:54 Ответить
Який нахер наступний, божевільний? Україна цей вже не переживе і буде заселена азіато-африканцями. Наступний раз воювати дурних не буде.
11.05.2026 00:59 Ответить
Нічого дивного, Трамп почав показово виводити війська США з Європи, щоб країнам ЄС було меньше бажання ховатися за Україну і США
11.05.2026 00:02 Ответить
Думала він помер. З Кісінжером переплутала.
10.05.2026 18:55 Ответить
Да лучше б уже сдох !, кремлевская прокладка этот шмаЭр …
10.05.2026 21:17 Ответить
И про шо писдеть будете? Вас ЗЕдрот просил?
10.05.2026 18:55 Ответить
Может лучше уже Меркель?) Но новость сдержанно оптимистичная. Есть шанс на договорняк хотя бы в течении года. Он будет гнилой и несправедливый, но все равно будет. Рано или поздно. И лучше раньше , чем позже или совсем поздно. Желающими кардоны 91 года ещё будет время отбить Покровск.
10.05.2026 18:58 Ответить
Договорняк продержится два , максимум 3 года.
10.05.2026 19:08 Ответить
Штайнмаєр публічно визнав, що їх план по умиротворенню пуйла після 2014 року, був помилковим.
Меркель навпаки, заявила, що зробила все правильно і провини не відчуває.
Так що Меркель точно не кращий варіант.
10.05.2026 21:09 Ответить
Стікає кров'ю та воює Україна але ЄС готує перемовника. Це сюр якийсь.
10.05.2026 19:08 Ответить
А коли штати були перемовниками (ну, оті два #иди, що лапшали трампадлу), це не було сюром? Територіально ми знаходимось в Європі, і саме еуропейці найбільш зацікавлені у закінченні війни задля своєї безпеки. Інша справа, що для #уйла ЄС слабаки, а от штати - сила. І зміна ставлення #уйла до участі еуропейців у перемовинах це вже щось...
10.05.2026 19:21 Ответить
Така сама лажа, особливо коли наші на перемовини щодо війни їдуть до США та ще й заявляють про якийсь " прогрес" наче ми зі штатами воюємо 😸
10.05.2026 19:42 Ответить
Про що перемовини?

Параша напала на ЄС?
10.05.2026 19:09 Ответить
Нє, не підійде - "...у тєбя ліцо кіслоє..." (с)
10.05.2026 19:14 Ответить
Це старе мудило,вже робило "формулу Штайнмаєра" в 2014-2017годах....помним...Поэтому,хай цей живий труп іде нах...
10.05.2026 19:16 Ответить
якщо вже чесно за всі обставини - то його первородна формула була вигідна Україні. А вже препарована касапами (яку, до речі, Зеля підписав в Парижі 09/12.2019) - звісно, ні.
10.05.2026 19:23 Ответить
Якщо хочете вести переговори з касапами про майбутнє Європи за спиною України - то так і скажіть. Нєху виляти задом.
10.05.2026 19:21 Ответить
Цілком підходяща кандидатура до компанії Вітька з Зятьком😆
10.05.2026 20:04 Ответить
вітькоф зятькоф штайнмаєркоф!
10.05.2026 20:53 Ответить
Це ж вже було!(с)
10.05.2026 21:15 Ответить
Меркель надо выдвигать. Фрау Рибентроп , знает Путина лучше всех. Он её даже собакой пугал.
10.05.2026 21:17 Ответить
Таких перемовників нам не треба !
10.05.2026 21:59 Ответить
Немає і не буде ніяких перемовин, Європа може тільки почати бойові дії проти кацапстану щоб швидше знищити терористичний режим і при цьому допомогти Україні швидше закінчити війну!
10.05.2026 22:21 Ответить
Уряд Німеччини відкинув ідею Путіна щодо Шредера як посередника між РФ та ЄС, - DW

Німеччина може висунути Штайнмаєра як перемовника між Євросоюзом і Росією
10.05.2026 23:45 Ответить
 
 