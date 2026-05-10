Германия может выдвинуть Штайнмайера в качестве посредника между Евросоюзом и Россией
В Германии могут обсудить возможность привлечения действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера к переговорному процессу по российско-украинской войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого издания Spiegel со ссылкой на источники в правительственной коалиции.
По данным журналистов, в руководящих кругах Германии рассматривают Штайнмайера как одного из возможных представителей Евросоюза на переговорах. Окончательного решения пока нет, но идею планируют обсудить внутри коалиции.
Срок полномочий президента Германии истекает в начале 2027 года, что также влияет на дискуссию о его будущей роли на международной арене.
Возможный формат переговоров
В материале отмечается, что параллельно обсуждается вариант так называемого переговорного тандема. Речь идет о возможном участии бывшего канцлера Герхарда Шредера вместе со Штайнмайером.
Источники объясняют, что в одиночку Шредеру может быть сложно выполнить такую роль, однако в паре с действующим президентом это выглядело бы более убедительно.
"Не похоже, что Шредер сам справится с такой большой задачей, но переговорный дуэт может быть интересной идеей", - говорится в материале издания.
При этом неизвестно, имеет ли такая инициатива широкую поддержку среди политиков, или же пока речь идет лишь об отдельных предложениях.
Реакция Берлина и политические споры
В то же время в немецком правительстве сдержанно относятся к предложению Кремля об участии Шредера в переговорах. Там считают, что это может быть попыткой повлиять на единство Евросоюза.
Часть представителей Социал-демократической партии Германии призывает не отвергать никаких вариантов, если они могут приблизить мир. Другие же политики открыто критикуют идею сотрудничества с фигурами, имеющими связи с российскими властями.
Стоит отметить, что Штайнмайер уже имел опыт участия в переговорах до начала полномасштабной войны, поэтому его кандидатура рассматривается как имеющая дипломатический бэкграунд.
Что предшествовало?
- Напомним, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.
что ты мелешь? штайнмаер действующий президент германии
З'являється обережний оптимізм, що скоро війна нарешті може завершитися.
Меркель навпаки, заявила, що зробила все правильно і провини не відчуває.
Так що Меркель точно не кращий варіант.
Німеччина може висунути Штайнмаєра як перемовника між Євросоюзом і Росією