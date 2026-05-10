Зеленский и Стубб скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе

Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Координация позиций

"Как всегда, хороший разговор с Алексом Стуббом. Мы скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе", - отметил он.

Зеленский подчеркнул важность того, что взаимодействие в Европе оставалось сильным, и сейчас есть новые перспективы для сотрудничества.

Дипломатическая работа и санкции

Кроме того, стороны обсудили ход дипломатической работы с США и между европейцами.

"Чувствуется, что совокупный эффект санкций против России и других форм давления дает необходимые результаты. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил президент.

