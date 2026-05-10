Зеленский и Стубб скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе
Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Координация позиций
"Как всегда, хороший разговор с Алексом Стуббом. Мы скоординировали позиции накануне встреч и переговоров на этой неделе", - отметил он.
Зеленский подчеркнул важность того, что взаимодействие в Европе оставалось сильным, и сейчас есть новые перспективы для сотрудничества.
Дипломатическая работа и санкции
Кроме того, стороны обсудили ход дипломатической работы с США и между европейцами.
"Чувствуется, что совокупный эффект санкций против России и других форм давления дает необходимые результаты. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил президент.
Топ комментарии
+5 Дмитро Петрович Спас
показать весь комментарий10.05.2026 13:08 Ответить Ссылка
+3 Егор Кузнецов
показать весь комментарий10.05.2026 13:34 Ответить Ссылка
+2 Baskerville
показать весь комментарий10.05.2026 13:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
,,,Эта музыка будет вечной
Если я заменю батарейки
Эта музыка будет, будет вечной,,,
ЗРАДА НА ЗРАДІ🔥 нові плівки Міндіча ВИКРИЛИ нового фігуранта із САП Синюка.
https://www.youtube.com/watch?v=dSDaaiAb9js